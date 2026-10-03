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Vị giáo sư trẻ nhất Việt Nam: Liên tiếp được quốc tế vinh danh, lọt nhóm nhà khoa học có ảnh hưởng

Ngọc Minh
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Vị giáo sư tài năng đó là ai?

Đó chính là GS.TS Trần Xuân Bách sinh năm 1984, công tác giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giáo sư Trần Xuân Bách được công nhận học hàm Phó Giáo sư khi 32 tuổi và Giáo sư khi 39 tuổi. Ông trở thành giáo sư trẻ nhất của Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Hướng nghiên cứu của ông tập trung vào kinh tế y tế, hệ thống y tế và các công nghệ y tế số, với mục tiêu góp phần tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đặc biệt đối với những nhóm dễ bị tổn thương.

Ông cũng nghiên cứu các mô hình y tế có tính chi phí - hiệu quả, hướng tới tối ưu hóa hệ thống y tế, nâng cao năng lực ứng phó với những thách thức sức khỏe toàn cầu và phòng chống đại dịch tại các quốc gia đang phát triển.

Được vinh danh với Giải thưởng Lãnh đạo đổi mới y tế toàn cầu

Ngày 23/2/2025, GS.TS Trần Xuân Bách được trao Giải thưởng Lãnh đạo đổi mới y tế toàn cầu 2025 tại Hội nghị thường niên lần thứ 16 tổ chức ở Atlanta, Mỹ.

Giải thưởng của Hiệp hội Các đại học sức khỏe toàn cầu (CUGH) nhằm tôn vinh những nhà khoa học có đóng góp xuất sắc trong việc phát triển và triển khai các sáng kiến đổi mới, tạo tác động tích cực tới sức khỏe cộng đồng, đặc biệt tại các quốc gia có thu nhập thấp.

Những năm trước, giải thưởng này cũng được trao cho các giáo sư đến từ những trường đại học hàng đầu của Mỹ. Năm 2023, người nhận giải là Giáo sư Brittany Seymour, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nha khoa Harvard.

Giáo sư trẻ nhất Việt Nam Trần Xuân Bách vinh danh quốc tế và nghiên cứu y tế đột phá - Ảnh 1.

Chân dung Giáo sư Trần Xuân Bách (Ảnh thiết kế).

Một dấu mốc khác đến vào năm 2025, khi Elsevier phối hợp với nhóm nghiên cứu của Đại học Stanford công bố phiên bản thứ 7 cơ sở dữ liệu về các nhà khoa học có ảnh hưởng toàn cầu, dựa trên dữ liệu trích dẫn từ Scopus tính đến cuối năm 2024.

Theo kết quả được cung cấp, Việt Nam có 9 nhà khoa học nằm trong nhóm 10.000 gương mặt hàng đầu thế giới. GS.TS Trần Xuân Bách được xếp hạng 5.085.

Ông cũng được ghi nhận là một trong những nhà khoa học có trích dẫn ảnh hưởng nhất thế giới trong 7 năm liên tiếp, từ 2019 đến 2025.

Năm 2023, ông được Hiệp hội quốc tế về dược kinh tế và nghiên cứu kết quả (ISPOR) trao Giải thưởng Nghiên cứu xuất sắc.

Trước đó, ông cũng được vinh danh là nhà khoa học thuộc Top 1% có ảnh hưởng nhất thế giới thông qua trích dẫn khoa học của Clarivate năm 2022 và 2023.

Bên cạnh những dấu ấn quốc tế, ông còn nhận nhiều phần thưởng trong nước như Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2017; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế các năm 2018, 2020; Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2020; danh hiệu Công dân Thủ đô Ưu tú năm 2017; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Y tế giai đoạn 2021-2022 và Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội giai đoạn 2016-2021.

Vị PGS Việt Nam đầu tiên trở thành Đại sứ Oncidium Foundation, thế giới chỉ có hơn 140 người
Tags

Trần Xuân Bách

Giáo sư

Đại học Quốc gia Hà Nội

Stanford

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