2 ca sĩ Việt lấy được tỷ phú: Người nhờ app hẹn hò, người gặp ở hàng ăn

Trong làng giải trí Việt, những mối tình vượt biên giới luôn thu hút sự chú ý. Giữa hàng loạt câu chuyện tình yêu của nghệ sĩ, hai ca sĩ Bích Tuyền và Hà Phương gây chú ý đặc biệt khi nên duyên cùng các tỷ phú Mỹ.

Điểm chung của họ là đều tìm được bến đỗ hạnh phúc nhưng con đường gặp gỡ thì khác nhau đến bất ngờ: Một người nhờ công nghệ hẹn hò hiện đại, một người lại bắt đầu từ một cuộc gặp định mệnh ở hàng ăn.

Gia đình hạnh phúc của Bích Tuyền.

Bích Tuyền – từ giọng ca miền Tây đến mái ấm trong biệt thự triệu đô

Sinh ra ở Cần Thơ, Bích Tuyền gắn bó với dòng nhạc trữ tình quê hương, từng được khán giả biết đến qua các ca khúc “Hoa tím lục bình”, “Trầu cau”. Con đường nghệ thuật của cô lặng lẽ, ít ồn ào nhưng vẫn để lại dấu ấn nhất định.

Duyên phận đến khi một người bạn gợi ý cô thử ứng dụng hẹn hò. Hồ sơ cá nhân dài bốn trang A4 cùng loạt hình ảnh giúp Bích Tuyền thu hút hàng trăm lời mời kết bạn. Giữa những cái tên ấy, Gerald Richard Williams – kỹ sư công nghệ từng làm tại Apple và Qualcomm – nổi bật nhờ sự kiên trì và cách trò chuyện nghiêm túc. Cuộc gọi đầu tiên kéo dài tới hơn ba tiếng rưỡi, để rồi dẫn tới một buổi hẹn trực tiếp.

Năm 2014, họ chính thức thành vợ chồng. Gerald vốn có 5 con riêng nhưng Bích Tuyền nhanh chóng hòa nhập, trở thành điểm tựa cho các con chồng. Ở tuổi ngoài 40, cô mới sinh con gái đầu lòng. Hiện gia đình sống tại Newport Coast, California trong căn biệt thự rộng hàng nghìn mét vuông, đầy đủ tiện nghi hiện đại. Tuy vậy, vợ chồng cô vẫn giữ lối sống giản dị: Con đi học trường công, rèn tính tự lập, không nuông chiều vật chất.

Vợ chồng ca sĩ Hà Phương.

Hà Phương – cuộc gặp gỡ tình cờ thay đổi cả cuộc đời

Nếu câu chuyện của Bích Tuyền gắn liền với công nghệ hiện đại thì Hà Phương – em gái của ca sĩ Cẩm Ly – lại gặp chồng theo cách rất “đời thường”. Sinh ra ở TP.HCM trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Hà Phương từng nổi tiếng với giọng ca dân ca, trữ tình. Đầu những năm 2000, cô sang Mỹ định cư và tiếp tục con đường ca hát, đồng thời tham gia một số dự án phim ảnh.

Một lần đi ăn cùng người thân, cô tình cờ gặp Chính Chu – doanh nhân gốc Việt có vị thế lớn trên phố Wall. Ở thời điểm ấy, Hà Phương và gia đình không hề biết anh là tỷ phú. Điều thu hút cô không phải tiền bạc hay danh tiếng mà là sự chân thành trong cách trò chuyện. Chính Chu chủ động làm quen, xin số điện thoại và dần dần xây dựng mối quan hệ.

Hơn hai thập kỷ sau, họ có một tổ ấm hạnh phúc với hai con, đồng thời vẫn duy trì sự giản dị trong đời sống gia đình. Hà Phương chọn cách sống kín tiếng, ít xuất hiện trước truyền thông, dành nhiều thời gian cho thiện nguyện và cộng đồng người Việt tại hải ngoại.