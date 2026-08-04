Vụ việc xảy ra tại Thái Lan khi một người đàn ông Trung Quốc do mất kiểm soát mà đã gây nên một bi kịch không thể vãn hồi.

Mới đây, câu chuyện một người đàn ông Trung Quốc đánh vợ đến tử vong do nghi ngờ vợ có người khác đã khiến nhiều người phẫn nộ. Xót xa hơn, toàn bộ quá trình này đều có sự chứng kiến của đứa con của họ. Đây sẽ là nỗi đau đi theo đứa trẻ đến suốt đời và không dễ gì nguôi ngoai.

Chồng hành hung khiến vợ tử vong trước sự chứng kiến của con



Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày Chủ nhật 2/8 vừa qua tại một ngôi nhà thuê rất khang trang ở Chiang Mai, Thái Lan.



Cảnh sát đã được điều động đến hiện trường là một ngôi nhà nằm trong một khu dân cư ở phường Chang Phueak, quận Mueang của Chiang Mai vào khoảng 00 giờ 10 phút sáng. Khi tới nơi, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy người phụ nữ Trung Quốc 38 tuổi trong tình trạng bất tỉnh trước cửa phòng tắm tại phòng ngủ trên tầng lầu. Nạn nhân bị bầm tím nghiêm trọng quanh hai mắt và đã rơi vào tình trạng ngừng tim.

Người vợ nằm bất tỉnh trong nhà và dù đã được hồi sức, nhưng đã tử vong. (Nguồn ảnh: Amarin TV)



Dù các nhân viên y tế đã nỗ lực hết sức để thực hiện hô hấp nhân tạo (CPR), nạn nhân vẫn được xác định đã tử vong tại hiện trường.

Theo thông tin từ cảnh sát, nghi phạm và vợ đều là người Trung Quốc và đã chuyển đến ngôi nhà này khoảng một tháng trước để tiện chăm sóc cho người con đang theo học tại một trường quốc tế ở Thái Lan.

Lời khai gây phẫn nộ của người chồng



Các điều tra viên cho biết người chồng 45 tuổi khai rằng trưa hôm trước đó, anh ta đã nhận được cuộc gọi từ một người bạn ở Trung Quốc, người này khẳng định vợ anh ta đang ngoại tình với một người đàn ông khác.

Không rõ bạn của người chồng có bằng chứng chính xác hay chỉ là sự phỏng đoán, nhưng thông tin này đã khiến cho người chồng vô cùng tức giận và trở nên mất lý trí. .

Tối hôm đó, anh ta đã tra hỏi và tranh cãi gay gắt với người vợ, và mọi chuyện sau đó ngày càng trở nên căng thẳng hơn, trở thành vụ hành hung dẫn đến cái chết của nạn nhân. Tờ DailyNews đưa tin rằng con của cặp đôi này đã chứng kiến toàn bộ sự việc đau lòng này.

Hiện trường vụ việc tại Thái Lan. (Nguồn ảnh: Amarin TV)

Sau khi trấn tĩnh lại và nhìn thấy tình trạng của vợ, người chồng vô cùng hoảng loạn và đã gọi cho một người bạn Trung Quốc đang ở Thái Lan để nhờ giúp đỡ. Khi đến nơi và chứng kiến tình trạng nguy kịch, người bạn này lập tức gọi đến đường dây nóng cấp cứu 1669. Tuy nhiên, mọi chuyện đã quá muộn và không thể cứu vãn.



Ngay trong hôm 2/8, người đàn ông đã bị bắt giữ. Trong quá trình điều tra chính thức, cảnh sát đã buộc tội nghi phạm với hành vi "hành hung dẫn đến tử vong". Nghi phạm đã thú nhận, thừa nhận rằng hành động này xuất phát từ sự ghen tuông và không có chủ đích; sau khi trấn tĩnh lại, nghi phạm đã cố gắng sơ cứu cho người vợ và gọi cho lực lượng cứu hộ.

Đại tá Cảnh sát Sawek Chusiri, Trưởng đồn Cảnh sát Chang Phueak, cho biết người chồng – nghi phạm của vụ việc - đã bị đưa về đồn để tạm giữ. Tuy nhiên, quá trình thẩm vấn đang gặp trở ngại do nghi phạm chỉ nói được tiếng Trung Quốc; hiện các thủ tục đang được tiến hành để mời phiên dịch viên đến hỗ trợ cuộc điều tra.

Hiện thi thể người quá cố đã được chuyển đến Bệnh viện Maharaj Nakorn Chiang Mai để các chuyên gia pháp y tiến hành khám nghiệm chi tiết nhằm xác định nguyên nhân tử vong, trước khi thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo.

Vụ việc này một lần nữa là lời cảnh tỉnh đối với những người có thói quen giải quyết các vấn đề bằng bạo lực. Chỉ một phút để cơn giận vượt khỏi tầm kiểm soát, người đàn ông Trung Quốc đã tự tay phá nát hạnh phúc gia đình, đẩy người vợ đầu ấp tay gối vào chỗ chết, bản thân thì đối mặt với tù tội, còn đứa con của họ thì sẽ phải rơi vào cảnh bơ vơ với mất mát không thể bù đắp cùng một nỗi đau khó nguôi ngoai.

Gia Linh (Theo The Thaiger)