Nhóm người dùng ngồi thử Mitsubishi Pajero đời mới: ‘Vẫn giữ chất dù có nhiều thay đổi, hoàn thiện cao cấp hơn’

Khách mời tại sự kiện kín bất ngờ và hào hứng trước diện mạo Mitsubishi Pajero thế hệ mới. Nhiều người đánh giá xe vượt kỳ vọng, khen ngợi khoang nội thất sang trọng, thiết kế hầm hố cùng bản chất Pajero đặc trưng.

Phản ứng của người dùng trước Mitsubishi Pajero thế hệ mới

Mitsubishi đang từng bước hé lộ sự trở lại của Pajero vào mùa thu năm nay thông qua chiến dịch quảng bá úp mở đầy hiệu quả. Sau khi công bố thiết kế cụm đèn đặc trưng cùng hệ thống ba đồng hồ kỹ thuật số trên mẫu SUV chủ lực, hãng xe Nhật Bản đã tổ chức một buổi xem trước bí mật tại Nhật Bản nhằm thăm dò phản ứng của nhóm khách hàng trung thành.

Nhiều người được mời tới xem trước Mitsubishi Pajero thế hệ mới. Ảnh: Mitsubishi

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Star Camp 2026 vào ngày 30/5. Mitsubishi đã đưa một nhóm khách sở hữu xe và người hâm mộ Pajero được lựa chọn kỹ lưỡng vào căn phòng riêng, sau đó vén màn mẫu xe thử nghiệm mang hoàn thiện gần như bản thương mại.

Phản ứng từ các khách mời rất chân thực. Một người tham dự nhớ lại chiếc Pajero nguyên bản chính là mẫu xe đầu tiên ông lái sau khi có bằng, đồng thời thừa nhận từng rất khó hình dung diện mạo của một thế hệ mới sau nhiều năm. Một khách mời khác đánh giá chiếc SUV ấn tượng hơn kỳ vọng, trong khi số khác chú ý đến thiết kế mâm xe cùng sự kết hợp hài hòa giữa nét hầm hố vượt địa hình và vẻ hoàn thiện cao cấp.

Chiếc xe tới nay mới để lộ kiểu dáng tổng thể cùng cụm đèn ban ngày gần giống Destinator. Ảnh: Mitsubishi

Khách tham quan cũng trực tiếp bước vào trải nghiệm khoang cabin sở hữu tông màu kem. Họ dành nhiều lời khen cho các chất liệu bề mặt mềm mại, không gian rộng rãi cùng cảm giác sang trọng, đáp ứng tốt cho cả những hành trình địa hình lẫn nhu cầu đưa đón con đi học hằng ngày. Một chủ xe lâu năm nhận xét dù có nhiều thay đổi thích ứng với thời đại mới, chiếc xe vẫn giữ trọn bản chất Pajero đặc trưng. Một người khác thậm chí muốn cầm lái chiếc xe thử nghiệm về nhà ngay lập tức.

Phản ứng của người dùng về Mitsubishi Pajero mới. Video: Mitsubishi

Nhiều thông tin về Mitsubishi Pajero bị rò rỉ

Theo tài liệu đăng ký chứng nhận tại Úc do CarsGuide trích dẫn, Pajero mới xác nhận có bốn phiên bản gồm GLX, GLS, Exceed và GSR. Dựa trên cách phân bổ sản phẩm hiện tại của Mitsubishi, hai bản GLX và GLS sẽ tập trung vào tính thực dụng, Exceed hướng tới sự sang trọng, còn GSR sở hữu phong cách hầm hố cùng trang bị địa hình chuyên dụng. Biến thể cao cấp nhất Pajero Ralliart cũng có khả năng xuất hiện trong tương lai nhằm kế thừa di sản lừng lẫy tại giải đua Dakar.

Mitsubishi Pajero sẽ thay đổi hoàn toàn từ ngoài vào trong. Ảnh dựng đồ họa: AP

Bên dưới lớp vỏ, Pajero thế hệ mới sử dụng kết cấu khung gầm rời (ladder-frame) phát triển từ dòng bán tải Triton, kết hợp tinh chỉnh riêng cho cấu trúc cabin và hệ thống treo. Nhờ các nâng cấp này, Mitsubishi cam kết mang lại khả năng vận hành địa hình vượt trội cùng trải nghiệm lái êm ái, tinh tế.

Một số hình ảnh úp mở về Pajero mới từ chính hãng. Nguồn: Mitsubishi

Dù một số báo cáo đề cập đến việc chuyển giao động cơ dầu tăng áp từ Triton, phương án sử dụng hệ truyền động điện hóa được đánh giá có khả năng cao hơn. Mitsubishi đã cam kết ra mắt 5 mẫu xe hybrid tự sạc và 5 mẫu xe hybrid cắm sạc (PHEV) trong vòng 6 năm tới.

Pajero thế hệ mới sẽ ra mắt toàn cầu vào mùa thu năm 2026, trước khi bàn giao tới tay khách hàng tại Úc vào dịp Giáng sinh. Thị trường Bắc Mỹ sẽ phải chờ đến gần năm 2030 để đón nhận mẫu xe này dưới tên gọi Montero. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Pajero sẽ là Toyota Land Cruiser 300 Series và Nissan Patrol.