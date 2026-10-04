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Nhiều gia đình trồng cây chanh trong sân vườn, hóa ra không chỉ để lấy lá, quả

Minh Khang
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Chanh là loại cây không quá lớn, dễ chăm sóc, quanh năm có lá xanh, hoa thơm và có thể cho quả để sử dụng trong bữa ăn.

Ngoài giá trị làm gia vị, cây chanh còn được nhắc đến trong quan niệm phong thủy và từ lâu đã xuất hiện trong các tài liệu y học dân gian.

Cây chanh được xem là biểu tượng của sự thanh sạch, đủ đầy

Theo quan niệm dân gian, cây chanh xanh tốt, nhiều lá, sai quả thường được liên tưởng tới sức sống, sự sinh sôi và cuộc sống đủ đầy. Mùi thơm đặc trưng của chanh cũng khiến loại cây này được nhiều người gắn với ý nghĩa thanh sạch, xua đi những điều không may và tạo cảm giác dễ chịu cho không gian sống.

Một số quan niệm phong thủy hiện nay còn cho rằng màu xanh của lá chanh tượng trưng cho sự phát triển, trong khi quả chanh vàng khi chín được liên tưởng tới tài lộc, của cải. Vì vậy, cây chanh được một số gia đình lựa chọn trồng trong sân vườn hoặc ban công vừa để lấy quả, vừa với mong muốn tạo không gian xanh và mang ý nghĩa tốt lành.

Nhiều gia đình trồng cây chanh trong sân vườn, hóa ra không chỉ để lấy lá, quả- Ảnh 1.

Cây chanh (Ảnh minh họa)

Không chỉ quả, lá chanh cũng có nhiều giá trị

Trong đời sống, lá chanh quen thuộc với người Việt, thường được dùng làm gia vị nhờ mùi thơm đặc trưng. Tinh dầu trong các bộ phận của cây chanh chứa nhiều hợp chất dễ bay hơi, trong đó có limonene và nhiều hợp chất thơm khác.

Các nghiên cứu cho thấy cây chứa nhiều nhóm hợp chất sinh học, đặc biệt là flavonoid và các hợp chất phenolic. Một số nghiên cứu đã khảo sát hoạt tính chống oxy hóa, chống viêm và kháng khuẩn của các hợp chất này.

Điều này phần nào lý giải vì sao các sản phẩm từ chanh, bao gồm nước quả, vỏ và tinh dầu, từ lâu đã được sử dụng trong thực phẩm, mỹ phẩm và một số bài thuốc dân gian.

Quả chanh giàu vitamin C

Quả chanh là nguồn cung cấp vitamin C. Nước chanh từ lâu đã được sử dụng trong chế độ ăn uống và y học dân gian.

Bên cạnh vitamin C, chanh còn chứa flavonoid và các hợp chất phenolic. Những thành phần này đang được nghiên cứu về nhiều hoạt tính sinh học khác nhau. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu về hoạt chất hoặc chiết xuất chanh không đồng nghĩa với việc uống nước chanh có thể điều trị các bệnh lý tương ứng.

Vỏ chanh cũng không nên vội bỏ đi

Vỏ chanh là nơi tập trung nhiều tinh dầu, trong đó limonene là một thành phần đáng chú ý. Các hợp chất trong vỏ và tinh dầu chanh được nghiên cứu trong lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm và dược liệu.

Trong đời sống, vỏ chanh có thể được sử dụng để tạo hương thơm cho món ăn, đồ uống hoặc làm nguyên liệu trong một số sản phẩm chăm sóc cá nhân.

Tuy nhiên, không nên tự ý sử dụng tinh dầu chanh với liều cao hoặc dùng tinh dầu nguyên chất để uống. Tinh dầu là dạng cô đặc, khác hoàn toàn với lượng tinh dầu tự nhiên có trong thực phẩm.

Thực hư chuyện "uống nước lá ổi hằng ngày gây hỏng thận"
Tags

cây chanh

lá chanh

quả chanh

phong thủy

vitamin C

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