3 loại cây ăn quả chớ trồng sát nhà

Một số cây có tán lớn, cành nặng, quả to hoặc bộ rễ phát triển mạnh có thể gây bất tiện, thậm chí tiềm ẩn nguy hiểm nếu trồng không đúng vị trí.

Bên cạnh những lý do liên quan đến an toàn, trong quan niệm phong thủy dân gian, một số loại cây cũng thường được khuyên nên cân nhắc khi đặt quá gần cửa nhà.

Cây mít: Cây lớn, quả nặng, không nên trồng sát nhà

Mít là loại cây quen thuộc ở nhiều khu vườn Việt Nam. Cây có thể phát triển thành cây gỗ lớn, tán rộng và cho những quả có kích thước khá lớn.

Nếu trồng ngay cạnh nhà, đặc biệt ở vị trí phía trên lối đi hoặc khu vực sinh hoạt, những cành lớn có thể trở thành mối nguy khi gặp mưa bão. Quả mít cũng có trọng lượng đáng kể, khi rơi từ trên cao xuống có thể gây thương tích hoặc làm hư hỏng đồ đạc.

Bộ rễ của cây cũng cần không gian phát triển. Vì vậy, thay vì trồng sát tường nhà, nền móng hoặc các công trình phụ, gia chủ nên bố trí cây ở khoảng đất đủ rộng và có khoảng cách hợp lý.

Về phong thủy, mít cũng là loại cây có nhiều quan niệm dân gian khác nhau. Một số người kiêng trồng cây mít quá gần nhà vì cho rằng cây có tán lớn, thân xù xì và nhiều rễ khiến không gian trở nên nặng nề. Tuy nhiên, đây là quan niệm dân gian, không phải kết luận khoa học.

Cây xoài: Tán rộng, cành nặng, quả có thể gây nguy hiểm

Xoài là cây ăn quả được nhiều gia đình lựa chọn bởi vừa cho trái vừa tạo bóng mát. Tuy nhiên, khi trưởng thành, cây có thể đạt kích thước lớn với tán rộng và nhiều cành.

Xoài (ảnh minh họa).

Đây là yếu tố cần đặc biệt lưu ý nếu cây được trồng ngay sát nhà. Cành cây lớn có thể gãy khi gặp gió mạnh, trong khi những quả xoài trưởng thành cũng có thể nặng và gây thương tích nếu rơi xuống khu vực có người qua lại.

Do đó, nếu muốn trồng xoài trong sân, gia chủ nên tính đến hướng phát triển của tán cây, vị trí mái nhà, cửa ra vào, đường điện và khu vực thường xuyên có người sinh hoạt.

Dưới góc nhìn phong thủy dân gian, cây quá lớn hoặc có tán che kín phía trước nhà đôi khi được cho là làm giảm ánh sáng và cản trở sự lưu thông của không khí. Quan niệm này không đồng nghĩa với việc cây xoài là loại cây "xấu", mà chủ yếu liên quan đến cách bố trí và vị trí trồng.

Cây đu đủ: Thân giòn, dễ tổn thương khi mưa gió

Khác với mít và xoài, đu đủ không phát triển thành cây gỗ lớn nhưng thân cây khá mềm và giòn. Khi cây cao, mang nhiều quả hoặc gặp mưa gió mạnh, thân và cuống có thể bị tổn thương, khiến cây đổ hoặc gãy.

Vì vậy, không nên tùy tiện trồng đu đủ ngay sát cửa ra vào, lối đi hoặc vị trí thường xuyên có người đứng bên dưới. Với những cây đã cao, nhiều quả, gia chủ cũng cần thường xuyên kiểm tra và có biện pháp chống đỡ khi cần thiết.

Về phong thủy, đu đủ lại là trường hợp có cách nhìn khá đặc biệt. Tên gọi "đu đủ" thường được liên tưởng đến ý nghĩa "đủ đầy", nên nhiều gia đình xem đây là cây mang ý nghĩa tốt. Tuy nhiên, cũng có những quan niệm dân gian khác về vị trí trồng cây này.

Điều đó cho thấy phong thủy về cây cối không có một quy chuẩn duy nhất. Điều quan trọng hơn vẫn là lựa chọn vị trí phù hợp, không gây cản trở sinh hoạt và bảo đảm an toàn cho các thành viên trong gia đình.

Lưu ý

Những cây có tán lớn nên được trồng cách xa mái nhà, tường, đường điện và khu vực vui chơi. Với cây cho quả lớn, cần tránh vị trí ngay phía trên lối đi hoặc nơi mọi người thường xuyên đứng bên dưới.