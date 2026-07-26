Sự kết hợp táo bạo giữa nghệ thuật ẩm thực cao cấp và nguyên liệu chưa được cấp phép đã đẩy một chủ nhà hàng nổi tiếng tại Hàn Quốc vào nguy cơ đối mặt án tù nghiêm trọng cùng khoản tiền phạt lớn.

Giới ẩm thực cao cấp tại Hàn Quốc đang xôn xao trước thông tin một chủ nhà hàng đạt hai sao Michelin đứng trước nguy cơ phải ngồi tù do rắc côn trùng lên món ăn phục vụ thực khách. Theo các thông tin được tờ báo The Korea Herald công bố vào thứ ba (ngày 21 tháng 7), cơ quan chức năng địa phương đã phát hiện và tiến hành xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm xảy ra tại cơ sở kinh doanh sang trọng này.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin chi tiết rằng chủ sở hữu nhà hàng bị cáo buộc vi phạm trực tiếp Luật Vệ sinh Thực phẩm của Hàn Quốc. Khung hình phạt mà người này có thể phải đối mặt lên tới một năm tù giam.

Nguyên nhân xuất phát từ việc vị đầu bếp đã sử dụng những con kiến đen để làm trang trí và bổ sung hương vị trên món kem tuyết, một loại món ăn tráng miệng vốn được dùng để làm sạch khoang miệng của thực khách giữa các khóa ăn.

Theo báo cáo điều tra, người đầu bếp đã chủ động rắc khoảng từ "ba đến năm" con kiến lên mỗi phần kem mát lạnh. Mục đích của việc làm này là nhằm tận dụng vị chua tự nhiên từ loài côn trùng để tạo nên điểm nhấn độc đáo cho món ăn.

Tuy nhiên, vấn đề pháp lý phát sinh do kiến không phải là loại nguyên liệu nằm trong danh mục thực phẩm được cấp phép sử dụng cho con người tại thị trường Hàn Quốc.

Các tài liệu chính thức từ phía tòa án hiện vẫn giữ kín thông tin, không công khai danh tính cụ thể của nhà hàng cũng như tên tuổi của vị chủ sở hữu nói trên. Dù vậy, mức độ nghiêm trọng của vụ việc đã được các cơ quan tố tụng chỉ ra thông qua những con số thống kê cụ thể về quy mô hoạt động.

Cùng với án tù đối với cá nhân quản lý, các công tố viên Hàn Quốc cũng đã đề xuất mức phạt tiền 20 triệu won áp dụng riêng cho công ty đứng tên vận hành nhà hàng sang trọng này.

Nhà hàng hai sao Michelin tại Hàn Quốc bị điều tra và chủ sở hữu đối mặt nguy cơ án tù một năm do vi phạm Luật Vệ sinh Thực phẩm.

Dữ liệu do cơ quan công tố đưa ra cho thấy món kem tuyết phủ kiến đen đã được đưa vào thực đơn và phục vụ thực khách hơn 12.200 lần. Hoạt động này diễn ra liên tục trong khoảng thời gian gần bốn năm, kéo dài cho đến thời điểm tháng 1 năm 2025. Tổng doanh thu mà nhà hàng thu về riêng từ món ăn tráng miệng độc lạ này ước tính đạt khoảng 120 triệu won.

Để duy trì nguồn cung cho số lượng phần ăn khổng lồ kể trên, nhà hàng đã tiêu tốn một lượng nguyên liệu ước tính lên tới 49.000 con kiến. Trích dẫn tuyên bố chính thức từ Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc, toàn bộ số kiến đen nói trên không phải là sản phẩm thu hái nội địa mà được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan và Mỹ.

Thông tin từ Asiaone cho biết thêm, khung pháp lý hiện hành của Hàn Quốc kiểm soát rất nghiêm ngặt việc đưa côn trùng vào chuỗi cung ứng thực phẩm. Theo quy định của pháp luật nước này, hiện chỉ có vỏn vẹn 10 loài côn trùng được công nhận chính thức là nguyên liệu thực phẩm hợp pháp dành cho con người, trong đó bao gồm các đại diện như châu chấu hoặc ấu trùng sâu bọ đốm nâu. Việc tự ý đưa các loài côn trùng nằm ngoài danh mục này vào chế biến thương mại bị coi là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Đứng trước các cáo buộc từ phía công tố, đội ngũ luật sư bào chữa cho bị cáo đã đưa ra lập luận nhằm giảm nhẹ trách nhiệm. Phía bào chữa nhấn mạnh rằng món tráng miệng phủ kiến không phải là món ăn phục vụ đại trà hay ép buộc, mà chỉ được mang ra cho những thực khách đã nhận được thông báo và đồng ý trải nghiệm từ trước.

Trong lời phát biểu nói sau cùng tại phiên tòa, vị chủ nhà hàng cũng đã công khai lên tiếng nhận lỗi về hành vi của mình. Bị cáo cho biết bản thân cảm thấy rất hối hận và gửi lời xin lỗi chân thành về sự cố đã xảy ra, đồng thời phân trần rằng nguyên nhân dẫn đến vi phạm là do thiếu sót trong việc tìm hiểu và nắm bắt đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành về an toàn thực phẩm.

Toàn bộ vụ việc hiện đang đếm ngược chờ đợi phán quyết cuối cùng. Theo kế hoạch đã được công bố, tòa án dự kiến sẽ đưa ra phán quyết chính thức cho vụ án này vào ngày 2 tháng 9.

Tham khảo: Asiaone