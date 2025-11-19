Nhiều bệnh viện lên kế hoạch sử dụng thuốc trị ung thư Pembroria của Nga

Theo đại diện Bệnh viện K, đơn vị đang xây dựng kế hoạch mua sắm thuốc Pembroria, với chi phí dự kiến khoảng 36 triệu đồng cho mỗi chu kỳ điều trị của bệnh nhân. Việc cập nhật thuốc mới trong điều trị ung thư luôn được đơn vị đặc biệt quan tâm, song cần tuân thủ quy trình chuyên môn và hướng dẫn chính thức của Bộ Y tế, cũng như Cục Quản lý Dược.

“ Bệnh viện K luôn ưu tiên những tiến bộ trong điều trị ung thư nhằm mang lại cơ hội sống tốt hơn cho người bệnh. Dù vậy việc đưa loại thuốc mới vào sử dụng phải dựa trên căn cứ khoa học, khuyến cáo điều trị và sự cho phép của cơ quan quản lý ”, PGS.TS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện K cho biết.

Tại Bệnh viện K, việc điều trị sẽ được cụ thể hóa với từng người bệnh, dựa trên nhiều yếu tố bác sĩ sẽ tư vấn, đưa ra phác đồ phù hợp để đảm bảo hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Chuyên gia y tế cũng cho biết, thuốc miễn dịch được dùng đơn hoặc phối hợp thêm với hóa trị nhằm tăng tỉ lệ đáp ứng, kéo dài thời gian sống của bệnh nhân ung thư. Việc điều trị nhằm kéo dài thời gian sống thêm cho người bệnh, chứ không phải là loại thuốc có thể chữa dứt điểm bệnh ung thư ở giai đoạn muộn.

Tại một số bệnh viện ung bướu khác trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM cũng sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi để mua thuốc Pembroria theo quy định. Nếu thuốc được cấp phép và trúng thầu, các bệnh viện sẽ đưa vào sử dụng cho người bệnh theo chỉ định chuyên môn.

Thuốc Pembroria là thuốc sinh học có cùng hoạt chất pembrolizumab với thuốc Keytruda, lọ 100mg/4ml do Công ty Limited Liability "PK-137", Nga sản xuất, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam từ ngày 31/10.

Thuốc Pembroria được phê duyệt cho các chỉ định: u hắc tố, ung thư biểu mô phổi không tế bào nhỏ, ung thư biểu mô tế bào vảy đầu và cổ, u lympho Hodgkin kinh điển, ung thư biểu mô đường tiết niệu.

Thuốc ung thư của Nga được chỉ định điều trị ung thư biểu mô thực quản, ung thư có tình trạng mất ổn định vi vệ tinh mức độ cao (MSI-H) hoặc khiếm khuyết trong sửa chữa bắt cặp sai, ung thư cổ tử cung, ung thư biểu mô tế bào thận, ung thư biểu mô nội mạc tử cung, ung thư vú bộ ba âm tính, ung thư biểu mô tuyến dạ dày hoặc chỗ nối dạ dày - thực quản, ung thư biểu mô đường mật. Thuốc được dùng bằng cách truyền tĩnh mạch tại cơ sở y tế.

Giá dự kiến của thuốc Pembroria khoảng 18 triệu đồng/lọ, với liều thường dùng là 2 lọ cho 1 chu kỳ điều trị. Như vậy, chi phí cho một chu kỳ điều trị của bệnh nhân khoảng 36 triệu đồng với liều 200mg (2 lọ).

Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo, không phải người bệnh nào mắc các bệnh ung thư được liệt kê ở trên cũng được chỉ định dùng thuốc chứa hoạt chất pembrolizumab.

Phác đồ được xây dựng dựa vào cá thể hóa trên từng loại bệnh, từng giai đoạn cụ thể của mỗi bệnh nhân. Việc sử dụng thuốc chứa pembrolizumab hiệu quả hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thể trạng người bệnh, loại đột biến của khối u, giai đoạn bệnh.

Thực tế tại Việt Nam, các bệnh ung thư được phát hiện ở giai đoạn sớm tỷ lệ điều trị khỏi lên tới 95% như với ung thư vú, ung thư vòm mũi họng, ung thư đại trực tràng.

Ở giai đoạn sớm, có những bệnh ung thư chỉ cần phẫu thuật là đã có thể điều trị triệt căn, người bệnh không cần phải trải qua các phương pháp điều trị khác. Vì thế, để phát hiện sớm bệnh, đánh giá nguy cơ mắc bệnh, người dân cần chú ý khám sức khỏe định kỳ, tầm soát phát hiện sớm, kịp thời để điều trị sớm các loại bệnh ung thư từ đó tăng tỷ lệ điều trị khỏi.