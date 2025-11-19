Triệu chứng gây sốc của ung thư tinh hoàn mà rất ít nam giới biết

Một phút có thể cứu mạng bạn, theo một chiến dịch mới nhằm nâng cao nhận thức về ung thư tinh hoàn, kêu gọi nam giới đặt điện thoại xuống và kiểm tra bộ phận sinh dục của mình.

Lời khuyên được đưa ra sau khi một khảo sát mới của YouGov cho thấy chỉ 36% nam giới kiểm tra u cục hoặc thay đổi ở “vùng kín” ít nhất một lần mỗi tuần. Trong khi đó, 68% đàn ông lại có rất nhiều thời gian kiểm tra điện thoại nhiều lần mỗi ngày – lướt TikTok, YouTube và các mạng xã hội khác, để xem những thứ như điểm số thể thao (49%).

41% đàn ông hiếm khi kiểm tra tinh hoàn, trong khi 20% người thừa nhận họ không kiểm tra bao giờ. Thông tin này được đưa ra dù ung thư tinh hoàn là loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới trong độ tuổi 15 đến 34.

Khảo sát của YouGov với khoảng 2.000 nam giới được ủy quyền bởi công ty thực phẩm HECK! Food (tại Anh), đồng sáng lập bởi Jamie Keeble - người được chẩn đoán mắc bệnh này vào năm 2015.

Hiện công ty quyết tâm khuyến khích nam giới tự kiểm tra và đã hợp tác với tổ chức từ thiện ung thư tinh hoàn Cahonas để khởi động chiến dịch CHECK!, trùng với Tháng Sức Khỏe Nam giới vào tháng 11.

Chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức về ung thư tinh hoàn và nhấn mạnh lợi ích của việc tự kiểm tra và phát hiện sớm.

Ritchie Marshall, người sáng lập kiêm CEO của Cahonas, nói: “Chúng ta dành nửa cuộc đời dán mắt vào điện thoại, lướt qua vô số cập nhật trên mạng xã hội, nhưng lại chẳng dành nổi một phút để kiểm tra điều thực sự quan trọng. Tại Cahonas, chúng tôi muốn nam giới đặt điện thoại xuống, nhanh chóng kiểm tra tinh hoàn để chắc chắn mọi thứ ổn. Chỉ mất một phút, nhưng phút đó có thể cứu sống bạn.”

Jamie Keeble, đồng sáng lập HECK!, chia sẻ: “Nhận thức là chìa khóa, đó là lý do chúng tôi khởi động chiến dịch CHECK!. Ung thư tinh hoàn đang gia tăng và nam giới có thể giảm nguy cơ tử vong bằng cách nhận biết các triệu chứng.”

Jamie Keeble, người từng chiến thắng căn bệnh ung thư tinh hoàn, chụp ảnh cùng gia đình.

“Tôi đã phát hiện một u nhỏ và ngay lập tức đến gặp bác sĩ gia đình và được chẩn đoán. Dù có nhiều kỳ thị xoay quanh việc tới bác sĩ vì khu vực nhạy cảm như vậy, nhưng điều quan trọng là phải chủ động nếu bạn thấy u cục. Giờ tôi đã hồi phục hoàn toàn, tôi và vợ đã có một đứa con, thật tuyệt vời.”

Triệu chứng ít người biết của ung thư tinh hoàn

Nam giới được khuyến khích kiểm tra 10 triệu chứng có thể liên quan đến ung thư tinh toàn, bao gồm một triệu chứng mà họ có thể không nghĩ đến. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cho biết đau dai dẳng ở lưng dưới hoặc bụng có thể xảy ra nếu ai đó mắc ung thư tinh hoàn và ung thư đã lan đến các hạch bạch huyết phía sau bụng. Báo Anh Mirror thậm chí còn gọi đây triệu chứng "gây sốc" ít người biết đến có thể báo hiệu bạn bị ung thư tinh hoàn.

Đau dai dẳng ở lưng dưới hoặc bụng có thể xảy ra nếu ai đó mắc ung thư tinh hoàn và ung thư đã lan đến các hạch bạch huyết phía sau bụng.

Paul McCaffrey, 41 tuổi, đến từ Glasgow, Anh, được chẩn đoán ung thư tinh hoàn sau khi bị đau háng. Anh nói: “Tôi bắt đầu cảm thấy đau âm ỉ ở háng, nhưng tôi đã bỏ qua, hy vọng nó sẽ hết. Tôi đã tập luyện cho một cuộc chạy từ thiện và tôi nghĩ cơn đau liên quan đến điều đó, nhưng nó bắt đầu tệ hơn, nên tôi lên mạng tìm kiếm về ung thư tinh hoàn.”

Paul tiếp tục: “Tôi tìm được trang web Cahonas Scotland và làm theo hướng dẫn tự kiểm tra. Đó là lúc tôi phát hiện một u cục trong tinh hoàn.”

“Tôi đặt lịch gặp bác sĩ gia đình nhưng cuối cùng hủy vì quá xấu hổ khi phải tụt quần để bác sĩ kiểm tra vùng nhạy cảm như vậy. Hai tháng trôi qua trước khi cơn đau trở nên thật sự nghiêm trọng và tôi buộc phải đi khám. Tôi được chuyển ngay đến khoa tiết niệu. Tôi được kiểm tra, siêu âm và sinh thiết, và họ xác nhận đó là ung thư.”

Hiện là nhân viên truyền thông cộng đồng cho Cahonas Scotland, Paul kể tiếp: “Tôi được thông báo rằng ung thư cũng đã lan sang các hạch bạch huyết. Tôi cảm thấy chết lặng khi nghe tin. Từ ‘ung thư’ rất khó nghe. Tôi đã cắt bỏ tinh hoàn và sau đó trải qua hai đợt hóa trị và rụng tóc.”

“Họ đã loại bỏ toàn bộ ung thư và hóa trị đã xử lý phần ung thư ở các hạch bạch huyết, và tôi bắt đầu chuyển từ lịch tái khám 6 tháng một lần sang 1 năm một lần. Tôi rất nhẹ nhõm khi biết mình không còn ung thư và đang trên con đường hồi phục. Tôi rất biết ơn Cahonas Scotland vì đã cứu mạng tôi bằng thông tin họ cung cấp, bởi nếu tôi không tự phát hiện u cục, tôi sẽ sống trong vô minh và ung thư đã tiến triển.”

“Đối với một loại ung thư có thể điều trị, việc đi khám hoặc tự kiểm tra là cách cứu mạng bạn, và nếu phát hiện điều gì đó bất thường, hãy gặp bác sĩ.

Theo NHS, dưới đây là 10 triệu chứng ung thư tinh hoàn:

1. U cục hoặc sưng ở tinh hoàn

2. Tinh hoàn to lên

3. Nhức hoặc đau ở tinh hoàn hoặc bìu (da bao bọc tinh hoàn)

4. Bìu cảm thấy nặng, cứng hoặc rắn bất thường

5. Đau hoặc nhức ở lưng

6. Đau hoặc nhức ở bụng dưới

7. Sụt cân không lý do

8. Ho

9. Khó thở hoặc khó nuốt

10. Ngực đau hoặc sưng

NHS cho biết việc kiểm tra tinh hoàn thường xuyên là quan trọng để bạn biết điều gì là bình thường đối với cơ thể mình. Điều này giúp dễ dàng nhận thấy bất kỳ thay đổi nào về kích thước, hình dạng hoặc cảm giác.



