Nhiều gia đình trồng xoài trong sân vườn: Hóa ra không chỉ để lấy quả

Không chỉ cho bóng mát và quả ngọt, cây xoài còn được nhiều gia đình lựa chọn trồng trong sân vườn bởi những ý nghĩa đặc biệt trong quan niệm dân gian.

Cây xoài và ý nghĩa trong quan niệm phong thủy

Xoài là loại cây ăn quả quen thuộc, phù hợp với khí hậu nhiệt đới và có thể phát triển tốt trong nhiều điều kiện. Vì vậy, nhiều gia đình lựa chọn trồng một hoặc vài cây xoài trong khuôn viên nhà, vừa tạo không gian xanh vừa có quả để sử dụng.

Trong quan niệm dân gian, tên gọi "xoài" thường được liên tưởng tới sự "xài", "tiêu dùng", nhưng ở nhiều vùng, cây xoài lại được nhìn nhận theo hướng mang đến sự đủ đầy, sung túc nhờ khả năng cho nhiều quả.

Đặc biệt, khi cây phát triển xanh tốt, tán rộng và sai quả, hình ảnh này thường được gắn với mong muốn gia đình làm ăn thuận lợi, cuộc sống có của ăn của để.

Về mặt thực tế, một cây xoài khỏe mạnh trong sân vườn còn mang lại những giá trị dễ nhận thấy như tạo bóng mát, góp phần tăng mảng xanh và cung cấp nguồn trái cây tại chỗ.

Ảnh minh họa.

Các bộ phận của cây xoài được dùng trong y học cổ truyền

Trong y học cổ truyền, xoài không chỉ được biết đến với vai trò là một loại trái cây. Một số bộ phận của cây như quả, lá, vỏ cây và hạt đã được sử dụng trong các bài thuốc dân gian ở một số khu vực.

Quả xoài khi chín chứa nhiều nước, carbohydrate, chất xơ cùng một số vitamin và khoáng chất. Đây là một loại trái cây có giá trị dinh dưỡng, có thể đưa vào chế độ ăn uống đa dạng, hợp lý.

Lá xoài cũng xuất hiện trong một số tài liệu về dược liệu và kinh nghiệm sử dụng cây thuốc dân gian. Tuy nhiên, việc sử dụng lá xoài hoặc các bộ phận khác của cây để chữa bệnh cần thận trọng, bởi kinh nghiệm dân gian không đồng nghĩa với bằng chứng lâm sàng về hiệu quả điều trị.

Đặc biệt, không nên tự ý dùng lá, vỏ, hạt hoặc các chế phẩm từ xoài thay thế thuốc điều trị đang được bác sĩ kê đơn.

Trồng xoài trong sân vườn cần lưu ý gì?

Nếu có diện tích, cây xoài có thể trở thành một cây bóng mát và cây ăn quả hữu ích trong sân vườn. Tuy nhiên, đây là cây thân gỗ có thể phát triển khá lớn nên cần lựa chọn vị trí phù hợp.

- Không nên trồng cây quá sát nhà, tường, đường đi hoặc hệ thống điện. Khi cây trưởng thành, bộ tán và hệ thống rễ có thể chiếm diện tích đáng kể.

- Thường xuyên cắt tỉa những cành già, cành sâu bệnh hoặc cành phát triển quá gần mái nhà.

- Với gia đình trồng xoài với mục đích lấy quả, nên ưu tiên giống phù hợp với điều kiện khí hậu, diện tích sân vườn và nhu cầu sử dụng. Việc chăm sóc, bón phân và phòng trừ sâu bệnh cũng cần thực hiện đúng kỹ thuật, hạn chế lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật.