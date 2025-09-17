Bằng Kiều kể về lời dặn của 1 nghệ sĩ nổi tiếng cả nước: Chú bảo "làm nghệ sĩ thì phải kiêu ngạo"

Tại buổi gặp gỡ chia sẻ về liveshow “Cửa sổ âm nhạc số 5” với chủ đề “Dương Thụ - Bài hát Thu về” mới đây, nhạc sĩ Dương Thụ đã có những tiết lộ thú vị về mối quan hệ thân thiết với ca sĩ Bằng Kiều. Câu chuyện giữa hai nghệ sĩ gạo cội – một nhạc sĩ lớn của làng nhạc Việt và một giọng ca tenor nổi tiếng – khiến khán giả xúc động bởi tình thầy trò, tình bạn tri kỷ kéo dài hàng chục năm.

Nhạc sĩ Dương Thụ chia sẻ: “Có lẽ trong số các nam ca sĩ thì tôi thân nhất với Bằng Kiều. Ông ấy còn là bạn hút thuốc lào của tôi nữa (cười). Tôi rất thương Bằng Kiều. Với tôi, cậu ấy gợi nhớ nhiều ký ức, đặc biệt ở những ca khúc tôi viết. Khi nữ ca sĩ hát thì thường phải đổi ‘anh’ thành ‘em’, còn Bằng Kiều có thể ung dung hát đúng tinh thần của người đàn ông giống như tôi.

Bằng Kiều rất giống tôi, cũng xuất thân bụi đời, người Hà Nội chính gốc, quen chè chén vỉa hè, hút thuốc lào… Hai chú cháu có nhiều điểm tương đồng, không chỉ trong âm nhạc mà cả trong đời sống thường ngày".

Đáp lại tình cảm đó, Bằng Kiều cũng bày tỏ sự kính trọng với nhạc sĩ Dương Thụ: “Tôi và chú Thụ thân thiết đã nhiều năm. Từ những ngày đầu mới đi hát, tôi đã chịu ảnh hưởng lớn từ chú. Những điều chú nói trở thành ‘kim chỉ nam’ cho sự nghiệp của tôi.

Chú từng nhắc tôi nhiều lần: " Âm nhạc phải có công chúng, người ta phải lẩm nhẩm hát được. Nếu người ta chẳng hiểu gì thì âm nhạc coi như vứt đi. Bây giờ mày làm thế nào cho nó dễ lại". Lời dạy ấy giúp tôi mở ra nhiều chìa khóa, nhanh chóng tiếp cận khán giả hơn.

Nhạc của chú vốn khó nhưng khi tôi hát thì thành dễ nghe. Có ca sĩ thường làm ca khúc vốn dễ trở nên phức tạp, còn tôi lại có cách biến bài hát khó thành gần gũi. Đó chính là nhờ chú đã định hướng ngay từ đầu: âm nhạc phải hướng tới công chúng. Tôi luôn coi đó là hành trang quý giá trong sự nghiệp.

Chú còn bảo: " Làm nghệ sĩ thì phải kiêu ngạo. Nhưng kiêu ngạo chứ không phải kiêu căng". Tôi hiểu rằng, mình cần có một đẳng cấp, một mức độ để vươn tới, chứ không được dễ dãi trong âm nhạc.

Suốt sự nghiệp, những điều chú Thụ từng nói mấy chục năm trước tôi vẫn nhớ và áp dụng. Với tôi, chú không chỉ là người thầy trong âm nhạc, mà còn là một người cha trong đời sống".

Nhạc sĩ Dương Thụ sinh năm 1943, là một trong những tên tuổi lớn của tân nhạc Việt Nam. Ông nổi tiếng với nhiều ca khúc mang âm hưởng trữ tình – triết lý như Bài hát ru mùa đông , Bài hát của em , Họa mi hót trong mưa … và cũng là người sáng lập chuỗi chương trình Cửa sổ âm nhạc gắn bó với nhiều thế hệ nghệ sĩ.

Bằng Kiều sinh năm 1973 tại Hà Nội, từng là thành viên của nhóm Quả Dưa Hấu, sau đó trở thành giọng ca nam hàng đầu nhạc nhẹ Việt Nam. Với chất giọng tenor đặc biệt, anh ghi dấu ấn qua những ca khúc như Trái tim bên lề , Nơi tình yêu bắt đầu , Bản tình ca cho em … và nhiều năm hoạt động tại hải ngoại.

Câu chuyện của nhạc sĩ Dương Thụ và ca sĩ Bằng Kiều cho thấy âm nhạc không chỉ là nghề nghiệp, mà còn là sợi dây gắn kết tình cảm, giúp nghệ sĩ tìm thấy tri kỷ trong hành trình sáng tạo. Liveshow “Cửa sổ âm nhạc số 5” hứa hẹn sẽ là dịp để khán giả một lần nữa chứng kiến sự đồng điệu ấy trên sân khấu.