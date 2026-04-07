4 loại cá được bác sĩ ví như “thuốc chống ung thư tự nhiên”, đẩy lùi nguy cơ nhồi máu cơ tim

Việc bổ sung đầy đủ Protein là chìa khóa giúp hệ miễn dịch hoạt động bền bỉ, và trong các nguồn đạm tự nhiên, cá luôn được các chuyên gia y tế ưu tiên hàng đầu. Tiến sĩ Lưu Bội Nhân, một chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng tại Đài Loan (Trung Quốc) nhấn mạnh rằng cá không chỉ là thực phẩm mà còn là một nguồn "dầu" quý giá cho cơ thể.

Ảnh minh họa

Theo ông, duy trì thói quen ăn cá ít nhất ba lần mỗi tuần có thể tạo ra một tấm lá chắn vững chắc cho sức khỏe. Đặc biệt, nếu ăn 4 loại cá dưới đây sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp tim và ngăn chặn sự hình thành của các tế bào lạ gây ung thư:

1. Cá thu

Đây là loại cá đứng đầu danh sách khuyến nghị nhờ hàm lượng Omega-3 cực kỳ dồi dào, bao gồm cả DHA và EPA. Các bác sĩ tim mạch cho biết EPA là một loại chất béo thiết yếu giúp làm sạch mạch máu, ngăn ngừa hình thành cục máu đông và giảm tình trạng đánh trống ngực. Về mặt chống ung thư, các axit béo này giúp giảm viêm hệ thống trong khi đây vốn là "mảnh đất màu mỡ" cho khối u phát triển.

- Lưu ý chế biến: Để giữ trọn vẹn lượng dầu cá quý giá, bạn nên ưu tiên món cá thu kho nhẹ lửa hoặc hấp cùng gừng. Nếu ăn cá thu nướng, hãy chú ý không nướng quá cháy. Tiến sĩ Lưu Bội Nhân cảnh báo, nếu lớp da cá đã chuyển sang màu đen cháy, bạn tuyệt đối không nên ăn phần đó mà chỉ nên bóc bỏ để lấy phần thịt trắng bên trong nhằm tránh nạp vào cơ thể các chất gây ung thư từ thực phẩm cháy khét.

2. Cá hồi

Cá hồi từ lâu đã được ví như "siêu thực phẩm" cho não bộ và thị lực nhờ nồng độ DHA cao. Tuy nhiên, khả năng phòng chống đột quỵ của nó mới là điều các bác sĩ quan tâm nhất. Các dưỡng chất trong cá hồi giúp tăng cường độ đàn hồi của thành mạch máu, giúp ổn định huyết áp. Đặc biệt, Astaxanthin - hoạt chất tạo nên màu cam đặc trưng của cá hồi là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi những tổn thương cấu trúc có thể dẫn đến ung thư.

- Lưu ý chế biến: Cá hồi ngon và bổ nhất khi được áp chảo vừa chín tới hoặc làm các món salad. Việc đun nấu quá lâu ở nhiệt độ cao sẽ làm phân hủy các chuỗi Omega-3 nhạy cảm. Bạn cũng nên ưu tiên chọn phần lườn cá vì đây là nơi tập trung nhiều chất béo có lợi nhất.

Ảnh minh họa

3. Cá thu tây (Cá thu gai)

Dù chỉ có kích thước từ nhỏ đến trung bình, nhưng cá thu tây lại là kho báu về dinh dưỡng mà ít người chú ý. Loại cá này ít bị nhiễm kim loại nặng hơn các loài cá lớn, do đó an toàn hơn cho việc tiêu thụ lâu dài. Theo Tiến sĩ Lưu Bội Nhân, ăn cá thu tây giúp cơ thể nạp một lượng lớn Vitamin D tự nhiên, hỗ trợ hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt các tế bào đột biến sớm hơn.

- Lưu ý chế biến: Vì cá thu tây có thịt khá chắc và đậm đà, cách chế biến tốt nhất là nấu canh chua hoặc kho cùng các loại rau củ. Lưu ý không nên chiên cá ngập dầu quá giòn vì nhiệt độ dầu sôi có thể làm biến tính các Axit béo thiết yếu, biến "thuốc bổ" thành gánh nặng cho hệ tiêu hóa.

4. Cá mòi

Cá mòi là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn bảo vệ tim mạch với chi phí rẻ. Xương cá mòi rất mềm, cung cấp một lượng canxi và phốt pho đáng kể, trong khi phần thịt lại chứa đầy EPA giúp ổn định nhịp tim. Các bác sĩ ung bướu nhấn mạnh rằng cá mòi chứa nhiều Selenium, một khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc sửa chữa các ADN bị hỏng, từ đó đẩy lùi nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt và ung thư đại trực tràng.

- Lưu ý chế biến: Cá mòi tươi kho cà chua là lựa chọn phổ biến. Tuy nhiên, nếu dùng cá tươi, bạn hãy cố gắng ăn cả xương sau khi đã kho nhừ để tận dụng tối đa lượng khoáng chất. Tránh ăn cá mòi muối quá mặn vì lượng Natri cao sẽ phản tác dụng, gây áp lực lên tim mạch và hệ mạch máu.

Ngoài ăn cá, nên làm gì để phòng nhồi máu cơ tim và ung thư?

Ngoài việc ưu tiên 4 loại cá kể trên, Tiến sĩ Lưu Bội Nhân cũng khuyến nghị bạn nên kết hợp thêm các thực phẩm và thay đổi lối sống sau để bảo vệ sức khỏe toàn diện:

- Nhóm rau họ cải: Bông cải xanh, bắp cải chứa sulforaphane giúp gan thải độc và ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư.

- Ngũ cốc nguyên hạt và các loại hạt: Yến mạch, hạnh nhân giàu chất xơ và magiê giúp kiểm soát đường huyết, đồng thời quét sạch mảng bám cholesterol trong lòng mạch.-

- Trái cây mọng nước: Dâu tây, việt quất chứa nhiều polyphenol kháng viêm mạnh mẽ.

- Duy trì vận động: Tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày giúp máu lưu thông tốt hơn, tăng cường sức khỏe cơ tim.

Ảnh minh họa

- Ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng: Thức khuya và stress kéo dài là tác nhân hàng đầu gây rối loạn nhịp tim và làm suy yếu hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể.

Đặc biệt, nên khám sức khỏe định kỳ và đi khám ngay khi cơ thể có dấu hiệu bất thường. Nhất là với người có tiền sử gia đình mắc ung thư hay bệnh mạch máu di truyền.

Nguồn và ảnh: Health Sent, Aboluowang, Sohu