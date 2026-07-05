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Xót xa lý do vợ trẻ kém 15 tuổi phải thông báo dừng đưa NSND Công Lý sang Nhật chữa trị

Dạ Vũ
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Quyết định dừng lại hành trình chữa trị tại Nhật Bản tuy để lại nhiều sự tiếc nuối nhưng lại là sự lựa chọn hợp lý nhất cho sức khỏe và hoàn cảnh của gia đình NSND Công Lý hiện tại.

Xót xa lý do vợ trẻ kém 15 tuổi phải thông báo dừng đưa NSND Công Lý sang Nhật chữa trị - Ảnh 1.

Hành trình chiến đấu với di chứng đột quỵ của NSND Công Lý và người vợ kém 15 tuổi – Ngọc Hà – từ lâu đã trở thành câu chuyện đầy nghị lực nhưng cũng đong đầy nước mắt trong mắt công chúng. Suốt nhiều năm qua, mục tiêu lớn nhất của Ngọc Hà là tìm mọi cách kiếm tiền để đưa chồng tiếp cận các phương pháp phục hồi hiện đại nhất tại Nhật Bản.

Tuy nhiên, mới đây, cô đã khiến nhiều người không khỏi xót xa khi chính thức thông báo khép lại kế hoạch này. Nguyên nhân trực tiếp được Ngọc Hà thẳng thắn thừa nhận là do gia đình không còn đủ điều kiện tài chính để tiếp tục gánh vác chi phí chữa trị vô cùng đắt đỏ tại nước ngoài. Bên cạnh đó, sau một hành trình dài gồng gánh quá nhiều áp lực nặng nề, cơ thể và tinh thần của cô cũng đã kiệt quệ, cần thời gian để nghỉ ngơi và tự chữa lành cho chính mình.

"Tôi không còn theo đuổi kế hoạch đưa anh Lý sang Nhật nữa, đơn giản vì tôi không còn đủ điều kiện tài chính. Quan trọng hơn, tôi nhận ra bản thân cần thời gian để nghỉ ngơi, chữa lành và chăm sóc sức khỏe của chính mình sau một hành trình dài đầy áp lực", Ngọc Hà chia sẻ trên trang cá nhân.

Xót xa lý do vợ trẻ kém 15 tuổi phải thông báo dừng đưa NSND Công Lý sang Nhật chữa trị - Ảnh 2.

Vợ chồng NSND Công Lý trong một lần sang Nhật chữa trị.

Nhìn lại chặng đường gian truân vừa qua, công chúng mới thấu hiểu hết những vất vả mà Ngọc Hà phải trải qua khi cô liên tục đối mặt với áp lực kinh tế đè nặng. Trên trang cá nhân, vợ nam nghệ sĩ từng nhiều lần trải lòng về việc bản thân luôn ở trong trạng thái áp lực thu nhập và "lúc nào cũng cần tiền" để trang trải viện phí, thuốc men cho chồng.

Dù mang danh là vợ của một nghệ sĩ nổi tiếng, Ngọc Hà không nề hà bất cứ công việc gì, từ làm truyền thông, nhận viết bài đến thử sức với công việc tiếp thị liên kết đầy cạnh tranh. Thậm chí, cô từng nghẹn ngào tâm sự bản thân sẵn sàng chấp nhận làm việc ngay cả khi biết mình bị đối tác ép giá một cách nhẫn tâm, chỉ vì gia đình đang quá cần tiền để duy trì việc điều trị cho NSND Công Lý.

Xót xa hơn, bản thân Ngọc Hà cũng có sức khỏe khá yếu nhưng cô luôn phải gồng mình làm việc bất kể ngày đêm. Khán giả từng nhiều lần xót xa khi biết có những thời điểm cơ thể mệt mỏi, bị ốm sốt cao lên tới 39 độ, cô vẫn không dám nghỉ ngơi mà vẫn cố gượng dậy ôm máy tính làm việc cật lực để kiếm tiền lo cho cuộc sống.

"Có những lần sốt 39 độ, tôi vẫn livestream kiếm tiền lo cho chồng. Nhiều người nói: Sao không cho anh Lý ra ngồi để bán được nhiều hàng hơn? Nhưng tôi muốn độc lập kiếm tiền bằng sức lao động của mình mà không muốn "kéo tình thương" của mọi người bằng hình ảnh của chồng", vợ NSND Công Lý chia sẻ trên tờ Dân Trí.

Bất chấp những tin đồn ác ý từ một bộ phận cư dân mạng cho rằng gia đình nhận tài trợ hoặc kêu gọi quyên góp, Ngọc Hà đã thẳng thắn lên tiếng khẳng định gia đình cô chưa từng ngửa tay xin tiền hay kêu gọi lòng thương hại từ bất kỳ ai. Mọi chi phí từ trước đến nay đều được đánh đổi bằng chính mồ hôi, nước mắt và công sức lao động chân chính của hai vợ chồng.

Quyết định dừng lại hành trình chữa trị tại Nhật Bản tuy để lại nhiều sự tiếc nuối và xót xa, nhưng lại là sự lựa chọn hợp lý nhất cho sức khỏe và hoàn cảnh của Ngọc Hà lúc này. Sau tất cả, sự hy sinh và nỗ lực bền bỉ của người vợ trẻ kém 15 tuổi vẫn là điểm tựa lớn nhất giúp "Cô Đẩu" hồi phục một cách thần kỳ, viết tiếp câu chuyện tình nghĩa lay động hàng triệu trái tim khán giả.

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sao Việt

showbiz Việt

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