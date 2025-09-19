Đêm "Ơn nghĩa sinh thành" ở Hà Nội ngập nước mắt

Tối 18/9, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt – Xô (Hà Nội), chương trình nghệ thuật đặc biệt báo hiếu cha mẹ mùa Vu lan với chủ đề "Ơn nghĩa sinh thành 2025" đã diễn ra trang trọng và xúc động. Đây là sự kiện thường niên từ năm 2017, năm nay do Báo Kinh tế & Đô Thị, Báo Phụ nữ Việt Nam và Oscar Media phối hợp tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên kênh H1 – Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội và tiếp sóng trên nhiều tỉnh, thành cả nước.

Ban tổ chức cho biết, "Ơn nghĩa sinh thành" không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn là dịp để mỗi người, nhất là thế hệ trẻ, hướng về nguồn cội, khắc sâu đạo hiếu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống ngàn đời của dân tộc. Khi biết hiếu thảo, trọng đạo nghĩa gia đình, biết ơn đấng sinh thành và mở rộng hơn là biết ơn Tổ quốc, thế hệ đi trước, con người sẽ sống nhân nghĩa, yêu thương đồng bào, góp phần xây dựng gia đình và quốc gia hạnh phúc.

Chương trình đề cao tình mẫu tử.

Chương trình năm nay được dàn dựng công phu, khắc họa hình ảnh thiêng liêng, gần gũi về tình cha, nghĩa mẹ và sự hy sinh lặng thầm của đấng sinh thành qua ngôn ngữ âm nhạc, múa, thơ ca, kịch nói, kết hợp thủ pháp sân khấu hiện đại. Những tiết mục, ca khúc về gia đình và tình thân giúp khán giả sống lại kỷ niệm, thêm trân quý mái ấm và tri ân các bậc tiền nhân đã cống hiến cho hòa bình, độc lập, tự do của đất nước.

"Ơn nghĩa sinh thành 2025" được thiết kế như một hành trình nghệ thuật gồm nhiều lớp cảm xúc. Khởi đầu là những giai điệu quen thuộc của xẩm "Công cha ngãi mẹ sinh thành" và "Đất nước lời ru", gợi nhắc công lao sinh thành dưỡng dục. Tiếp nối là những tiết mục tôn vinh hình ảnh người mẹ Việt Nam - những người đã lặng thầm góp phần tạc nên hình hài đất nước. Nhiều khán giả chia sẻ, họ xúc động khi xem chương trình khắc họa nỗi tiếc nuối và day dứt của những người chưa kịp báo đáp cha mẹ, như soi mình trong "dòng nước mắt muộn màng".

Nhiều khán giả nức nở khi xem chương trình.

Điểm nhấn đặc biệt của "Ơn nghĩa sinh thành 2025" năm nay có lẽ chính là phóng sự về hai người mẹ đã cao tuổi nhưng vẫn ngày ngày chăm con, chăm cháu gặp vấn đề về sức khỏe, nhà nghèo. Trong đó có một người mẹ bị khiếm thị nhưng bằng tình yêu bao la vẫn nuôi dưỡng và che chở cho con.

Hình ảnh chân thực, lời kể mộc mạc của hai bà mẹ đã khiến cả khán phòng hơn 1.000 khán giả lặng đi, nhiều người sụt sịt, có người bật khóc nức nở. Đó cũng là khoảnh khắc chương trình chạm đến trái tim người xem một cách sâu sắc nhất, biến thông điệp đạo hiếu thành trải nghiệm trực tiếp và sống động.

Các chuỗi hoạt động tri ân trong khuôn khổ chương trình năm nay cũng đã chạm đến trái tim công chúng. Các chuyến thăm hỏi, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công và thân nhân liệt sĩ; viếng nghĩa trang, tặng quà gia đình chính sách, cụ già không nơi nương tựa, hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh… đã khơi gợi trong khán giả sự biết ơn, đạo hiếu làm con, đồng thời thể hiện tấm lòng và sự thành kính của ban tổ chức.

Tiết mục của diva Mỹ Linh.

Ca sĩ Vy Oanh hát da diết.

Các tiết mục nghệ thuật năm nay cũng gây ấn tượng với sự tham gia của nhiều giọng ca và nghệ sĩ tên tuổi như Mai Tuyết Hoa, diva Mỹ Linh, Phương Thanh, Vy Oanh, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Minh Quân, Kyo York… Nổi bật là phần trình bày "Lời mẹ ru" và "Huyền thoại mẹ" của Mỹ Linh cùng tiểu phẩm kịch "Nước mắt của mẹ" của tác giả Lê Trinh, đạo diễn NSƯT Mai Nguyên do Nhà hát Kịch Việt Nam thể hiện. Vở kịch với câu chuyện giản dị nhưng sâu lắng đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả khép lại đêm nghệ thuật bằng một thông điệp đầy ám ảnh về tình yêu thương vô điều kiện của người mẹ.

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi – Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô Thị, Trưởng Ban tổ chức.

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi – Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô Thị, Trưởng Ban tổ chức – cho biết: "Ơn nghĩa sinh thành năm 2025 được thực hiện với tất cả trái tim, tấm lòng của người làm Báo Kinh tế & Đô Thị, Báo Phụ nữ Việt Nam và đặc biệt là tác giả, tổng đạo diễn Mai Thanh Tùng nhằm khắc sâu đạo hiếu và lòng biết ơn. Chúng tôi xúc động, biết ơn vì thông qua mỗi mùa tổ chức, chương trình ngày càng thu hút được khán giả theo dõi đông đảo hơn, trở thành 'hạt nhân' lan tỏa những 'vòng sóng' về những điều tử tế và những ý nghĩ đẹp, hành động đẹp trong cuộc sống".

Đạo diễn Mai Thanh Tùng cũng chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng, thông qua ngôn ngữ của nghệ thuật, những giá trị nhân văn sẽ chạm đến từng trái tim, khơi dậy trong mỗi người lòng biết ơn sâu sắc với cha mẹ, tình thân gia đình và nghĩa đồng bào".