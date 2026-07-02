Cuộc sống tuổi xế chiều của NSND Thanh Lam, Quốc Trung sau khi ly hôn vì một ca khúc

Sau giông bão, NSND Thanh Lam, Quốc Trung đều có cuộc sống riêng viên mãn.

Mối duyên nợ giữa diva Thanh Lam và nhạc sĩ Quốc Trung luôn là một trong những câu chuyện đặc biệt nhất của showbiz Việt. Dù đã đường ai nấy đi nhiều năm, cặp đôi vàng một thời vẫn khiến công chúng trầm trồ bởi cách ứng xử văn minh và cả những giai thoại đầy tính nghệ sĩ xung quanh cuộc hôn nhân của họ.

Trong một đêm nhạc tại Hà Nội năm 2025, nhạc sĩ Quốc Trung đã hóm hỉnh tiết lộ một "bí mật" định mệnh rằng ca khúc Separate Lives (Hai cuộc đời tách biệt) chính là lý do khiến họ chia tay sau khi hòa giọng.

"Chúng tôi hát với nhau bài này 30 năm trước, chị Lam nói vì ca khúc nên mới chia tay", Quốc Trung nói. Ngay sau đó, Thanh Lam cũng đùa thêm: "Anh chị nào muốn giải thoát cho nhau thì cứ hát bài này".

NSND Thanh Lam và Quốc Trung vẫn hợp tác âm nhạc sau ly hôn.

Dĩ nhiên, bài hát chỉ là một cái cớ trùng hợp mang tính giai thoại, bởi nguyên nhân sâu xa vốn nằm ở sự đối lập trong cá tính của hai người: một Thanh Lam rực cháy, bản năng và một Quốc Trung trầm lặng, lý trí.

Bước vào tuổi xế chiều, cả hai nghệ sĩ đều đã tìm thấy khoảng trời bình yên cho riêng mình với những lối đi hoàn toàn khác biệt. Diva Thanh Lam đang tận hưởng những ngày tháng viên mãn, nồng nàn và sẵn sàng bước vào hôn nhân ở tuổi U60 bên người bạn đời mới là bác sĩ Bùi Tiến Hùng.

Trái ngược với sự ồn ào, rực rỡ của vợ cũ, nhạc sĩ Quốc Trung chọn cho mình một hạnh phúc kín đáo và bình lặng hơn. Anh đã âm thầm gắn bó suốt hơn 20 năm qua bên người bạn gái là doanh nhân Hương Lan mà không cần đến một đám cưới hay danh phận chính thức.

Vị nhạc sĩ tài hoa từng thẳng thắn chia sẻ bản thân rất sợ hai từ kết hôn và khi quyết định ở bên nhau, anh đã nói với bạn gái rằng cô có thể đồng hành với anh đến cuối đời nhưng chỉ làm người yêu thôi chứ đừng làm vợ. Sự chân thành và thấu hiểu đó đã giúp họ duy trì một mối quan hệ vô cùng bền chặt, hạnh phúc.

Điều kỳ diệu là sau giông bão, tất cả người trong cuộc đều chọn cách ứng xử vô cùng nhân văn và văn minh. Bản thân Thanh Lam từng có lúc cảm thấy khó chịu khi chồng cũ có người mới, nhưng suốt nhiều năm qua, cô vô cùng cảm kích và trân trọng Hương Lan vì người phụ nữ này đã yêu thương, chăm sóc hai con riêng của mình như một người mẹ thứ hai.

Thanh Lam - Quốc Trung và những tri kỷ mới trong cùng một khung hình.

Giờ đây, khán giả đã quá quen thuộc với hình ảnh một gia đình lớn hòa thuận, nơi nhạc sĩ Quốc Trung và bạn gái thoải mái tụ họp, vui vẻ trò chuyện cùng vợ chồng Thanh Lam trong các bữa tiệc gia đình. Sự thấu hiểu và tôn trọng tuyệt đối này đã biến họ từ những người cũ từng tổn thương trở thành tri kỷ, cùng nhau viết nên một đoạn kết xế chiều thật trọn vẹn và ấm áp.

Thanh Lam (sinh năm 1969) là diva sở hữu giọng hát nồng nàn, rực cháy, còn Quốc Trung (sinh năm 1966) là nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc tài hoa mang tư duy lý trí, chuẩn mực. Cặp đôi bén duyên từ đầu thập niên 1990, tạo nên sự kết hợp hoàn hảo làm bùng nổ nền âm nhạc Việt Nam.

Trong suốt một thập kỷ gắn bó vợ chồng, họ có với nhau hai người con là Thiện Thanh và Đăng Quang. Tuy nhiên, do những đối lập gay gắt trong cá tính và quan điểm sống, cặp đôi vàng quyết định ly hôn vào năm 2004 trong sự tiếc nuối của khán giả. Dù chia tay, họ vẫn giữ mối quan hệ văn minh, trở thành tri kỷ trong nghệ thuật và cùng chung tay chăm sóc con cái thành tài.