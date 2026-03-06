Những người sống thọ 100 tuổi thường có 4 thói quen này khi ăn uống: Ai cũng nên bắt đầu ngay!

Chia sẻ trên tờ China Times, chuyên gia dinh dưỡng Tăng Kiến Minh (Trung Quốc), cho biết một nghiên cứu mới công bố trên Journal of Translational Medicine đã phân tích thói quen ăn uống của những người sống thọ trên 100 tuổi ở nhiều khu vực trên thế giới.

Kết quả cho thấy họ không phải nhờ vào các loại thực phẩm chức năng đắt tiền hay phương pháp đặc biệt, mà chủ yếu duy trì những nguyên tắc ăn uống đơn giản nhưng bền bỉ trong nhiều năm. Chính các thói quen này giúp cơ thể họ duy trì trạng thái khỏe mạnh, giảm viêm mạn tính và làm chậm quá trình lão hóa.

Duy trì những nguyên tắc ăn uống đơn giản giúp sống thọ (Ảnh: Shutterstock).

4 thói quen ăn uống của những người sống thọ trên 100 tuổi

Dưới đây là bốn thói quen ăn uống được ghi nhận ở nhiều người sống thọ 100 tuổi.

Ăn đa dạng rau củ quả và các loại hạt

Các tế bào trong cơ thể hoạt động liên tục mỗi ngày, vì vậy DNA cũng dễ bị tổn thương theo thời gian. Nghiên cứu cho thấy chế độ ăn của những người sống thọ thường giàu các vi chất quan trọng như magiê, kẽm, vitamin nhóm B, vitamin C và vitamin E.

Những vi chất này không chỉ giúp duy trì sức khỏe mà còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình sửa chữa DNA và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương.

Trong thực tế, điều này có nghĩa là bữa ăn nên có nhiều loại rau củ quả với màu sắc và nguồn gốc khác nhau, thay vì chỉ tập trung vào một vài loại rau quen thuộc. Rau xanh đậm, các loại hạt, trái cây giàu vitamin C như ổi hay kiwi thường xuyên xuất hiện trong khẩu phần của nhiều người sống thọ.

Ăn nhiều thực phẩm tốt cho hệ vi sinh đường ruột

Natto là một thực phẩm tốt cho hệ vi sinh đường ruột (Ảnh minh họa).

Một điểm chung khác ở những người sống trên 100 tuổi là hệ vi sinh đường ruột của họ khá đa dạng và giàu vi khuẩn có lợi. Trong đó, các nghiên cứu ghi nhận sự hiện diện cao của những vi khuẩn như Akkermansia muciniphila và Bifidobacterium.

Các vi khuẩn này giúp bảo vệ niêm mạc ruột, hỗ trợ tiêu hóa và đặc biệt có vai trò giảm viêm mạn tính - một yếu tố liên quan đến nhiều bệnh lý tuổi già.

Để nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột, các chuyên gia khuyến nghị nên ăn nhiều chất xơ và thực phẩm lên men. Những thực phẩm như ngũ cốc nguyên hạt, sữa chua, miso, natto hay các loại đậu có thể giúp hệ vi khuẩn có lợi phát triển tốt hơn.

Chỉ ăn no khoảng 80% và ăn tối sớm

Chỉ nên ăn no khoảng 80% (Ảnh minh họa).

Ở Okinawa (Nhật Bản) - nơi nổi tiếng với tỷ lệ người sống thọ cao - người dân có một thói quen khi ăn gọi là “Hara Hachi Bu”, nghĩa là chỉ ăn no khoảng 80% rồi dừng lại.

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc hạn chế lượng calo ở mức vừa phải có thể kích hoạt các cơ chế tự sửa chữa trong cơ thể, đồng thời giúp kiểm soát cân nặng và cải thiện sức khỏe chuyển hóa.

Bên cạnh đó, thời điểm ăn tối cũng rất quan trọng. Các chuyên gia khuyến nghị nên kết thúc bữa tối tương đối sớm, khoảng trước 6 - 7 giờ tối, để hệ tiêu hóa có đủ thời gian nghỉ ngơi trước khi ngủ.

Ưu tiên thực phẩm tự nhiên có nguồn gốc thực vật

Một điều đáng chú ý là những người sống thọ hiếm khi phụ thuộc vào các loại thực phẩm chế biến. Thay vào đó, họ duy trì thói quen ăn thực phẩm ở dạng tự nhiên, ít qua chế biến và có tỷ lệ thực vật cao.

Các bữa ăn của họ thường xoay quanh rau, đậu, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và các loại hạt. Những thực phẩm này cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất và nhiều hợp chất sinh học có lợi cho sức khỏe.

Nguồn: China Times