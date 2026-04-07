Nhiều người trẻ “trả giá” vì lối sống thiếu lành mạnh

Theo các số liệu được tổng hợp, tại Việt Nam, khoảng 15–20% dân số mắc viêm loét dạ dày – tá tràng, trào ngược dạ dày thực quản (GERD) ảnh hưởng tới khoảng 10–15% dân số. Tỉ lệ nhiễm Helicobacter pylori (HP) vẫn ở mức cao với một số nguồn trong nước ghi nhận trên 70% dân số có thể nhiễm hoặc mang nguy cơ nhiễm vi khuẩn này.

Đáng chú ý, theo GLOBOCAN 2022, Việt Nam ghi nhận 16.277 ca ung thư dạ dày mới mắc và 13.264 ca tử vong do ung thư dạ dày, cho thấy đây là một vấn đề sức khỏe cộng đồng đáng lưu tâm.

ThS Võ Văn Tính, giảng viên Bộ môn Sinh lý - Sinh lý bệnh - Miễn dịch học-Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho biết các bệnh lý dạ dày ở người trẻ đang có xu hướng phổ biến hơn. Nguyên nhân thường không nằm ở một yếu tố đơn lẻ mà là sự tích lũy từ các thói quen và lối sống thiếu lành mạnh trong thời gian dài như: bỏ bữa, ăn uống không đúng giờ, dùng nhiều bia, rượu, chất kích thích, thức khuya, rối loạn giấc ngủ, ăn chua cay, stress kéo dài… Tất cả đều có thể ảnh hưởng đến dạ dày.

Đáng lo là nhiều bạn trẻ vẫn có tâm lý chủ quan do các triệu chứng thường không quá nặng hoặc chỉ thoáng qua theo cơn nên tự xử lý bằng thuốc tự mua thay vì đi kiểm tra sớm.

Trong thực tế, các dấu hiệu ban đầu của bệnh lý dạ dày như đau âm ỉ vùng thượng vị, đầy hơi, ợ chua, buồn nôn hay khó chịu sau ăn thường dễ bị xem là tạm thời. Chính sự mơ hồ này khiến không ít người trẻ trì hoãn việc thăm khám, chỉ bắt đầu nghiêm túc khi cơn đau đã ảnh hưởng rõ rệt đến việc học tập, công việc và chất lượng sống.

Sinh viên Trường Đại học FPT TPHCM tìm hiểu về chế độ ăn uống, lối sống lành mạnh

Đặng Việt Quang (sinh viên Trường Đại học FPT TPHCM) cho hay em thường xem nhẹ những dấu hiệu như đau âm ỉ, ợ chua hay đầy bụng vì nghĩ chỉ là do bận rộn sinh hoạt thất thường nên ráng chịu đựng. Chỉ đến khi cơn đau ảnh hưởng thẳng vào việc học, có hôm phải nghỉ học vì quá khó chịu, em mới nhận ra đó không còn là chuyện nhỏ nữa.

Xuất phát từ thực tế đó, "Êm dạ mode" (do nhóm sinh viên ngành quản trị truyền thông đa phương tiện - Trường Đại học FPT TPHCM thực hiện) được xây dựng như một chiến dịch truyền thông sức khỏe cộng đồng dành cho người trẻ từ 18–24 tuổi tại TPHCM. Chiến dịch hướng đến việc đưa chủ đề sức khỏe dạ dày đến gần hơn với người trẻ bằng một cách tiếp cận dễ hiểu, trực quan và gắn với đời sống thường ngày thay vì chỉ nhấn mạnh vào bệnh lý theo hướng khô cứng hoặc mang tính cảnh báo đơn thuần.