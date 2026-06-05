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Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

Văn Chế
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Honda vừa mở bán mẫu xe ga Honda Dio110 Basic 2026 tại Nhật Bản với thiết kế hiện đại và trọng lượng nhẹ chỉ 96 kg, tạo cảm giác linh hoạt khi di chuyển trong đô thị đông đúc.

Honda bán xe tay ga mới: Tiết kiệm xăng, giá 41 triệu đồng.

Xe tay ga mới tiết kiệm xăng: Đẹp như Vespa, giá ngang Honda Lead
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