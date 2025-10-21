Một nhóm người ở Việt Nam sẽ được thưởng tối đa 6 tháng lương/năm

Ảnh minh họa

Đây là nhóm nhân tài.

Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ thay mặt Chính phủ báo cáo về hoạt động của ngành đến đại biểu Quốc hội trước kỳ họp 10. Cụ thể, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thông qua tại Kỳ họp thứ 9 và bổ sung quy định về ưu đãi đối với cá nhân hoạt động khoa học.

Theo đó, chế độ đãi ngộ và ưu đãi được thiết kế đặc biệt để thu hút, trọng dụng và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao. Cụ thể, trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhân tài sẽ được hưởng lương thỏa thuận không giới hạn trần, thưởng tối đa 6 tháng lương/năm. Đặc biệt, mức hỗ trợ ban đầu cho nhân tài tối đa 200 triệu đồng trong nước, 500 triệu đồng từ nước ngoài, cùng với gói chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ học tập cho con.

Ngoài ra, nhân tài trong lĩnh vực trên còn được nhận các ưu đãi đa dạng, từ hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu đến các chính sách về thu nhập, nhà ở, việc làm, và xuất nhập cảnh. Đây được coi sẽ là đòn bẩy quan trọng để thu hút và giữ chân nhân tài.

Đáng chú ý, việc dành ưu đãi riêng cho tổng công trình sư, nhân tài, nghiên cứu viên sau tiến sĩ, nhà khoa học trẻ tài năng cũng sẽ giúp khuyến khích phát triển các mũi nhọn chuyên môn, cũng như đẩy mạnh nghiên cứu đột phá và ứng dụng vào thực tiễn.

Theo đó, những người được hỗ trợ 100% kinh phí công bố quốc tế, bảo hộ sở hữu trí tuệ, dự hội thảo, sử dụng phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm đổi mới sáng tạo và thuê trợ lý nghiên cứu. Đồng thời, nhà khoa học, kỹ sư trẻ tài năng cũng được ưu tiên tuyển dụng, bố trí vị trí nghiên cứu viên chính hoặc kỹ sư chính. Họ được giao chủ nhiệm đề tài, hỗ trợ kinh phí làm việc ở nước ngoài và nâng lương vượt bậc tối đa 2 bậc.

Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong lĩnh vực chuyển đổi số, Nhà nước áp dụng chế độ lương, phụ cấp, điều kiện làm việc, cơ hội phát triển nghề nghiệp, đồng thời khen thưởng đặc thù cho người làm công tác chuyển đổi số.

Ngoài ra, cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước cũng được phép thuê chuyên gia trong và ngoài nước theo cơ chế linh hoạt (dịch vụ, khoán, lao động thuê lại). Hơn nữa, cá nhân có thành tích xuất sắc về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được vinh danh, hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa kết quả.

Về lĩnh vực công nghiệp công nghệ số, nhân tài và nhân lực chất lượng cao sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm đầu, áp dụng cho thu nhập từ dự án công nghệ số trọng điểm (chẳng hạn như AI, chip bán dẫn, dữ liệu lớn...) và hoạt động đào tạo nhân lực. Những người này cũng được hưởng cơ chế lương, thưởng cạnh tranh quốc tế, được cấp thẻ tạm trú 5 năm (cho cả vợ/chồng và con dưới 18 tuổi), đồng thời được hỗ trợ việc làm, học tập, môi trường nghiên cứu, nhà ở, phương tiện đi lại.

Để trở thành nhân tài chất lượng cao cần đáp ứng tiêu chí gì?

Nhân tài trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ được hưởng lương thỏa thuận không giới hạn trần. Ảnh minh họa

Trên thực tế, theo Bộ Khoa học và Công nghệ, nhân tài trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là cá nhân có năng lực đặc biệt, có đóng góp đột phá hoặc có tầm ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành, lĩnh vực trên phạm vi quốc gia hoặc quốc tế.

Trên thực tế, Điều 54 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 2025 cũng đã quy định để trở thành nhân tài cần đáp ứng một trong các tiêu chí. Cụ thể, nhân tài phải là người đạt giải thưởng về khoa học, công nghệ uy tín trong nước hoặc quốc tế; có kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế hàng đầu hoặc trong những hội nghị quốc tế chuyên ngành.

Bên cạnh đó, điều kiện còn có là tác giả sáng chế hoặc giống cây trồng được bảo hộ; có sản phẩm, mô hình, giải pháp hoặc dịch vụ mới, đột phá được ứng dụng thực tiễn, mang lại giá trị lớn cho phát triển kinh tế, xã hội hoặc bảo vệ môi trường. Ngoài ra, nhân tài trong lĩnh vực này phải là người được giao chủ trì dự án trọng điểm quốc gia, quốc tế hoặc dự án khởi nghiệp sáng tạo đột phá.