Lời khuyên cho 3 con giáp may mắn nhất ngày Chủ nhật 26/7/2026

Tử vi học có nói, đây chính là những con giáp may mắn với hầu bao rủng rỉnh nhất trong ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng 7, 26/7 này.

Ngày Chủ nhật, 26/7/2026, tức ngày 13 tháng 6 âm lịch, còn gọi là ngày Tân Sửu, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ, mang nạp âm là Bích Thượng Thổ, nghĩa là đất trên tường thành mang đặc tính kiên cố, vững chãi để bảo vệ và che chở cho vạn vật trong tháng Ất Mùi. Nguồn năng lượng này đại diện cho sự trung thành, ý chí sắt đá, tư duy thực tế và khả năng làm chỗ dựa đáng tin cậy cho người xung quanh.

Trong ngày này, những công việc liên quan đến củng cố nền tảng, xây dựng nhà cửa, lập kế hoạch dài hạn hoặc tích lũy tài sản sẽ diễn ra vô cùng hanh thông. Tuy nhiên, vì là đất tường thành đã thành hình cố định nên tính chất có phần khô cứng, nhắc nhở bạn cần cư xử linh hoạt và mềm mỏng hơn trong giao tiếp để giữ trọn vẹn tài lộc bền vững.

Tử vi học có nói, ngày Tân Sửu, đất trời mở ra một ngày cuối tuần ngập tràn cát khí, 3 con giáp dưới đây sẽ đón nhận hỷ khí vây quanh và có vận trình tài lộc thăng hoa rực rỡ nhất.

Con giáp tuổi Tỵ

Nhờ cục diện Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu) nâng đỡ vững chắc, người tuổi Tỵ sẽ là con giáp đón nhận ngày Chủ nhật, 26/7 với dòng chảy tiền bạc vô cùng hanh thông và suôn sẻ.

(Ảnh minh họa)

Bản mệnh được các cát tinh chiếu mệnh giúp tư duy tài chính trở nên nhạy bén, dễ dàng tìm ra những hướng đi mới mang lại lợi nhuận cao. Đường tài lộc thăng hoa rực rỡ khi dòng tiền từ công việc phụ hoặc các khoản đầu tư cũ liên tục đổ về tài khoản ngoài mong đợi. Mọi kế hoạch mua sắm tài sản lớn hay chi tiêu cho gia đình trong ngày này đều diễn ra thuận lợi, không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Đặc biệt, người làm kinh doanh có duyên gặp gỡ đối tác lớn, mở ra cơ hội hợp tác làm ăn béo bở và khẳng định uy tín trên thương trường. Số dư tài khoản liên tục nhảy số giúp con giáp tuổi Tỵ thoải mái tận hưởng trọn vẹn một ngày cuối tuần viên mãn và an khang.

Con giáp tuổi Dậu

Nằm trong mối quan hệ Tam Hợp quyền năng với địa chi ngày Sửu, người tuổi Dậu sẽ là con giáp bước vào ngày mới với vô vàn may mắn, tiền bạc rủng rỉnh không phải lo nghĩ gì.

(Ảnh minh họa)

Sự nhạy bén và khéo léo trong giao tiếp giúp bản mệnh dễ dàng chinh phục được những khách hàng khó tính nhất, đem về doanh thu bùng nổ vượt chỉ tiêu. Nguồn thu nhập phụ từ các công việc tay trái bắt đầu sinh lời mạnh mẽ, xua tan hoàn toàn những áp lực tài chính trước đó.

Người làm chủ doanh nghiệp có duyên gặp gỡ quý nhân tầm cỡ, mở ra cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh lâu dài và bền vững. Tuổi Dậu không chỉ may mắn trong việc thu hồi những khoản công nợ tưởng chừng đã mất mà thậm chí còn có cơ hội nhận được quà tặng giá trị. Tình hình tài chính vô cùng khả quan chính là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ của con giáp này trong suốt thời gian qua.

Con giáp tuổi Tý

Thế cục Lục Hợp (Tý - Sửu) mang lại cho con giáp tuổi Tý một ngày đại cát đại lợi, giúp bạn quét sạch những vận xui và gom hết tài lộc của thiên hạ.

(Ảnh minh họa)

Công việc tự do hay các dự án bên ngoài đều diễn ra thuận lợi khi khó khăn đến đâu cũng có người tương trợ kịp thời. Dòng tiền đổ về túi rủng rỉnh giúp bản mệnh giải quyết triệt để các áp lực chi tiêu cuối tuần và thoải mái nuông chiều sở thích cá nhân.

Đặc biệt, đây là thời điểm vàng để tuổi Tý nghiên cứu, xem xét và mạnh dạn thực hiện các kế hoạch đầu tư lớn, mua bán tài sản hoặc mở rộng mạng lưới đối tác. Bạn còn có duyên nhận được lộc ăn uống, quà cáp hoặc những phần thưởng bất ngờ từ người thân, bạn bè xung quanh. Có thể nói, con giáp này hoàn toàn có thể khép lại ngày Tân Sửu với tâm thế ung dung, tự tại và tràn ngập niềm hân hoan bên gia đình.

* Lưu ý chung:

Trong ngày Tân Sửu với nạp âm Bích Thượng Thổ, cả 3 con giáp Tỵ, Dậu, Tý cần chú ý cư xử linh hoạt và mềm mỏng hơn để tránh sự khô cứng của hành Thổ làm rạn nứt các mối quan hệ xã giao quan trọng. Dù vận trình tài lộc trong ngày Chủ nhật này đang rất thăng hoa nhờ nạp âm ngày vô cùng tương hợp với nạp âm tháng (Thổ sinh Kim), các bạn vẫn tuyệt đối không được chủ quan mà phải rà soát thật kỹ lưỡng mọi điều khoản giấy tờ trước khi ký kết. Việc bảo mật tuyệt đối các kế hoạch kinh doanh cốt lõi là điều bắt buộc phải làm để phòng ngừa sự dòm ngó hay chơi xấu từ những kẻ tiểu nhân ghen ghét.

Do địa chi ngày Sửu xung khắc với địa chi tháng Mùi (cục diện Sửu Mùi Tương Xung), bản mệnh nên chú ý nghỉ ngơi hợp lý, tránh hoạt động quá sức để bảo vệ sức khỏe hệ tiêu hóa. Cuối cùng, hãy học cách sẻ chia bớt thành quả cát lành với người xung quanh bằng cách làm việc thiện hoặc chuẩn bị một bữa cơm ấm cúng bên gia đình để tích thêm phúc đức, giúp cho tài lộc luôn được hanh thông bền vững.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.