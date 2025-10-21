Việt Nam vừa có 1 chỉ số đáng tự hào: Vượt nhiều nước châu Á, trên Thái Lan 5 bậc, hơn Trung Quốc 22 bậc

Thủ tướng chia sẻ về chỉ số hạnh phúc của Việt Nam trong Báo cáo tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: VGP

Sáng 20/10, Thủ tướng trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021 - 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Theo đó, Thủ tướng nêu rõ 8 kết quả nổi bật trong kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021 – 2025. Trong đó, kinh tế Việt Nam khẳng định đủ sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới. Quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỷ USD (năm 2020) lên 510 tỷ USD (năm 2025), tăng 5 bậc, lên vị trí 32 thế giới. GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2025 ước đạt khoảng 5.000 USD, gấp 1,4 lần năm 2020, vào nhóm thu nhập trung bình cao.

Đặc biệt, trong báo cáo này, Thủ tướng có đề cập tới một chỉ số. Đó là chỉ số hạnh phúc. Người đứng đầu Chính phủ cho biết, theo Liên hợp quốc, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam năm 2025 xếp thứ 46, tăng 37 bậc so với năm 2020 (xếp thứ 83).

Theo Báo cáo Hạnh phúc thế giới năm 2025, Việt Nam đứng thứ 46, cải thiện tích cực so với vị trí 54 của năm 2024, vị trí 65 của năm 2023 và chỉ đứng sau Singapore tại khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là thứ hạng tốt nhất của Việt Nam kể từ khi báo cáo được công bố lần đầu vào năm 2012.

Việt Nam nằm trong số 19 nước có chỉ số hạnh phúc tăng trong năm 2025. Trong đó, tại châu Á có Việt Nam, Philippines, Trung Quốc và Mông Cổ. Các quốc gia còn lại trong nhóm trên còn có 12 nước ở Trung và Đông Âu, 2 quốc gia ở châu Phi và Nicaragua ở châu Mỹ Latin.

Tại khu vực châu Á, Singapore nổi bật ở vị trí thứ 34. Các quốc gia trong khu vực xếp sau Việt Nam có Thái Lan (49), Nhật Bản (55), Philippines (57), Hàn Quốc (58), Malaysia (64), Trung Quốc (68), Indonesia (83), Lào (93), Ấn Độ (118) và Campuchia (124).

Báo cáo cho thấy Phần Lan được xếp hạng là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trong năm thứ 8 liên tiếp, khi người dân địa phương và các chuyên gia đánh giá cao những hồ nước lớn cùng hệ thống phúc lợi mạnh mẽ đã giúp cải thiện tâm trạng của người dân.

Ngoài ra, trong danh sách 10 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2025 còn có Đan Mạch, Iceland, Thụy Điển, Hà Lan, Costa Rica, Na Uy, Israel, Luxembourg và Mexico.

Chỉ số hạnh phúc được đánh giá thế nào?

Ảnh minh họa: TTXVN

Trên thực tế, bảng xếp hạng hạnh phúc dựa trên dữ liệu của Gallup World Poll từ những người dân tại hơn 140 quốc gia. Các quốc gia được xếp hạng về mức độ hạnh phúc dựa trên các đánh giá cuộc sống trung bình của họ trong 3 năm trước đó, từ năm 2022 - 2024.

Cuộc khảo sát này yêu cầu mỗi người tham gia chấm điểm cuộc sống của họ nói chung, đồng thời xếp hạng dựa trên các đánh giá cuộc sống đó. Sau đó, báo cáo sẽ xem xét 6 biến số chính để giúp giải thích các đánh giá về cuộc sống, bao gồm: GDP bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội, tuổi thọ khỏe mạnh, tự do, lòng hào phóng và nhận thức về tham nhũng.