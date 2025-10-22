Nhận tiền vào tài khoản rồi chuyển đi ngay hoặc rút ra trong thời gian rất ngắn có thể bị nghi liên quan đến lừa đảo

Ảnh minh họa

Vừa qua, Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã ban hành Sổ tay hướng dẫn phối hợp xử lý rủi ro đối với tài khoản, thẻ và các đơn vị chấp nhận thanh toán liên quan đến các giao dịch nghi ngờ gian lận, giả mạo hoặc lừa đảo. Đây là văn bản nhằm cụ thể hóa cách thức các ngân hàng hợp tác với nhau trong xử lý rủi ro gian lận.

TS Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhấn mạnh: Sổ tay không phải văn bản pháp lý, song là khung hướng dẫn thống nhất giữa các ngân hàng, quy định của Chính phủ và NHNN, đồng thời hài hòa với quy chế nội bộ từng tổ chức tín dụng.

Sổ tay hướng dẫn một số dấu hiệu nhận diện tài khoản, thẻ nghi ngờ liên quan đến gian lận giả mạo, lừa đảo như sau:

Dấu hiệu nghi ngờ liên quan giả mạo, gian lận, lừa đảo theo Thông tư số 17/2024/TT-NHNN

1. Thông tin trong hồ sơ mở Tài khoản thanh toán của chủ tài khoản không trùng khớp với thông tin của cá nhân đó trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

2. Tài khoản thanh toán nằm trong danh sách được quảng cáo, mua, bán, trao đổi trên các website, hội nhóm trên không gian mạng

3. Tài khoản thanh toán nhận tiền từ nhiều tài khoản thanh toán khác nhau và được chuyển đi hoặc rút ra ngay trong thời gian rất ngắn (không để lại số dư hoặc để lại rất ít)

4. Tài khoản thanh toán có hơn 03 giao dịch nhận tiền từ các tài khoản thanh toán nằm trong danh sách có dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến lừa đảo, gian lận, giả mạo…

5. Khách hàng thuộc danh sách cảnh báo của Ngân hàng nhà nước, Cơ quan công an hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác

6. Tài khoản thanh toán phát sinh giao dịch bất thường (ví dụ: Giá trị, số lượng giao dịch lớn, bất thường không phù hợp với nghề nghiệp, độ tuổi, địa chỉ cư trú, lịch sử giao dịch và hành vi…của chủ tài khoản thanh toán; phát sinh các giao dịch với địa điểm, thời gian, tần suất bất thường…)

7. Một thông tin định danh duy nhất của thiết bị (địa chỉ MAC) được sử dụng để thực hiện giao dịch cho nhiều hơn 01 tài khoản thanh toán.

Trong phạm vi Sổ tay, giao dịch nghi ngờ giả mạo, gian lận, lừa đảo là giao dịch có dấu hiệu nghi ngờ không phải do chủ Tài khoản/Thẻ thực hiện hoặc giao dịch do chủ Tài khoản/Thẻ bị lừa đảo thực hiện và bị chiếm đoạt tài sản.