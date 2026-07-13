Nhiều doanh nghiệp bị phạt vì cạnh tranh không lành mạnh

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương cho biết, trong năm 2025 đã xử phạt hàng loạt doanh nghiệp lớn hoạt động trong nhiều lĩnh vực vì cạnh tranh không lành mạnh. Đặc biệt, có hơn 14.800 cuộc gọi “cầu cứu”, khiếu nại của người tiêu dùng, trong đó lĩnh vực thương mại điện tử tăng vọt.

Hàng loạt “ông lớn” bị xử lý vì cạnh tranh sai luật

Theo Báo cáo thường niên vừa được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia công bố, trong năm 2025, cơ quan này đã tiến hành xác minh 72 trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh ; điều tra một vụ việc hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực bưu chính, một vụ việc vi phạm quy định về tập trung kinh tế trong lĩnh vực chăn nuôi và 13 vụ việc cạnh tranh không lành mạnh trong các lĩnh vực bưu chính, bảo hiểm, vàng, ngân hàng và điện máy. Kết quả, 12 vụ việc cạnh tranh không lành mạnh đã bị xử lý với tổng số tiền phạt 2,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực kinh doanh vàng, ba doanh nghiệp lớn gồm Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đều bị xử phạt 200 triệu đồng mỗi đơn vị do hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp, hàng hóa, dịch vụ nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác. Các doanh nghiệp này đồng thời bị buộc cải chính công khai thông tin vi phạm.

Ở lĩnh vực logistics và chuyển phát, nhiều doanh nghiệp lớn bị xử lý gồm Công ty TNHH TikiNow Smart Logistics, Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong (J&T Express), Công ty TNHH SPX Express và Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao Hàng Nhanh. Mỗi doanh nghiệp bị phạt 200 triệu đồng vì cung cấp thông tin gây nhầm lẫn nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác.

Nhiều doanh nghiệp giao hàng bị xử phạt do vi phạm quy định về cạnh tranh.

Một số doanh nghiệp trong lĩnh vực điện máy, chăm sóc sức khỏe và dược phẩm như Casper Việt Nam, Fuji Medical Việt Nam, Akanwa và Công ty TNHH Nhất Nhất cũng nằm trong danh sách bị xử lý về hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đã làm việc với 13 tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phát hiện và xử lý vi phạm đối với 13 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền 1,7 tỷ đồng. Đáng chú ý, có một vụ việc đã được chuyển cơ quan công an để xem xét xử lý theo quy định.

Một số vụ việc nổi bật trong năm qua liên quan đến các nền tảng số có lượng người dùng lớn. Trong đó, TikTok Pte. Ltd bị xử phạt 880 triệu đồng do nhiều vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG bị xử phạt 810 triệu đồng liên quan đến các quy định về thu thập, sử dụng thông tin người tiêu dùng và giao dịch với khách hàng.

Hơn 14.800 cuộc gọi “cầu cứu”

Ở lĩnh vực bán hàng đa cấp, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã tổ chức 6 đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với 6 doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Kết quả, cả 6 doanh nghiệp đều bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Theo cơ quan quản lý, các vi phạm chủ yếu liên quan đến thủ tục đăng ký hoạt động, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, thực hiện nghĩa vụ báo cáo và quản lý mạng lưới người tham gia.

Song song với hoạt động thanh tra, kiểm tra, công tác tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng cũng ghi nhận khối lượng công việc lớn.

Lượng phản ánh, kiến nghị của người tiêu dùng liên quan đến bán hàng trên thương mại điện tử tăng vọt.

Năm 2025, tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã tiếp nhận 14.868 cuộc gọi, mức cao nhất trong giai đoạn 2020-2025. Trong đó, 9.513 cuộc gọi được tiếp nhận và tư vấn, hỗ trợ trực tiếp cho người tiêu dùng. Cơ quan này đã tiếp nhận và xử lý 896 đơn thư phản ánh, yêu cầu, kiến nghị của người tiêu dùng.

Trong số các vụ việc được phản ánh, nhóm thương mại điện tử chiếm tỷ lệ cao nhất với 21,3% tổng số đơn thư. Tiếp theo là các lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, nhà hàng (8,3%), đồ điện tử gia dụng (8,1%), tín dụng tiêu dùng (6,7%), dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe (5,9%) và vận tải hàng không (5,5%).

Ở góc độ hành vi vi phạm, tình trạng doanh nghiệp không tiến hành thương lượng, giải quyết khiếu nại với khách hàng chiếm tới 26,9%, cao nhất trong các nhóm vi phạm. Tiếp theo là các vụ việc liên quan đến chất lượng hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm (16,1%), không hoàn tiền, đổi trả hoặc bồi thường cho người tiêu dùng (14,8%) và cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác (9,2%).

Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng ghi nhận các phản ánh về vi phạm trách nhiệm bảo hành và hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản (cùng 5,9%), quảng cáo gây nhầm lẫn (5,8%) và quấy rối người tiêu dùng (4,2%).