Nguyên nhân NSƯT Thanh Hùng đột ngột qua đời

Trước khi qua đời, NSƯT Thanh Hùng vẫn đi làm, gặp gỡ bạn bè và dự lễ tốt nghiệp của người cháu tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

NSƯT Thanh Hùng, nghệ sĩ của Nhà hát Múa rối Thăng Long, đột ngột qua đời lúc 19h30 ngày 5/7, hưởng dương 46 tuổi.

Chia sẻ thêm với Tiền Phong , nghệ sĩ Mai Anh cho biết NSƯT Thanh Hùng vốn có tiền sử bệnh tim. Cách đây khoảng hai năm, anh bị ngừng tim dẫn đến ngất xỉu. Đến lần thứ ba đi khám mới phát hiện bệnh. Sau quá trình điều trị, sức khỏe của NSƯT Thanh Hùng ổn định trở lại, vẫn đi làm, biểu diễn và sinh hoạt bình thường.

"Hùng mất do hội chứng rối loạn tâm thu (tim đột ngột ngừng đập mà không có dấu hiệu cảnh báo trước). Hai năm trước, Hùng từng bị ngừng tim, ngất xỉu. Đến lần thứ ba khám chuyên sâu mới ra bệnh. Đây là lần thứ 4, chỉ khác là nó vĩnh viễn không đập lại nữa", nghệ sĩ Mai Anh nói.

Hình ảnh NSƯT Thanh Hùng và vợ - nghệ sĩ Trang Nguyễn - được cô đăng tải hồi tháng 5.

Ít ngày trước khi qua đời, NSƯT Thanh Hùng cùng Nhà hát Múa rối Thăng Long có chuyến nghỉ mát tại Đà Nẵng. Theo nghệ sĩ Mai Anh, nam nghệ sĩ đã đưa cả gia đình đi cùng, trong đó có mẹ và hai chị gái. Điều khiến anh vui nhất là sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng mẹ cũng đồng ý tham gia.

"Anh ấy hạnh phúc lắm. Cứ bảo với mọi người rằng phải nịnh mãi mẹ mới chịu đi vì bà lớn tuổi rồi", nghệ sĩ Mai Anh nhớ lại.

Sáng 5/7, NSƯT Thanh Hùng tới Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam dự buổi báo cáo tốt nghiệp của một người cháu. Anh gặp gỡ, trò chuyện cùng nhiều đồng nghiệp và nhắn tin trao đổi công việc như mọi ngày.

Theo nghệ sĩ Trần Mai Anh, trong ngày hôm đó, Thanh Hùng có biểu hiện hơi mệt. Đồng nghiệp khuyên đi khám nhưng anh chủ quan. Buổi tối, anh tiếp tục đến dự tiệc liên hoan tốt nghiệp của người cháu. Trở về nhà, sau khi tắm xong, anh vào phòng nghỉ thì cơn đau tim bất ngờ tái phát.

Sự ra đi đột ngột của NSƯT Thanh Hùng khiến đồng nghiệp chưa thể tin đó là sự thật. Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long cho biết trong lễ tang, nhiều đồng nghiệp có mặt để tiễn đưa NSƯT Thanh Hùng.

Trong giới nhạc cụ truyền thống, Thanh Hùng là cái tên được nhiều người quý trọng. Anh là tổ trưởng tổ nhạc đoàn 2 của Nhà hát Múa rối Thăng Long và đồng hành với nhiều dự án âm nhạc dân gian, đặc biệt là các chương trình của nhóm Xẩm Hà Thành.

“Nghe nói trước lúc Hùng đi, trong bữa ăn cuối, Trang đưa hai tay lên má Hùng và nam nghệ sĩ đã bày tỏ niềm hạnh phúc từ hành động này của vợ. Trước đó, đại gia đình Hùng cùng nhau ngồi ăn một bữa ăn vui vẻ. Trong ngày 5/7, Hùng gặp gỡ nhiều đồng nghiệp. Và như thế, sự ra đi của Hùng là nhẹ nhàng”, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long chia sẻ.

Nghệ sĩ Phạm Đình Dũng nhận xét NSƯT Thanh Hùng là một trong những cây đàn nguyệt đang ở độ chín của nghề, luôn tận tình chỉ bảo đồng nghiệp trẻ và chưa bao giờ từ chối khi được nhờ hỗ trợ chuyên môn.

“Anh Hùng là đồng nghiệp trầm tính, sống nội tâm, ít nói nhưng tận tình với công việc, nhất là trong chuyên môn. Anh sẵn sàng góp ý và kèm cặp, hỗ trợ đồng nghiệp còn yếu. Anh là một trong những cây đàn nguyệt đang chín về nghề, dòng âm nhạc dân tộc, đặc biệt là Bắc bộ”, nghệ sĩ Phạm Đình Dũng nghẹn ngào.

NSƯT Thanh Hùng tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Hùng, sinh năm 1980, ở Hà Nội. Anh là con trai cố NSƯT Quý Bôn - một diễn viên gạo cội thuộc lứa thứ 2 của “chiếu chèo” Hà Nội. Mẹ anh là nghệ sĩ Bạch Phượng.

Anh công tác tại Nhà hát Chèo Hà Nội, gặt hái nhiều thành tựu nghệ thuật với giải thưởng, huy chương trong các cuộc thi, kỳ liên hoan hội diễn. Năm 2019, Nguyễn Thanh Hùng được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Vợ của NSƯT Thanh Hùng là Nguyễn Thị Trang - nghệ sĩ, giảng viên sáo tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Họ có hai người con trai, đều theo nghiệp của bố mẹ và truyền thống gia đình: con cả năm nay 15 tuổi đang theo học đàn nguyệt, con thứ 12 tuổi học sáo.