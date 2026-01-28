Nồi chiên không dầu sạch như mới sau khi được vệ sinh bằng 2 thứ - không cần tốn sức chà rửa

Việc vệ sinh các thiết bị gia dụng thường là công việc bị trì hoãn quá lâu. Tuy nhiên, một người đam mê dọn dẹp đã “ra tay cứu giúp” với những mẹo hữu ích để làm mới các thiết bị nhà bếp, đặc biệt là nồi chiên không dầu, theo báo Anh Express.

Việc vệ sinh thường xuyên thiết bị được yêu thích này là vô cùng quan trọng, bởi thức ăn cháy khét và bám dính có thể làm giảm hiệu quả nấu nướng, dẫn đến các món ăn chưa chín đều và kém hấp dẫn. Người dùng TikTok Chantel Mila rất tin tưởng vào mẹo làm sạch nồi chiên không dầu của mình, cho rằng nó khiến công việc này trở nên nhẹ nhàng.

Trong một video gần đây, cô tiết lộ hai vật dụng quen thuộc trong nhà bếp đóng vai trò then chốt trong quá trình này – và điều tuyệt vời nhất là gì? Không cần chà rửa.

Việc vệ sinh thường xuyên nồi chiên không dầu là vô cùng quan trọng, bởi thức ăn cháy khét và bám dính có thể làm giảm hiệu quả nấu nướng.

Cách làm sạch nồi chiên không dầu

Trước tiên, hãy lấy giỏ chiên ra khỏi nồi chiên không dầu và đặt vào bồn rửa. Rắc một lượng baking soda khá nhiều lên giỏ, đảm bảo phủ kín những vết bẩn cứng đầu.

Tiếp theo, rưới một ít nước rửa chén lên lớp baking soda, sau đó đổ nước sôi vào, điều này sẽ khiến baking soda sủi bọt và tan ra.

Baking soda là "trợ thủ" đắc lực khi vệ sinh nồi chiên không dầu.

Nước rửa chén cũng có tác dụng tốt.

Hãy để các thành phần này phát huy tác dụng trên giỏ nồi chiên trong một khoảng thời gian. Khi bạn thấy chắc chắn rằng toàn bộ dầu mỡ và cặn bẩn cứng đầu đã được làm bong ra, chỉ cần đổ bỏ phần nước bẩn. Bạn sẽ không cần tốn sức chà rửa.

Thông thường, chỉ cần để các nguyên liệu “tự hoạt động” là đủ, nhưng với những vết bẩn khó hơn, bạn cũng có thể pha hỗn hợp baking soda dạng sệt. Sự kết hợp giữa baking soda và nước rửa chén rất hiệu quả trong việc phá vỡ cặn dầu mỡ, khiến nó trở nên lý tưởng để làm sạch các bề mặt bếp dính dầu và các loại chảo khác.

Việc thêm nước rửa chén vào hỗn hợp sẽ làm tăng số lượng chất hoạt động bề mặt, là các phân tử giúp giảm sức căng bề mặt giữa hai chất. Chất hoạt động bề mặt hỗ trợ việc trộn lẫn giữa nước và dầu.

Nước rửa chén cũng giúp xử lý các loại vi khuẩn mà baking soda không thể tiếp cận được.

Baking soda là một giải pháp làm sạch tự nhiên hiệu quả nhờ tính mài mòn nhẹ. Nó có thể loại bỏ những vết bẩn cứng đầu mà không gây “hao mòn hay hư hại”.

Nhờ đặc tính hóa học kiềm, baking soda có thể giúp trung hòa và hấp thụ những mùi khó chịu do thức ăn để lại trong nồi chiên không dầu. Khi kết hợp thêm nước rửa chén, dung dịch này sẽ chứa nhiều chất hoạt động bề mặt hơn.

Tập đoàn thực phẩm Dr Oetker (Đức) giải thích lý do vì sao baking soda lại hiệu quả trong việc khử mùi không mong muốn: “Hầu hết các mùi khó chịu trong không khí đều chứa một dạng axit nào đó. Là một chất kiềm, baking soda phản ứng với các axit đó và trung hòa chúng.”

Các chất hoạt động bề mặt này giúp loại bỏ vết bẩn và cặn bám bằng cách bao quanh và nâng các hạt dầu mỡ và bụi bẩn ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng. Baking soda cũng là một chất khử mùi tự nhiên, giúp xua tan những mùi còn sót lại sau khi vệ sinh sâu kỹ lưỡng.