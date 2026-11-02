Nhà nào đang trồng húng quế nên biết 4 điều quan trọng

Húng quế dễ trồng nhưng chăm không đúng, cây rất dễ thưa lá và nhanh già.

Húng quế là loại rau thơm quen thuộc trong nhiều gia đình Việt. Chỉ cần một góc sân, ban công hay vài chiếc chậu nhỏ là mọi người đã có thể trồng để tiện hái ăn. Loại cây này lớn khá nhanh, không đòi hỏi chăm sóc quá cầu kỳ. Tuy nhiên, dễ sống không có nghĩa là đặt đâu cũng được, tưới thế nào cũng xong.

Nếu nhà đang trồng húng quế, có 4 điều quan trọng nên biết để cây khỏe, nhiều nhánh và có thể thu hoạch lá thường xuyên.

1. Đừng đặt húng quế mãi ở nơi thiếu nắng

Húng quế là cây ưa sáng. Nếu được trồng ở nơi có ánh sáng tốt, cây thường phát triển khỏe, thân cứng cáp và tán lá dày hơn. Ngược lại, nhiều gia đình vì muốn tiện hái nên đặt luôn chậu húng quế trong bếp, góc hành lang hoặc một vị trí được che kín. Cây có thể chưa chết ngay nhưng sau một thời gian thường xuất hiện tình trạng thân vươn dài, khoảng cách giữa các tầng lá thưa, cây yếu và nghiêng về phía có ánh sáng. Vì vậy, húng quế trồng chậu nên được đặt ở ban công, sân thượng, sân nhà hoặc khu vực thông thoáng có nắng. Không nhất thiết cứ phải chọn nơi nắng gắt nhất cả ngày. Với những chậu nhỏ, đặc biệt trong thời tiết mùa hè nóng mạnh, cần để ý tình trạng cây và độ khô của đất bởi chậu có thể mất nước rất nhanh. Nếu đang trồng một chậu húng quế cứ cao lên nhưng ít lá, vị trí đặt cây là điều đầu tiên nên kiểm tra.

2. Đất cần ẩm nhưng đừng biến chậu cây thành nơi lúc nào cũng sũng nước

Húng quế cần nước để phát triển tốt, nhất là khi trồng trong chậu và gặp thời tiết nóng. Tuy nhiên, cây cần đất thoát nước tốt chứ không phải càng tưới nhiều càng khỏe. Sai lầm dễ gặp là ngày nào cũng tưới theo một giờ cố định mà không kiểm tra đất. Hôm trời nắng, lượng nước đó có thể chưa đủ. Nhưng hôm mát hoặc mưa nhiều, tiếp tục tưới như cũ lại khiến đất ẩm kéo dài. Chậu không có lỗ thoát nước càng dễ xảy ra tình trạng nước đọng quanh rễ, cây vàng lá, sinh trưởng kém và tăng nguy cơ thối rễ. Cách đơn giản nhất là nhìn và chạm vào đất trước khi tưới. Khi bề mặt đất bắt đầu khô, có thể bổ sung nước. Nếu đất vẫn còn ẩm rõ rệt thì chưa cần vội tưới thêm. Chậu trồng cũng nhất định phải có lỗ thoát nước. Sau khi tưới, nước thừa cần có đường thoát ra ngoài thay vì nằm lại dưới đáy chậu.

3. Muốn cây mọc thành bụi, đừng chỉ chăm chăm vặt từng chiếc lá

Đây là điều khá đáng tiếc nếu trồng húng quế lâu mà không biết. Nhiều người cần vài lá húng quế liền chọn những chiếc to nhất rồi vặt lần lượt từng lá. Cách này vẫn giúp chúng ta có rau ăn nhưng lại bỏ qua cơ hội giúp cây phân thêm nhánh. Khi cây đã phát triển ổn định, có thể thu hoạch bằng cách ngắt hoặc cắt phần ngọn ngay phía trên một cặp lá. Sau khi mất ưu thế ở ngọn chính, các chồi bên có điều kiện phát triển mạnh hơn. Thay vì chỉ có một thân cứ cao dần lên, cây sẽ phân thêm nhánh và tán dày hơn. Tất nhiên, cũng không nên thấy vậy rồi cắt quá tay. Một cây húng quế còn nhỏ hoặc vừa bị thu hoạch quá nhiều cần thời gian và đủ lá để tiếp tục quang hợp, phục hồi. Nếu dùng kéo để cắt, nên giữ dụng cụ sạch và tạo vết cắt gọn. Khi thu hoạch thường xuyên, có thể luân phiên giữa các cành thay vì lần nào cũng cắt tập trung vào một phía của cây.

4. Trồng chủ yếu để ăn lá, thấy nụ hoa nên ngắt sớm

Húng quế ra hoa là quá trình sinh trưởng bình thường, không phải dấu hiệu cây có vấn đề. Tuy nhiên, nếu mục đích chính của gia đình là trồng húng quế để liên tục lấy lá thì không nên để cây ra hoa quá sớm. Khi bước vào giai đoạn ra hoa và tạo hạt, cây sẽ dành nhiều nguồn lực hơn cho quá trình sinh sản. Lúc này tốc độ tạo lá mới có thể giảm, thân dần già và lá cũng có xu hướng kém mềm hơn. Bởi vậy, thỉnh thoảng hãy quan sát phần ngọn. Khi thấy cụm nụ hoa bắt đầu hình thành, mọi người có thể ngắt bỏ phần này, đồng thời kết hợp tỉa ngọn để cây tiếp tục phân nhánh và phát triển lá. Còn nếu gia đình không đặt nặng chuyện thu hoạch rau, muốn ngắm hoa, lấy hạt giống hoặc để hoa thu hút ong và các loài côn trùng thụ phấn thì hoàn toàn có thể giữ lại. Húng quế ra hoa vốn không phải chuyện xấu, chỉ là cách xử lý sẽ khác nhau tùy mục đích trồng.

Húng quế dễ trồng, nhưng đừng trồng theo kiểu để cây tự lo

Không cần phân bón cầu kỳ hay những mẹo chăm cây phức tạp, một chậu húng quế trước hết cần đúng những điều cơ bản: đủ ánh sáng, đất ẩm vừa phải và thoát nước tốt, được ngắt ngọn hợp lý và xử lý nụ hoa tùy theo mục đích trồng. Đặc biệt, nếu thường xuyên hái húng quế để ăn, hãy nhớ rằng cách thu hoạch cũng chính là một phần của việc chăm cây. Ngắt đúng vị trí và để cây có thời gian phục hồi sẽ giúp húng quế tiếp tục phân nhánh, ra lá mới thay vì nhanh chóng trở thành một cây cao lêu nghêu, ít lá và sớm già.