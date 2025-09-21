Ca khúc khiến nữ NSND sắp lấy chồng ở tuổi 56 phải thốt lên với nhạc sĩ Quốc Trung "em chịu thua"

Trong sự nghiệp gần bốn thập niên, Thanh Lam là một trong những giọng ca hiếm hoi dám "đối đầu" với nhiều tác phẩm khó của nhạc Việt. Cô từng khai phá nhiều sáng tác mới của nhạc sĩ Dương Thụ, để lại dấu ấn sâu đậm với những ca khúc mang tính chất kinh điển. Thế nhưng chính Thanh Lam mới đây tiết lộ vẫn có một bài hát khiến mình "chịu thua". Đó chính là ca khúc "Họa mi hót trong mưa".

Nữ diva kể: "Lần đầu tiên có một bài hát tôi chịu thua. Tôi khai phá nhiều bài mới của nhạc sĩ Dương Thụ. Hôm đó, làm đĩa Mây trắng bay về, anh Quốc Trung phối bài "Họa mi hót trong mưa" hay lắm, tôi rất tâm đắc. Nhưng khi vào phòng thu thì "họa mi" như con "đại bàng"… Tôi không thể làm "họa mi" được.

Đoạn đầu thì tôi hát được nhưng đoạn cuối “vì sao lại chia tay, vì sao chẳng trở về”... tôi bảo anh Quốc Trung “em chịu thua”. Đó cũng là bài duy nhất tôi chịu thua, không thể hát hay được. Tôi hát được đoạn đầu thôi, sau cần phải có Khánh Linh".

NSND Thanh Lam và nhạc sĩ Dương Thụ. Thanh Lam sẽ hát tại đêm nhạc của ông vào ngày 4/11/2025 tại Nhà hát Hồ Gươm.

NSND Thanh Lam.

Vậy ca khúc khiến NSND Thanh Lam "chịu thua" hay thế nào?

"Họa mi hót trong mưa" là một trong những ca khúc đặc sắc nhất của nhạc sĩ Dương Thụ. Giai điệu ban đầu nhẹ nhàng, trầm tư, rồi dần dần mở ra những đỉnh cảm xúc cao vút, đòi hỏi người hát phải kiểm soát hơi thở, kỹ thuật lẫn cảm xúc.

Ca từ như một dòng độc thoại nội tâm: muốn quên, muốn xa, muốn dứt bỏ nhưng không thể, để rồi ở đoạn điệp khúc là tiếng kêu "vì sao…" đầy day dứt. Hình ảnh chú chim họa mi vẫn hót trong mưa lạnh trở thành biểu tượng cho sức sống của tình yêu, cho tiếng hát giữa giông tố, cho khát vọng giữ gìn sự dịu dàng ngay cả khi đau khổ.

Chính sự đối lập giữa "dịu dàng" trong lời ca và độ khó trong giai điệu, cùng quãng giọng đột ngột vươn lên như một cú "bật" cảm xúc, đã khiến "Họa mi hót trong mưa" trở thành một bài hát vừa đẹp vừa "khó nhằn". Nó đòi hỏi người hát không chỉ có kỹ thuật mà còn phải hóa thân vào trạng thái tinh thần của nhân vật trong ca khúc.

Bởi vậy, chia sẻ của Thanh Lam không chỉ cho thấy độ khó của bài hát mà còn phản ánh sự khiêm nhường, tôn trọng tác phẩm của một nghệ sĩ lớn trước âm nhạc. Và cũng chính điều đó làm cho "Họa mi hót trong mưa" thêm phần huyền thoại trong mắt công chúng.

Ở tuổi 56, chuẩn bị bước vào cuộc hôn nhân mới, Thanh Lam vẫn giữ cho mình sự hồn nhiên của "yêu như lần đầu" trong đời thực lẫn âm nhạc. Câu chuyện hậu trường của cô với ca khúc này cho thấy dù đã đứng ở đỉnh cao, một nghệ sĩ vẫn có thể rung động và thừa nhận giới hạn của mình trước một tác phẩm đẹp.