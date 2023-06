Nhật Bản là quê hương của những người sống thọ nhất thế giới, bí quyết nằm ở bài tập 5 phút/ngày

Nhật Bản vốn được biết đến là quốc gia của những người sống thọ. Theo Báo cáo năm 2022 của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, Nhật Bản, quốc gia này hiện có 90.526 người sống thọ từ 100 tuổi trở lên. Con số này ước tính cao gấp hơn 5 lần so với hai thập kỷ trước. Hòn đảo Okinawa của Nhật Bản đã được coi là nơi tập trung nhiều người sống thọ trên trăm tuổi nhất trên thế giới.

Hai chuyên gia là Héctor García và Francesc Miralles, tác giả của cuốn sách "Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life" (tạm dịch: Ikigai: Bí quyết sống lâu và hạnh phúc của người Nhật), đã trò chuyện với hơn 100 người sống thọ nhất ở Okinawa, Nhật Bản, một trong năm "vùng xanh" tập trung nhiều người sống thọ trăm tuổi nhất trên thế giới để tìm hiểu về các hoạt động thể chất hàng ngày của những người sống thọ nơi đây.

Hai chuyên gia García và Miralles đã tiến hành quan sát các hoạt động hàng ngày của những người sống trăm tuổi ở Okinawa, bao gồm cả cách họ di chuyển và hoạt động thể chất.

García và Miralles đã viết trong cuốn sách: "Bạn không nhất thiết phải đến phòng tập thể dục 1 giờ đồng hồ mỗi ngày hoặc chạy marathon. Tất cả những gì bạn làm làm là thường xuyên vận động cơ thể hàng ngày như những người sống trăm tuổi ở Nhật Bản".

Hoạt động thể chất - một trong những ‘thần dược’ giúp sống thọ.

Radio taiso - bài tập 5 phút giúp người Nhật sống thọ

Hai chuyên gia cũng cho biết rằng mỗi ngày, những người sống thọ nhất Nhật Bản thường xuyên tập 1 bài tập kéo dài 5 phút, bài tập có tên là Radio taiso. Đây là một bài tập phổ biến của người Nhật đã có từ nhiều thập kỷ qua.

Rajio taisō, có nghĩa là "các bài tập trên đài phát thanh". Sở dĩ bài tập có tên như vậy là vì các động tác đã được hướng dẫn và phát trên đài phát thanh vào năm 1929.

Ngày nay, Radio Taiso vẫn tiếp tục được phát sóng vào lúc 6:30 sáng hàng ngày trên NHK Radio 1, một trong những đài phát thanh lâu đời nhất của Nhật Bản.

Các tác giả viết: "Ngay cả những người cao tuổi sống trong viện dưỡng lão mà chúng tôi đến thăm cũng dành ít nhất 5 phút mỗi ngày để tập bài tập này, thậm chí một số người dù phải ngồi xe lăn nhưng vẫn tập các bài tập này".

Bài tập Radio taiso là các chuyển động nhẹ nhàng với cường độ thấp, là một trong những bài tập tuyệt vời để bắt đầu ngày mới. Bài tập thậm chí chỉ mất khoảng 3 phút để hoàn thành.

Các bài tập Radio taiso thường có phần đệm nhạc cổ điển (thường là một bài hát) kèm theo lời hướng dẫn và đếm ngược đơn giản. Các động tác của bài tập Radio taiso bao gồm:

- Đứng thẳng, vươn tay lên cao và kéo dãn toàn bộ cơ thể.

- Kiễng chân kết hợp dang tay sang ngang.

- Gập cong đầu gối xuống kết hợp đan chéo cánh tay qua bụng.

- Dang rộng tay lên xuống theo vòng tròn.

Các động tác trong bài tập Radio taiso.

- Dang rộng chân kết hợp dang tay ưỡn ngực.

- Dang rộng chân, uốn cong người sang bên trái và lặp lại với bên phải.

- Cúi gập người về phía trước, tay chạm xuống gần mặt đất kết hợp đứng thẳng và ưỡn người về phía sau.

Các động tác trong bài tập Radio taiso.

- Vung tay kết hợp vặn người từ trái sang phải và ngược lại.

- Tay đặt dọc thân người, mở rộng chân bằng vai kết hợp tay đặt lên vai, kiễng chân kết hợp giơ tay lên trời.

- Cúi gập người về phía trước, hai tay hướng về phía chân phải, dang tay sang ngang và làm ngược lại với bên trái.

Các động tác trong bài tập Radio taiso.

- Cúi gập người và xoay tay theo hình vòng tròn.

- Bật nhảy tại chỗ.

- Kiễng chân kết hợp dang tay sang ngang.

- Gập cong đầu gối xuống kết hợp đan chéo cánh tay qua bụng.

- Thực hiện động tác vươn thở (thở sâu).

Các động tác trong bài tập Radio taiso.

Chuyên gia García và Miralles mô tả: "Một trong những động tác Radio taiso phổ biến là giơ hai cánh tay lên trên đầu và sau đó hạ chúng xuống theo chuyển động tròn. Động tác này tương đối cơ bản và dễ thực hiện".

Theo García và Miralles, mục tiêu chính của bài tập Radio taiso là thúc đẩy tinh thần đoàn kết giữa những người tham gia. Các chuyên gia cho biết thêm, các bài tập thường được thực hiện theo nhóm, bao gồm cả ở trường học trước khi vào giờ học và tại các doanh nghiệp trước khi vào giờ làm.

Ngoài luyện tập Radio taiso, yoga và thái cực quyền cũng là những bài tập thể dục phổ biến của những người lớn tuổi ở Nhật Bản.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết: "Nếu bạn không thích bất kỳ bộ môn nào trong số các bài tập kể trên, bạn vẫn có thể thoải mái lựa chọn môn thể thao hoặc các bài tập mà bạn yêu thích. Miễn là bạn tham gia hoạt động thể chất thường xuyên điều đó thực sự tốt cho sức khỏe".