Những người sống thọ đến 100 tuổi đều làm 7 việc này vào buổi sáng: Làm được 5 điều cũng xin chúc mừng!

Không ít người bắt đầu ngày mới trong trạng thái vội vã: mở mắt là cầm điện thoại, chưa kịp uống nước đã nghĩ đến công việc. Thế nhưng, các bác sĩ và chuyên gia nghiên cứu về tuổi thọ cho rằng cách bạn sống những phút đầu tiên sau khi thức dậy có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và khả năng sống thọ của bạn.

Bác sĩ Jeffrey Egler, Giám đốc Y khoa tại Next Health (Mỹ), cho biết: “Thói quen buổi sáng giúp điều chỉnh nhịp sinh học - yếu tố kiểm soát hormone, chuyển hóa và chu kỳ ngủ - thức. Nếu duy trì đều đặn, bạn sẽ cải thiện cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần theo thời gian”.

Dưới đây là 7 việc mà những người sống thọ thường làm vào mỗi buổi sáng.

1. Uống nước ngay khi vừa thức dậy

Những người sống thọ thường uống nước ngay khi vừa thức dậy.

Sau một đêm dài, cơ thể rơi vào trạng thái thiếu nước nhẹ. Một ly nước đầu tiên trong ngày giúp khởi động hệ tiêu hóa, hỗ trợ trao đổi chất và tăng tỉnh táo.

Andrew Hogue, người sáng lập NEUROFIT (một công ty công nghệ sức khỏe tại Mỹ), nhấn mạnh: “Mất nước qua đêm là nguyên nhân phổ biến gây ‘sương mù não’ buổi sáng. Chỉ cần uống nước đầy đủ, mức cân bằng cảm xúc cũng có thể cải thiện đáng kể”.

2. Ăn bữa sáng giàu dinh dưỡng

Người sống thọ không bỏ bữa sáng và họ cũng không ăn qua loa. Tiến sĩ Federica Amati, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ, khuyến nghị nên chọn bữa sáng giàu chất xơ và protein thực vật. Ví dụ như sữa chua tự nhiên, yến mạch, các loại hạt, quả mọng.

“Bữa sáng chiếm khoảng 20% tổng năng lượng trong ngày. Đây là cơ hội vàng để nâng cao chất lượng dinh dưỡng”, tiến sĩ Amati nói.

3. Vận động nhẹ thay vì nằm ì

Hãy chăm vận động vào buổi sáng.

Bạn không cần phải chạy bộ 5 km lúc 6 giờ sáng. Chỉ cần 5 - 10 phút giãn cơ, yoga nhẹ hoặc đi bộ quanh khu phố cũng đủ để kích hoạt tuần hoàn máu và đánh thức cơ thể.

Theo các chuyên gia, tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên buổi sáng còn giúp điều chỉnh nhịp sinh học, cải thiện giấc ngủ ban đêm.

4. “Đánh thức” hệ thần kinh

Nhiều người tỉnh dậy nhưng hệ thần kinh vẫn trong trạng thái ì ạch. Chuyên gia Hogue gợi ý một bài tập ngắn khoảng 3 phút như vỗ nhẹ toàn thân bằng nắm tay khép lại.

“Cách này giúp cải thiện khả năng chống chịu căng thẳng và hỗ trợ sức khỏe tế bào”, ông giải thích.

Ông cũng khuyên nên dành vài phút để lắng nghe cơ thể, xem căng thẳng tích tụ ở đâu như cổ, vai hay lưng. Việc nhận diện sớm giúp giảm stress hiệu quả hơn.

5. Thực hành chánh niệm

Thiền buổi sáng.

Những người sống thọ thường không để tâm trí cuốn theo lo lắng ngay khi vừa mở mắt. Thiền ngắn, hít thở sâu hay đơn giản là ngồi yên vài phút giúp não bộ ổn định trước khi bước vào guồng quay bận rộn.

Tiến sĩ Amati cho biết: “Căng thẳng mạn tính liên quan đến nhiều bệnh lý. Thực hành chánh niệm mỗi sáng giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác hại đó”.

6. Đặt mục tiêu cho ngày mới

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng việc dành vài phút xác định điều quan trọng nhất trong ngày giúp bạn có định hướng rõ ràng hơn.

“Cảm giác có mục đích sống liên quan chặt chẽ đến tuổi thọ. Khi bạn chủ động đưa ra những mục tiêu ưu tiên cho ngày mới, điều đó đồng nghĩa với việc bạn đang điều hướng năng lượng và thời gian của mình hiệu quả hơn”, bác sĩ Egler nói.

7. Thưởng thức cà phê

Cà phê.

Nhiều nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên uống cà phê có hệ vi khuẩn đường ruột hơi khác so với người không uống. Trong ruột của họ có nhiều hơn một loại vi khuẩn được cho là “thích cà phê”, tên là Lawsonibacter. Điều đặc biệt là điều này cũng xuất hiện ở cả những người uống cà phê đã loại bỏ caffeine. Từ đó có thể thấy các hợp chất trong cà phê có thể mang lại tác động tích cực.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh: cà phê không thể thay thế nước. Hãy đảm bảo bạn đã bổ sung đủ nước trước đó.

Các chuyên gia về tuổi thọ ví buổi sáng như việc “đặt hướng con tàu”. Nếu đi đúng hướng từ đầu ngày, bạn sẽ dễ duy trì lối sống lành mạnh hơn. Vậy nếu bạn đang làm đủ 5 - 6 việc trong danh sách này mỗi sáng, xin chúc mừng, bạn đã đi trước rất nhiều người trong hành trình chăm sóc sức khỏe lâu dài. Và nếu chưa? Sáng mai luôn là cơ hội để bắt đầu lại.

Nguồn: The Simple