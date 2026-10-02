Vì sao nhiều gia đình trồng cây ổi trong sân? Hóa ra không chỉ để lấy quả

Cây ổi quen thuộc trong sân vườn của nhiều gia đình Việt không chỉ cho những trái ổi giòn, thơm.

Ngày nay, ổi được trồng trong sân vườn không chỉ vì mục đích lấy quả ăn. Dưới đây, là lý do ngày càng nhiều gia đình thích trồng ổi.

Lá ổi làm thuốc

Trong dân gian, lá ổi thường được sử dụng dưới dạng nước sắc hoặc chế phẩm từ lá để hỗ trợ một số vấn đề đường tiêu hóa, đặc biệt là tiêu chảy.

Các nghiên cứu cho thấy lá ổi chứa nhiều hợp chất thực vật như flavonoid, quercetin, catechin, tannin và các hợp chất phenolic. Đây là những chất được quan tâm bởi khả năng chống oxy hóa, kháng khuẩn và chống viêm trong các nghiên cứu thực nghiệm.

Một tổng quan khoa học công bố năm 2024 về cây ổi và tiêu chảy ghi nhận lá là bộ phận được sử dụng phổ biến nhất trong các tài liệu dân gian. Các nhà nghiên cứu đã xác định nhiều hợp chất có khả năng liên quan đến tác dụng chống tiêu chảy và kháng khuẩn của cây ổi.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc uống nước lá ổi có thể thay thế thuốc điều trị tiêu chảy. Hiệu quả còn phụ thuộc vào cách chiết xuất, liều lượng và tình trạng của từng người. Đặc biệt, tiêu chảy kéo dài có thể gây mất nước và là biểu hiện của nhiều bệnh lý cần được chẩn đoán.

Cây ổi (Ảnh minh họa)

Vỏ thân của cây ổi được dùng làm thuốc

Ít được chú ý hơn lá nhưng vỏ thân cây ổi cũng xuất hiện trong nhiều tài liệu về y học dân gian.

Vỏ thân ổi chứa tannin và nhiều hợp chất polyphenol. Trong kinh nghiệm truyền thống, bộ phận này từng được sử dụng với mục đích làm se và hỗ trợ một số vấn đề tiêu hóa, trong đó có tiêu chảy.

Một số nghiên cứu thực nghiệm cũng ghi nhận các hoạt tính sinh học của dịch chiết từ vỏ thân ổi, bao gồm khả năng chống oxy hóa và kháng khuẩn.

Dù vậy, đây chủ yếu vẫn là lĩnh vực nghiên cứu dược liệu. Không nên tự ý bóc vỏ cây ổi trong vườn rồi sắc uống để điều trị bệnh, bởi chưa có đủ bằng chứng lâm sàng để xác định liều lượng và mức độ an toàn cho từng đối tượng.

Quả ổi giàu dinh dưỡng

Nếu lá và vỏ thân được quan tâm nhiều dưới góc độ dược liệu thì quả ổi lại là phần quen thuộc nhất và có giá trị dinh dưỡng rõ ràng.

Ổi cung cấp vitamin C, chất xơ cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa. Thịt quả chứa polyphenol, flavonoid và các chất thực vật khác được nghiên cứu về khả năng bảo vệ tế bào trước tác động của stress oxy hóa.

Chính vì vậy, thay vì coi quả ổi như một loại thuốc, cách sử dụng hợp lý nhất vẫn là ăn ổi như một loại trái cây trong chế độ ăn đa dạng và cân bằng.

Với người khỏe mạnh, một khẩu phần trái cây phù hợp có thể góp phần bổ sung chất xơ và các vi chất cần thiết cho cơ thể.

Điểm đặc biệt của cây ổi là gần như toàn bộ cây đều chứa các hợp chất sinh học được giới khoa học quan tâm. Từ lá, vỏ thân đến quả, nhiều nghiên cứu đã ghi nhận các hoạt tính chống oxy hóa, kháng khuẩn, chống viêm và hỗ trợ một số quá trình chuyển hóa.

Vì thế, nếu trong sân nhà có một cây ổi, có thể xem đây là một loại cây ăn quả vừa quen thuộc vừa có giá trị nghiên cứu dược liệu. Nhưng không nên vì những thông tin về "tác dụng làm thuốc" mà tự điều trị bệnh bằng lá, vỏ thân hay quả ổi.

Đặc biệt với tiêu chảy, sốt, đau bụng hoặc các triệu chứng kéo dài, người bệnh cần tìm nguyên nhân và điều trị phù hợp thay vì chỉ dựa vào các bài thuốc dân gian.