Thực hư chuyện "uống nước lá ổi hằng ngày gây hỏng thận"

Nhiều ý kiến cho rằng uống nước lá ổi hằng ngày có thể gây hỏng thận. Điều này liệu có đúng?

Thời gian gần đây, trên các diễn đàn mạng xã hội và trong cộng đồng lan truyền kinh nghiệm dân gian về việc uống nước búp ổi hoặc lá ổi non để hỗ trợ hạ mỡ máu và giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể.

Bên cạnh những lợi ích được chia sẻ, một số ý kiến cho rằng duy trì thói quen uống nước lá ổi mỗi ngày có thể làm suy giảm chức năng hoặc gây hỏng thận. Điều này làm dấy lên lo ngại liệu uống nước lá ổi có thực sự gây hại cho thận hay không.

Theo TS Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam, hiện nay chưa có bất kỳ bằng chứng khoa học nào cho thấy việc sử dụng trà hoặc nước lá ổi với liều lượng thông thường có thể gây tổn thương hoặc hỏng thận ở người có sức khỏe bình thường.

Nhiều ý kiến cho rằng uống nước lá ổi mỗi ngày có thể gây hỏng thận (Ảnh TK)

BS.CKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 3, cho biết theo Đông y, quả ổi có vị ngọt chát, tính bình, tác dụng cầm tiêu chảy, tiêu viêm và cầm máu. Trong khi đó, lá, rễ và vỏ thân ổi có vị đắng chát, tính bình, giúp thanh nhiệt, giải độc, kiện tỳ và hỗ trợ điều trị nhiều chứng bệnh khác nhau.

Theo bác sĩ Vũ, không có cơ sở cho rằng uống nước lá ổi gây hỏng thận.

Lá ổi giúp giảm mỡ máu?

Theo bác sĩ Vũ, lá ổi chứa nhiều tanin. Vì vậy, lá ổi thường được sử dụng trong các trường hợp tiêu chảy, viêm ruột, kiết lỵ hoặc rối loạn tiêu hóa.

Trong dân gian, lá ổi còn được dùng để hỗ trợ điều trị viêm dạ dày, chăm sóc vết thương chảy máu, giảm bầm tím do va đập và hỗ trợ một số bệnh ngoài da.

Một số nghiên cứu cho thấy chiết xuất lá ổi có khả năng làm chậm quá trình hấp thu tinh bột và chuyển hóa đường, từ đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Các chất chống oxy hóa trong lá ổi còn góp phần giảm cholesterol xấu, hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch và hỗ trợ bảo vệ tim mạch.

TS Phương cho biết thêm, nước lá ổi cũng đã ghi nhận những tín hiệu khá tích cực. Theo đó, trong một thử nghiệm của Nhật Bản kéo dài 8 tuần trên 23 bệnh nhân bị rối loạn lipid máu mức độ nhẹ hoặc ở ngưỡng ranh giới, việc sử dụng trà lá ổi giúp giảm hàm lượng cholesterol toàn phần ở nhóm có cholesterol cao. Đồng thời, chỉ số LDL-cholesterol (cholesterol xấu) giảm từ mức trung bình 155 xuống còn 143 mg/dL.

"Ở những người có chỉ số triglyceride cao, sự giảm thiểu cũng được ghi nhận tại một số thời điểm. Dù vậy, người dân không nên hiểu đơn giản rằng uống nước lá ổi sẽ đánh tan mỡ máu hoặc tự ý sử dụng thay thế thuốc hạ cholesterol do bác sĩ kê đơn", TS Phương nhấn mạnh.

TS Phương cho biết, nhiều người thường giải thích tác dụng trên của lá ổi là do chứa nhiều chất xơ hoặc pectin. Tuy nhiên, đối với nước búp ổi hay trà lá ổi đã lọc bỏ bã, chất xơ không phải là cơ chế tác động chính.

Giá trị nổi bật của lá ổi nằm ở hệ thống hợp chất polyphenol và flavonoid phong phú như quercetin, rutin, quercitrin, guaijaverin, avicularin, kaempferol, catechin cùng các acid phenolic và tannin.

Mặc dù nước lá ổi không gây hỏng thận ở người khỏe mạnh, nhưng các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên lạm dụng loại nước này để thay thế hoàn toàn nước lọc hằng ngày. Việc uống nước lá ổi liên tục trong thời gian dài hoặc sử dụng với liều lượng lớn có thể dẫn đến táo bón, kích ứng hoặc các phản ứng dị ứng ở một số người có cơ địa nhạy cảm.

Bác sĩ Vũ khuyến cáo, lá ổi là một dược liệu quen thuộc với nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt trong hỗ trợ điều trị tiêu chảy và một số bệnh lý đường tiêu hóa. Tuy nhiên, người bị táo bón, chướng bụng, khó tiêu, bệnh chàm, người mắc bệnh mạn tính hoặc đang sử dụng thuốc điều trị cần thận trọng khi sử dụng.

Trước khi áp dụng thường xuyên, người dân nên tham khảo ý kiến bác sĩ để đảm bảo an toàn và phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình.