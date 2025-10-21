Vàng trong nước tăng hơn 3 triệu/lượng, thế giới chạm mốc lịch sử, chuyên gia tranh luận nên mua hay bán?

Giá vàng trong nước tăng cao kỷ lục. Ảnh: TTXVN

Chiều 21/10, trong nước, giá vàng SJC và vàng nhẫn đều tăng mạnh.

Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 153,6 - 154,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng mạnh 3,1 triệu đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua.

Tương tự, vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP HCM niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 153,6 - 154,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn hôm nay cũng ghi nhận tăng mạnh. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 155,5 – 158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tức là tăng 3,1 triệu đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua.

Tương tự, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn ép vỉ của thương hiệu ở mức 157 - 158 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua.

Theo các chuyên gia, giá vàng trong nước tăng theo đà đi lên trên thị trường quốc tế. Cụ thể, giá vàng quốc tế ngày 21/10 giảm nhẹ và hiện giao dịch ở mức 4.345 USD/ounce, giảm 0,18% so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, giá vàng thế giới đã tăng gần 2,4% vào ngày 20/10, khi xác lập mức giá đóng cửa cao kỷ lục 4.356 USD/ounce.

Trên thực tế, thị trường vàng quốc tế đi lên nhờ vào kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất tuần tới và nhu cầu trú ẩn trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc và lạm phát toàn cầu vẫn ở mức cao.

Ông Jeffrey Christian, Giám đốc CPM Group nhận định lo ngại kinh tế - chính trị đã kéo giá lên sau phiên bán tháo tuần trước.

"Chúng tôi dự báo giá vẫn tăng trong vài tuần và các tháng tới. Không có gì ngạc nhiên nếu giá vàng sớm chạm 4.500 USD", Giám đốc CPM Group nói.

Các chuyên gia tranh luận về việc nên mua hay bán vàng

Giá vàng thế giới cũng ghi nhận mức tăng kỷ lục. Ảnh minh họa

Bên lề chuỗi sự kiện của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) ở Washington vào tuần trước, giới chức và các chuyên gia đã tranh luận về một chủ đề nóng, đó là nên mua hay bán vàng. Chủ đề này được tranh luận sôi nổi nhất là khi tuần trước, giá vàng thế giới lập kỷ lục gần mốc 4.400 USD/oz, nâng tổng mức tăng từ đầu năm 2025 đến nay lên 64%. Đây là con số khiến cả giới tài chính lẫn đầu tư đều kinh ngạc.

Các chuyên gia đã đặt câu hỏi liệu đà tăng mạnh của giá vàng hiện nay là một dấu hiệu của bong bóng hay là phản ánh về những yếu tố căn bản trên thị trường.

Bên lề hội nghị của IMF và WB, một số chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng giá vàng tăng quá nhanh có thể mang tính đầu cơ. Bởi nếu "bong bóng giá vàng" vỡ thì hệ thống tài chính quốc tế sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là trong bối cảnh tiêu dùng tại Mỹ vẫn phụ thuộc lớn vào các nhóm thu nhập cao.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng giá vàng tăng hoàn toàn hợp lý trong bối cảnh kinh tế thế giới bất định, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung chưa dứt và tình trạng lạm phát toàn cầu vẫn ở mức cao.

Đáng chú ý, giới chức ngân hàng trung ương xem sự tăng giá của vàng là một dấu hiệu của những mối lo chính trị.

Ông Axel Weber, nguyên Thống đốc Ngân hàng Trung ương Đức, nói rằng: "Khi con người bắt đầu nghi ngờ chính phủ, họ sẽ tìm đến vàng".

Ông James Bullard, cựu Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis lại nhìn nhận đà tăng của vàng là tín hiệu đáng lo từ góc độ lạm phát. Theo vị chuyên gia này, giá vàng tăng nhanh cho thấy niềm tin của mọi người vào năng lực kiểm soát giá cả của Fed đang giảm dần.

Tương tự, ông Tobias Adrian, trưởng bộ phận thị trường tại IMF, nhất trí với quan điểm rằng giá vàng tăng phản ánh mối lo của giới đầu tư trước sự bất ổn ngày càng gia tăng.

Ngoài ra, khi một PV của hãng tin CNBC đặt câu hỏi nguyên nhân khiến giá vàng tăng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent trả lời ngắn gọn rằng "vì người mua nhiều hơn người bán".

Ông cũng phủ nhận quan điểm cho rằng vàng tăng giá phản ánh sự dịch chuyển khỏi đồng USD với tư cách đồng tiền dự trữ toàn cầu. Giải thích về việc đồng USD mất giá năm nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ cho rằng đó là do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm.

Theo nhà kinh tế Brian Bethune của ĐH Boston, giá vàng hiện chịu tác động lớn từ yếu tố cung - cầu vật chất. Hơn nữa, trong ngắn hạn, số người sẵn sàng bán ra ít hơn hẳn so với nhu cầu mua vào.

Từ góc nhìn này, nhiều nhà phân tích của tổ chức nghiên cứu Center for Economic and Policy Research gợi ý rằng IMF nên bán ra một phần dự trữ vàng khổng lồ của định chế để có ngân quỹ cho hoạt động viện trợ.