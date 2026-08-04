NSƯT Kim Tiểu Long: "Con gái tôi cũng đâu còn để mà livestream"

"Tôi không làm điều đó, không tốt đẹp đâu!" – Kim Tiểu Long nói.

Mới đây, tại một livestream, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long đã chia sẻ chuyến đi sắp tới của mình.

Kim Tiểu Long

Anh nói: "Tôi ăn xong là lên đường đi Phan Thiết luôn. Tôi đi sớm vì chuyến đi này không chỉ đi hát mà tôi còn dẫn con tôi Kim Đại Phước đi tắm biển nữa, cho con đi chơi, du lịch với gia đình.

Bà con cô bác nào xem livestream này thì tới cảng cá Thương Chánh để vừa coi hát vừa mua cá luôn. Mong mọi người tới ủng hộ tôi.

Thực ra hồi mấy năm trước tôi còn hay livestream này nọ chứ bây giờ ít lắm. Tôi cảm giác bị lụi nghề, lên livestream không còn được như trước nên ít livestream hẳn. Kim Tiểu Ly con gái tôi cũng đâu có còn nữa đâu để mà livestream. Hồi xưa một ngày tôi phải livestream mấy lần.

Hôm nay tôi chỉ livestream để thông báo là sẽ ra Phan Thiết hát. Nếu có anh chị em nào gặp mặt ở đó thì mình cùng nhau đi cà phê, đi ăn một bữa".

Kim Tiểu Ly (Lê Thị Kim Ly, 2002–2024) quê Vĩnh Long, được biết đến là "cô gái nhỏ nhất Việt Nam". Do bệnh bẩm sinh, dù ngoài 20 tuổi cô chỉ cao 75cm, nặng 8,8kg. Năm 2022, cô được NSƯT Kim Tiểu Long nhận làm con nuôi, thường xuyên xuất hiện trong các vlog và MV ca nhạc.

Ngày 18/11/2024, Kim Tiểu Ly qua đời ở tuổi 22 tại bệnh viện TP.HCM do bệnh phổi và tim trở nặng. Sự ra đi của cô để lại nhiều thương tiếc cho gia đình và khán giả.