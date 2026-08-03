Tử vi học có nói, ngày thứ Hai 3/8 - ngày đầu tuần sẽ mang lại thành công về mặt tài chính cho 3 con giáp dưới đây.

Ngày thứ Hai, 3/8/2026, tức ngày 21 tháng 6 âm lịch, còn gọi là ngày Kỷ Dậu, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ, mang nạp âm là Đại Trạch Thổ, tức là Đất nền nhà hoặc Đất đầm lầy, mang nguồn năng lượng ổn định, bao dung và có khả năng nuôi dưỡng vạn vật.

Bản chất của nạp âm này là sự kiên trì, tích lũy vững chắc và luôn là chỗ dựa tin cậy cho những người xung quanh. Trong ngày này, các công việc liên quan đến xây dựng, bất động sản hoặc lập kế hoạch dài hạn dễ gặp nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, do tính chất Thổ quá dày, bạn cần chủ động linh hoạt trong giao tiếp để tránh sự bảo thủ hoặc chậm trễ không đáng có.

Kỷ chính là một thiên can Thổ, khi kết hợp với địa chi Dậu thuộc hành Kim sẽ tạo nên mối quan hệ tương sinh tương khắc đan xen là Thiên can sinh Địa chi (Thổ sinh Kim) nhưng can khắc chi về mặt âm dương (can Âm Thổ khắc chi Âm Kim). Sự kết hợp này mang lại nguồn năng lượng giúp con người dễ dàng chuyển hóa ý tưởng thành hành động thực tế, tuy nhiên tiền tài thu về thường phải tiêu tốn nhiều công sức và năng lượng mới đạt được kết quả như ý.

Tử vi học có nói, ngày Kỷ Dậu sẽ mang lại nhiều may mắn và tài lộc cho 3 con giáp dưới đây.

Con giáp tuổi Thìn: Lục hợp đưa duyên - Tiền tài gõ cửa

Cục diện Lục Hợp mang lại vận trình tài lộc vô cùng hanh thông và suôn sẻ cho con giáp tuổi Thìn trong ngày hôm nay, thứ Hai, 3/8.

(Ảnh minh họa)

Các kế hoạch đầu tư kinh doanh trước đây bắt đầu thu về những nguồn lợi nhuận đầu tiên rất xứng đáng cho tuổi Thìn. Bản mệnh có cơ hội mở rộng quy mô làm ăn hoặc tìm kiếm được những đối tác ký kết hợp đồng lớn, tạo ra bước ngoặt cho việc đầu tư lâu dài.

Cả nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng trưởng ổn định giúp bạn thoải mái chi tiêu mà không lo thiếu thốn. Bên cạnh đó, người làm công ăn lương cũng có khả năng nhận được tiền thưởng nóng hoặc đề xuất tăng lương nhờ thành tích xuất sắc. Đây là thời điểm lý tưởng để con giáp này tích lũy vốn liếng hoặc tái đầu tư vào các dự án tiềm năng dài hạn trong tương lai.

Con giáp tuổi Tỵ: Tam hợp đón vận - Phú quý đầy tay

Nhờ sự nâng đỡ của cục diện Tam Hợp, tuổi Tỵ cũng là con giáp đường tài lộc vô cùng rực rỡ trong ngày thứ Hai đầu tuần.

(Ảnh minh họa)

Thần Tài ghé thăm giúp bạn đón nhận nhiều tin vui tiền bạc bất ngờ từ các khoản đầu tư cũ. Người làm kinh doanh buôn bán gặp ngày đắt hàng, khách ra vào tấp nập mang lại nguồn doanh thu vượt trội. Bạn có khả năng nhìn trúng những cơ hội làm ăn độc đáo mà người khác bỏ qua để tiên phong chiếm lĩnh thị trường.

Ngoài ra, khả năng quản lý tài chính xuất sắc giúp bản mệnh giữ vững được nguồn ngân sách và tránh được các khoản thất thoát. Tiền bạc rủng rỉnh trong tay cũng là động lực lớn để con giáp tuổi Tỵ tiếp tục phấn đấu và tự tin thực hiện các mục tiêu lớn.

Con giáp tuổi Sửu: Quý nhân dẫn lối - Tài lộc hanh thông

Được cục diện Tam Hợp che chở, người tuổi Sửu cũng sẽ là con giáp đón nhận một ngày Kỷ Dậu tài lộc dồi dào và nhiều vận may gõ cửa.

(Ảnh minh họa)

Công việc thuận lợi kéo theo nguồn thu nhập chính tăng tiến rõ rệt thông qua các khoản hoa hồng và thưởng doanh số. Bạn dễ dàng gặp được quý nhân chỉ đường dẫn lối, giúp tiếp cận với những mối làm ăn có giá trị sinh lời cao. Những người đang theo đuổi con đường công danh có cơ hội khẳng định vị thế và gia tăng quyền lực cùng bổng lộc.

Có thể nói, sự kiên trì và tích lũy từ trước đến nay của bản mệnh bắt đầu phát huy tác dụng, mang lại sự vững vàng kinh tế. Việc chi tiêu trong ngày hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát giúp con giáp tuổi Sửu có một ngày đầu tuần vô cùng thư thái và thành công.

* Lưu ý chung:

Dù gặp nhiều may mắn về tài lộc, ba con giáp tuổi Thìn, tuổi Tỵ, tuổi Sửu vẫn cần lưu ý giữ sự khiêm tốn để tránh rước phải sự đố kỵ từ kẻ tiểu nhân. Do năng lượng Đại Trạch Thổ trong ngày Kỷ Dậu có tính chất kiên trì nhưng dễ sinh bảo thủ, bạn nên học cách lắng nghe ý kiến phản hồi từ đồng nghiệp.

Các quyết định ký kết hợp đồng tài chính lớn cần được kiểm tra điều khoản nghiêm ngặt, tránh chủ quan mà dẫn đến sai sót giấy tờ. Bản mệnh cũng nên cân đối giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi để bảo vệ sức khỏe trước áp lực của những cơ hội mới. Cuối cùng, việc chi tiêu hợp lý và tích lũy ngân sách sẽ giúp bạn giữ vững thành quả may mắn có được trong ngày đầu tuần này.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.