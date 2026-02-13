Làm đủ 5 việc này vào buổi sáng, ước mơ sống thọ 100 tuổi không quá xa vời

Trả lời phỏng vấn trên tạp chí Real Simple, tiến sĩ Jeffrey Egler, Giám đốc y khoa tại hệ thống phòng khám Next Health (Mỹ), nhấn mạnh: “Thói quen buổi sáng đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh nhịp sinh học - yếu tố kiểm soát hormone, chuyển hóa và chu kỳ ngủ - thức. Việc duy trì các thói quen lành mạnh sẽ giúp cải thiện cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần”.

Andrew Hogue, người sáng lập của NEUROFIT (công ty công nghệ sức khỏe của Mỹ, tập trung vào việc điều chỉnh hệ thần kinh và quản lý căng thẳng), ví hệ thần kinh như một con tàu.

“Nếu bạn lái con tàu đi đúng hướng từ sớm, bạn sẽ dễ duy trì quỹ đạo đó trong suốt cả ngày”, ông Hogue cho hay. Nói cách khác, cách bạn bắt đầu buổi sáng có thể ảnh hưởng đến cả quá trình lão hóa và khả năng sống thọ của chính bạn.

5 thói quen buổi sáng giúp tăng số năm sống thọ

Dưới đây là 5 thói quen buổi sáng được chuyên gia khuyên nên thực hiện ngay sau khi thức dậy để có quá trình lão hóa khỏe mạnh và tuổi thọ cao.

1. Uống nước ngay sau khi thức dậy

Hãy uống nước sau khi thức dậy.

Cơ thể thường mất nước sau một đêm dài. Uống một cốc nước ngay khi thức dậy giúp hỗ trợ tiêu hóa, kích hoạt chuyển hóa và đào thải độc tố.

Tiến sĩ Egler cho biết: “Nước hỗ trợ các quá trình chuyển hóa thiết yếu cho tuổi thọ”. Ông Hogue bổ sung rằng mất nước nhẹ cũng có thể gây mệt mỏi và giảm tập trung vào buổi sáng.

2. Ăn bữa sáng giàu dinh dưỡng

Bữa sáng chất lượng cao giúp cung cấp khoảng 20% năng lượng trong ngày. Tiến sĩ Federica Amati, một chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ, cho hay: “Một bữa sáng giàu chất xơ và protein thực vật giúp cung cấp dưỡng chất thiết yếu và duy trì năng lượng ổn định”.

Sữa chua, yến mạch cùng quả mọng hoặc các loại hạt là lựa chọn phù hợp. Thói quen ăn sáng này giúp ổn định đường huyết và hạn chế ăn quá mức vào cuối ngày.

3. Vận động

Hãy chăm chỉ vận động vào buổi sáng.

Không cần tập nặng, chỉ cần kéo giãn cơ, tập yoga hoặc đi bộ nhanh cũng đủ kích hoạt tuần hoàn và điều chỉnh đồng hồ sinh học.

Tiến sĩ Amati cho biết: “Vận động buổi sáng giúp tăng tuần hoàn, cải thiện độ linh hoạt và nếu thực hiện dưới ánh sáng tự nhiên, còn hỗ trợ nhịp sinh học”.

Chỉ cần vận động 5 - 10 phút giữa lúc đánh răng và ăn sáng cũng tạo khác biệt.

4. Quản lý căng thẳng

Ông Hogue khuyên mọi người nên thực hiện một bài tập cơ thể ngắn trong 3 phút, ví dụ như vỗ nhẹ cơ thể bằng nắm tay. Ông giải thích: “Bài tập này giúp đánh thức hệ thần kinh và cải thiện khả năng thích ứng với căng thẳng của cơ thể”.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe cơ thể, nhận diện nơi đang căng thẳng như cổ, vai hoặc lưng. Việc nhận biết sớm giúp điều chỉnh trước khi căng thẳng tích tụ và kéo dài.

5. Thực hành chánh niệm và đặt mục tiêu trong ngày

Thiền ngắn, hít thở sâu giúp cải thiện sự minh mẫn và cân bằng cảm xúc. Tiến sĩ Amati cho biết: “Những hoạt động này bảo vệ cơ thể khỏi tác động tiêu cực của căng thẳng mạn tính - một yếu tố liên quan đến nhiều bệnh lý”.

Tiến sĩ Egler khuyên mọi người nên dành vài phút đặt mục tiêu cho ngày mới. Việc xác định ưu tiên giúp tăng tập trung và tạo cảm giác có mục đích sống - yếu tố quan trọng với tuổi thọ.

Một buổi sáng không cần hoàn hảo. Nhưng nếu duy trì đủ 5 thói quen này, bạn đang giúp cơ thể điều chỉnh nhịp sinh học, cân bằng hormone và kiểm soát căng thẳng tốt hơn. Và đó chính là nền tảng quan trọng cho ước mơ sống khỏe đến 100 tuổi.

