Tùng Dương thay đổi thế nào khi một nghệ sĩ vừa nói thẳng từng "chuyển kênh" khi nghe nam divo hát?

Tại chương trình Hẹn cuối tuần , nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thẳng thắn chia sẻ về người bạn mới thân – divo Tùng Dương. Anh nói: "Ngày xưa, tôi nghe Tùng Dương hát là chuyển kênh vì đó không phải gu của tôi. Tôi thích những gì nhẹ nhàng, êm dịu, cảm xúc, gần gũi hơn".



Chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ngay lập tức thu hút sự chú ý của khán giả, nhiều người đồng tình với quan điểm của anh.

Tuy nhiên, đó chỉ là câu chuyện của ngày xưa. Hiện tại, Tùng Dương là một trong những ngôi sao nổi bật của làng giải trí Việt. Để có được điều đó, anh chủ động nhìn nhận ưu nhược điểm của bản thân và thị hiếu khán giả.

Trong buổi ra mắt MV Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai mới đây, Tùng Dương thẳng thắn nói: "Sau 20 năm ca hát, tôi nhận ra khán giả đôi khi cần những gì dung dị. Trước đây, nhạc tôi nhiều triết lý, khó nghe với số đông. Giờ tôi điều tiết tiết tấu sôi động hơn, dễ tiếp cận hơn nhưng vẫn giữ được chất, nội lực và tinh thần đanh thép". Đây cũng là cách anh lý giải cho sự thay đổi trong việc chọn bài hát và hướng đi nghệ thuật của mình.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Tùng Dương.

Không chỉ âm nhạc, Tùng Dương còn thay đổi cả phong cách ăn mặc, tiết chế hơn xưa và tìm đến sự lịch lãm. Anh chia sẻ với giới truyền thông: "Đỉnh cao của thời trang vẫn luôn phải giữ sự thanh lịch dù có phá cách hay cổ điển. Chính vì vậy, theo từng giai đoạn làm nghệ thuật, tôi thích mình bớt các chi tiết mà chú trọng tới tính thanh lịch.

Đặc biệt với những chương trình hòa nhạc trong nước, tôi cũng muốn thật lịch lãm và tiết chế hơn so với các lễ hội. Ngoài những bộ áo dài mang tính truyền thống và rực rỡ sắc màu, tôi đang hướng tới hình ảnh lịch lãm của một người đàn ông hát đã có sự trưởng thành".

Trong nhiều năm đầu sự nghiệp, Tùng Dương được biết tới là một "divo" có giọng hát nội lực nhưng phong cách biểu diễn và thời trang lại gây nhiều tranh cãi. Anh thường xuất hiện với những bộ trang phục lạ mắt, nhiều lớp chất liệu, màu sắc rực rỡ hoặc phụ kiện khổng lồ. Cách chọn đồ táo bạo này giúp Tùng Dương tạo dấu ấn riêng song cũng khiến anh không ít lần bị chê "làm quá", bị gọi là "lập dị"...

Ngay cả âm nhạc giai đoạn đó cũng khá kén người nghe với nhiều triết lý, ca từ nặng tính thể nghiệm, tiết tấu phức tạp, khiến công chúng đại chúng khó tiếp nhận. Cộng thêm cách hát "quằn quại" đến "ma mị" khiến Tùng Dương không được một bộ phận khán giả đón nhận.