Vụ việc một người giúp việc Myanmar đã liên tục bị một gia đình ở Singapore hành hạ, bỏ đói đến chết vào năm 2016 đã khiến dư luận toàn thế giới chấn động. Mới đây, tòa án Singapore đã đưa ra phán quyết mới sau khi bị cáo kháng án.

Vụ người giúp việc Myanmar bị gia đình chủ ở Singapore hành hạ đến chết gây phẫn nộ

Đã 10 năm trôi qua, nhưng nỗi đau của gia đình một nạn nhân Myanmar bị chủ nhà hành hạ đến chết vẫn chưa thể nguôi ngoai.



Cô Piang Ngaih Don - người qua đời khi mới 24 tuổi, bắt đầu làm việc cho gia đình Kelvin Chelvam, Gaiyathiri Murugayan, vào tháng 5 năm 2015. Trong suốt 10 tháng sau đó, cô đã phải chịu đựng những hành vi ngược đãi kinh hoàng. Gaiyathiri cáo buộc Piang làm việc quá chậm chạp, ăn quá nhiều và quá "mất vệ sinh".

Cô cũng bị buộc phải sống và làm việc trong những điều kiện tồi tệ — cô phải tắm khi cửa phòng mở, dưới sự giám sát của Gaiyathiri hoặc Prema Naraynasamy (mẹ của Gaiyathiri, mẹ vợ của Kelvin).



Gaiyathiri nhận án tù 30 năm sau khi người giúp việc Piang bị hành hạ đến chết. (Nguồn ảnh: Mothership)



Piang chỉ được phép ngủ 5 tiếng mỗi đêm và bị bắt đeo nhiều lớp khẩu trang vì Gaiyathiri cho rằng cô bẩn thỉu và không muốn nhìn thấy mặt cô. Gaiyathiri thường xuyên quát tháo Piang mỗi khi cô làm trái các quy tắc, và đến tháng 10 năm 2015, hành vi này đã leo thang thành bạo hành thể xác.

Piang bị hành hung — bao gồm tát, xô đẩy, đấm và đá, dí bàn là nóng vào người, gần như mỗi ngày, thậm chí nhiều lần trong ngày.

Người ta cũng chứng kiến cảnh Gaiyathiri giẫm đạp lên người Piang khi cô đang nằm dưới sàn, và tấn công người giúp việc bằng các vật cứng như chổi hoặc muôi kim loại.

Trong một lần khác, Gaiyathiri túm tóc người giúp việc rồi nhấc bổng, kéo lê và lắc mạnh, khiến những mảng tóc lớn bị giật đứt khỏi đầu.

Cuối cùng, Piang đã tử vong sau một vụ hành hung kéo dài từ đêm ngày 25 tháng 7 năm 2016 đến sáng ngày 26 tháng 7. Vào thời điểm qua đời, cô gái xấu số chỉ nặng 24kg.

Trong phiên tòa diễn ra vào tháng 6/2021, bị cáo Gaiyathiri Murugayan cùng mẹ cô ta đã bị tuyên án tù lần lượt là 30 năm và 17 năm.

Bị cáo kháng án thất bại



Điều khiến dư luận càng phẫn nộ hơn chính là việc Kelvin Chelvam (hiện 47 tuổi) - chủ nhà khi đó là một sĩ quan cảnh sát nhưng đã không hề nỗ lực để can ngăn hành động sai trái của vợ và mẹ vợ.



Kelvin Chelvam trước đó đã bị kết án 10 năm tù sau khi bị kết tội liên quan đến vụ hành hạ dẫn đến cái chết của cô Piang Ngaih Don do người vợ lúc bấy giờ là Gaiyathiri Murugayan và mẹ vợ của ông ta gây ra.

Các tội danh bao gồm: Cố ý gây thương tích, tiếp tay cho Gaiyathiri cố ý gây thương tích nghiêm trọng, cung cấp thông tin sai lệch cho sĩ quan cảnh sát thụ lý vụ án và làm mất dấu vết/phi tang bằng chứng.

Sau khi kháng án, chủ nhà đã bị nâng mức án thêm hơn 1 năm. (Nguồn ảnh: Tổ chức Hỗ trợ Lao động nhập cư Singapore)

Theo tin từ CNA, Kelvin đã kháng cáo đối với các tội danh tiếp tay và làm mất dấu vết/phi tang bằng chứng, cũng như kháng cáo về mức án cho tất cả các tội danh (ngoại trừ tội cung cấp thông tin sai lệch).

Hệ thống camera giám sát được lắp đặt trong căn hộ đã ghi lại 35 ngày bạo hành mà Piang phải chịu đựng trước khi qua đời. Đoạn phim cho thấy Chelvam có mặt nhiều lần khi cô bị bạo hành.

Sau đó, ông ta đã cố gắng cản trở cuộc điều tra bằng cách ngắt kết nối thiết bị ghi hình CCTV và nói dối cảnh sát về nơi cất giữ nó, theo CNA đưa tin. Thẩm phán đã bác bỏ toàn bộ các kháng cáo của ông ta và chấp thuận kháng nghị của bên công tố về việc tăng mức án đối với tội cố ý gây thương tích.

Gaiyathiri và mẹ của cô ta, Prema S Naraynasamy, hiện đang lần lượt thụ án tù 30 năm và 17 năm vì vai trò của họ trong vụ án này.

Để bào chữa cho thân chủ, luật sư của Kelvin lập luận rằng thân chủ của ông không biết Piang đã bị "bỏ đói đến mức nguy hiểm đến tính mạng", theo CNA đưa tin.

Tuy nhiên, bên công tố lập luận rằng Chelvam cuối cùng phải chịu trách nhiệm đảm bảo các nhu cầu cơ bản của Piang được đáp ứng, nhưng đã thoái thác trách nhiệm đó bằng cách giao phó hoàn toàn mọi việc cho vợ cũ.

Cáo trạng cũng nêu rõ rằng, với tư cách là một sĩ quan cảnh sát, Chelvam biết việc làm cho bằng chứng biến mất là một hành vi phạm tội nhưng vẫn chọn tham gia.

Trong nỗ lực yêu cầu mức án nặng hơn cho tội cố ý gây thương tích, bên công tố không đồng ý với phán quyết của thẩm phán sơ thẩm rằng đó là một sự việc riêng lẻ.

Việc biết về hành vi bạo hành kéo dài nhưng vẫn chọn hành hung Piang khiến Kelvin trở thành người thứ ba gây bạo hành, công tố viên lập luận.

Kết quả là mức án tù của Kelvin đã được nâng lên thành 11 năm 6 tháng.

Gia Linh (Theo Mothership)



