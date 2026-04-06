5 loại rau mùa hè dễ trồng nhất, lại nhanh được thu hoạch

Mùa hè nắng nóng thường khiến nhiều người e ngại trồng rau tại nhà. Nhưng thực tế, đây lại là thời điểm một số loại rau xanh sinh trưởng rất nhanh, ít kén đất và cho thu hoạch chỉ sau vài tuần. Điểm chung của các loại rau này là ưa ấm, chịu nhiệt khá tốt và phát triển mạnh khi được giữ ẩm đều. Với những gia đình có ban công, sân thượng hay một góc vườn nhỏ, đây đều là các lựa chọn dễ bắt đầu và khá hợp nhịp sống bận rộn.

Dưới đây là 5 loại rau rất dễ trồng vào mùa hè, lại nhanh được thu hoạch mà bạn có thể tham khảo.

Rau muống

Rau muống

Nhắc tới rau mùa hè, rau muống gần như luôn được gọi tên đầu tiên. Đây là loại rau rất khỏe, có tốc độ sinh trưởng nhanh, có thể trồng bằng gieo hạt hoặc giâm cành, thậm chí trồng trên đất hay thủy canh đều được.

Rau muống chứa các vitamin A, B, C cùng canxi, phospho và sắt. Khi được thêm vào bữa ăn một cách hợp lý, rau muống có thể hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe tim mạch. Trong bữa cơm mùa hè, loại rau này thường được dùng để luộc, xào tỏi hoặc nấu canh chua.

Người trồng nên chọn đất giữ ẩm tương đối tốt, tưới bằng vòi phun nhẹ để tránh dập lá. Rau muống có thể thu hoạch sau khoảng 4-6 tuần kể từ khi gieo trồng, nhanh hay chậm còn tùy mức độ chăm sóc.

Rau mồng tơi

Rau mồng tơi

Mồng tơi là một trong những loại rau được nhiều gia đình chọn trồng vào mùa nóng vì cây leo khỏe, ít đòi hỏi kỹ thuật phức tạp. Hạt có thể gieo trong chậu, khay xốp, thường nảy mầm sau khoảng 5-7 ngày nếu được tưới ẩm đều. Khi cây cao khoảng 20cm, nên làm giàn cho cây leo để cây phát triển tốt hơn. Mồng tơi có thể cho thu hoạch lứa đầu sau khoảng 1 tháng trồng.

Không chỉ dễ trồng, mồng tơi còn là loại rau giàu giá trị dinh dưỡng. Rau mồng tơi có chứa vitamin C khá cao. Ngoài ra, rau còn có nhiều khoáng chất như canxi, kali, sắt và các vitamin A, B, E. Đây là lý do loại rau này thường được nhắc tới như một thực phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch và bổ sung vi chất trong những ngày nắng nóng. Mồng tơi thường được nấu canh, luộc hoặc nấu cùng cua, tôm theo kiểu bữa cơm gia đình.

Rau ngót

Rau ngót

Nếu muốn chọn một loại rau “trồng một lần, hái nhiều lần”, rau ngót là gợi ý đáng cân nhắc. Rau ngót không kén đất, dễ sống, thường được trồng bằng thân và phát triển tốt ở nơi nhiều mùn, có độ ẩm cao. Đây cũng là loại rau sinh trưởng nhanh, ít sâu bệnh hơn nhiều loại rau ăn lá khác.

Về dinh dưỡng, rau ngót chứa beta carotene, vitamin B, vitamin C và đạm. Theo Đông y, rau ngót có tính mát, thường được nhắc đến với tác dụng thanh nhiệt, giải độc, nhuận tràng.

Trong đời sống thường ngày, rau ngót hay được nấu canh với thịt băm, tôm… Sau khi trồng 45-60 ngày, có thể thu hoạch lứa rau ngót đầu tiên.

Rau dền

Rau dền

Rau dền là loại rau mùa hè rất phổ biến vì sức sống mạnh, dễ trồng và chịu hạn, chịu nước khá tốt. Rau dền thường được trồng từ tháng 6 đến tháng 7 để cây phát triển tốt. Loại rau này chỉ sau khoảng 25-30 ngày đã có thể thu hoạch. Rau dền ít sâu bệnh, bộ rễ khỏe, nếu được tưới đủ nước cây sẽ lớn rất nhanh.

Rau dền chứa nhiều khoáng chất, trong đó hàm lượng canxi và sắt khá cao. Đây là loại rau thường được nhắc đến trong các chế độ ăn cần bổ sung vi chất và chất xơ.

Rau đay

Rau đay

Rau đay nên gieo trong tháng 6, tháng 7 và có thể thu hoạch sau khoảng 40-45 ngày. Khi trồng rau đay, cần làm đất kỹ, gieo giữ ẩm và tỉa thưa khi cây cao 10-15cm.

Rau đay đánh giá là giàu chất xơ, có thể hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn, giúp làm mềm phân và giảm táo bón. Loại rau này thường được nấu canh cùng mồng tơi, cua hoặc tôm, rất hợp với bữa cơm ngày nóng.

