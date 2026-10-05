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Nhiều gia đình trồng đu đủ trong sân vườn, hóa ra không chỉ để lấy quả

Minh Khang (t/h)
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Ít người biết, ngoài giá trị thực phẩm, đu đủ còn gắn với những quan niệm phong thủy về sự đủ đầy, nhiều bộ phận của cây đã được sử dụng trong y học dân gian.

Cây đu đủ mang ý nghĩa "đủ đầy"

Trong quan niệm dân gian, đu đủ được xem là loại cây mang ý nghĩa tốt đẹp bởi chính tên gọi gợi liên tưởng đến sự "đủ", đầy đặn và sung túc.

Hình ảnh cây đu đủ sai quả, những trái mọc thành từng chùm trên thân cũng thường được liên tưởng đến sự sinh sôi, nhiều của cải và cuộc sống no đủ. Vì vậy, không ít gia đình lựa chọn trồng đu đủ trong sân vườn vừa để lấy quả, vừa gửi gắm mong muốn gia đình luôn đủ đầy, thuận hòa.

Đây là quan niệm phong thủy dân gian, chưa phải tác dụng được khoa học chứng minh. Vì vậy, ý nghĩa này nên được hiểu như một nét văn hóa, tín ngưỡng trong đời sống chứ không phải căn cứ khoa học để đánh giá tác động của cây đu đủ đối với tài lộc hay sức khỏe.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Không chỉ quả, nhiều bộ phận của cây được dùng làm thuốc

Theo các tài liệu nghiên cứu, đu đủ có tên khoa học là Carica papaya L.. Đây là loài cây được quan tâm không chỉ bởi giá trị dinh dưỡng của quả mà còn bởi thành phần hóa học có trong nhiều bộ phận khác nhau.

Quả đu đủ chín là thực phẩm giàu vitamin và chứa nhiều hợp chất thực vật. Đu đủ cũng nổi bật bởi sự hiện diện của các enzyme phân giải protein như papain và chymopapain.

Trong y học dân gian, ngoài quả, lá, hạt, hoa, rễ và nhựa mủ của cây cũng từng được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Các nghiên cứu hiện đại đã phát hiện trong những bộ phận này nhiều nhóm hợp chất sinh học như flavonoid, alkaloid, hợp chất phenolic và các enzyme.

Đáng chú ý, lá đu đủ là bộ phận được nghiên cứu khá nhiều. Một số nghiên cứu cho thấy chiết xuất từ lá có các hoạt tính sinh học như chống oxy hóa và chống viêm trong điều kiện nghiên cứu.

Lá đu đủ cũng từng được nghiên cứu trong bối cảnh hỗ trợ người mắc sốt xuất huyết có tình trạng giảm tiểu cầu. Một số nghiên cứu trên người ghi nhận khả năng làm tăng số lượng tiểu cầu ở người bệnh, song chất lượng bằng chứng giữa các nghiên cứu không đồng nhất. Vì vậy, chưa thể xem lá đu đủ là thuốc điều trị sốt xuất huyết hoặc thay thế các biện pháp điều trị y tế.

Hạt đu đủ cũng chứa nhiều hợp chất đáng chú ý

Hạt đu đủ thường bị bỏ đi khi ăn quả nhưng cũng chứa nhiều hợp chất thực vật. Trong y học dân gian, hạt từng được sử dụng với mục đích liên quan đến tiêu hóa và ký sinh trùng đường ruột.

Tuy nhiên, giữa một bài thuốc dân gian và một thuốc điều trị đã được chứng minh hiệu quả, an toàn qua các thử nghiệm lâm sàng là khoảng cách rất lớn. Việc một hoạt chất cho thấy tác dụng trong phòng thí nghiệm không có nghĩa người dân có thể tự sử dụng bộ phận của cây với liều lượng bất kỳ.

Đặc biệt, với các chế phẩm từ lá, hạt hoặc nhựa đu đủ, người dùng không nên tự ý sử dụng với mục đích chữa bệnh, nhất là khi đang mắc bệnh hoặc sử dụng thuốc điều trị.

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Tags

Đu đủ

phong thủy

y học dân gian

dinh dưỡng

lá đu đủ

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