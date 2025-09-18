"Lá thư gửi tương lai" của Lê Minh Ngọc lấy nước mắt khán giả

Chiều 17/9, Lê Minh Ngọc có buổi gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp và giới truyền thông để giới thiệu bộ phim ca nhạc "Lá thư gửi tương lai", từng phát sóng trên VTV dịp Quốc khánh 2/9. Tại sự kiện, bộ phim dài gần một tiếng khi được trình chiếu đã khiến nhiều khách mời có mặt rơi nước mắt vì xúc động.

Lê Minh Ngọc tại buổi giới thiệu phim ca nhạc do mình đóng chính.

Ở phần giao lưu, Lê Minh Ngọc cho biết việc vừa hát vừa đảm nhận vai diễn chính mang lại nhiều áp lực nhưng cũng mở ra cơ hội trưởng thành trong nghề. Từ một giọng ca quen thuộc với dòng dân gian, nữ ca sĩ lần đầu chuyển sang thính phòng, tạo nên sự mới mẻ khi thể hiện những ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng.

Trong phim, dưới bàn tay đạo diễn Lam Hạ, Lá thư gửi tương lai tái hiện lịch sử qua câu chuyện gia đình ông Tâm – một trí thức gia nhập Việt Minh năm 1945 và hy sinh tại Xuân Lộc. Nhân vật Ngọc (do Lê Minh Ngọc thủ vai) – cô sinh viên Nhạc viện đang mất phương hướng – vô tình tìm thấy những lá thư của cụ mình. Những dòng chữ thấm đẫm tình cha con đã giúp Ngọc hiểu rõ hơn hy sinh của thế hệ trước, từ đó tìm lại cảm xúc thật cho tiếng hát. Hành trình đưa hài cốt ông Tâm về quê trở thành lời nhắc nhở thế hệ trẻ sống xứng đáng với quá khứ.

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp nghệ sĩ rơi nước mắt khi xem phim.

Với cách kể giàu cảm xúc, bộ phim để lại dư âm sâu lắng, khơi gợi lòng biết ơn và trách nhiệm trong mỗi người. Diễn xuất của NSND Lan Hương, NSND Ngọc Khang, NSƯT Thiện Tùng và Lê Minh Ngọc đã chạm đến trái tim khán giả. Đạo diễn Lam Hạ chia sẻ:

"Đây không đơn thuần là một thước phim lịch sử mà là nhịp cầu nối thiêng liêng giữa các thế hệ. Một bên là quá khứ hào hùng với những hy sinh thầm lặng, một bên là hiện tại tự hào với trách nhiệm tri ân và gìn giữ. Lá thư gửi tương lai là lời giải đáp xúc động cho câu hỏi: Làm thế nào để những người trẻ chưa từng nếm trải khói lửa chiến tranh có thể thấu hiểu và mang trong mình trái tim yêu nước?".

Đạo diễn Lam Hạ chia sẻ.

Điểm nhấn của phim chính là sự xuất hiện của Lê Minh Ngọc. Không chỉ hát thính phòng mà cô còn thể hiện hai vai diễn với chiều sâu nội tâm. Nữ ca sĩ tâm sự: “Thực ra không phải bây giờ tôi mới bỗng dưng chuyển mình trong nghệ thuật. Mà, ngay sau giải Quán quân cuộc thi Sao Mai toàn quốc 2022, tôi đã định hướng cho bản thân sẽ chuyển sang hát thính phòng vì mê. Tôi cảm thấy khi hát thính phòng, tôi trong âm nhạc giống… tôi hơn, đôi khi có cảm giác như được trở về là chính mình.

Bởi vậy, tôi đã không ngừng rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc để hát thính phòng tốt hơn. Năm 2023, tôi đã tham gia Cuộc thi hát thính phòng toàn quốc và giành giải Nhất. Giải thưởng này giúp tôi tự tin vào bản thân khi quyết định phát triển bản thân, theo đuổi dòng nhạc thính phòng. Vì vậy, khi Ban văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam tin tưởng giao cho tôi thể hiện những ca khúc gắn liền với lịch sử dân tộc ở dự án phim ca nhạc "Lá thư gửi tương lai", tôi thực sự phấn chấn, hạnh phúc và dồn hết tâm huyết vào bộ phim".

Tạo hình của Lê Minh Ngọc trong phim.

Sau khi phim phát sóng, khán giả khen ngợi giọng hát vang, sáng, giàu cảm xúc của Ngọc, đồng thời ấn tượng với màn thể hiện ca khúc Cha và con gái (Nguyễn Văn Chung) – một bản ballad nhẹ nhàng được cô truyền tải nhiều cảm xúc mới mẻ trong bối cảnh lịch sử. Không chỉ ca hát, diễn xuất của Ngọc cũng được đánh giá cao khi cô nhập vai tự nhiên, tinh tế.

Xuất thân từ gia đình quân đội, hiện công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Lê Minh Ngọc tự hào vừa là nghệ sĩ, vừa là chiến sĩ. Cô cho biết: "Âm nhạc dân gian rất đẹp nhưng khi hát thính phòng, tôi tìm thấy sự hoàn hảo, trọn vẹn hơn trong trái tim mình. Và may mắn cho tôi là những cảm xúc lãng mạn của dân gian đã trở thành điểm tựa giúp tôi hát thính phòng đưa thính phòng mềm mại, tình cảm hơn. Tôi hy vọng cách hát này sẽ giúp tôi đến gần khán giả, dễ chạm vào trái tim khán giả hơn".

Không dừng lại ở Lá thư gửi tương lai , nữ ca sĩ đang chuẩn bị phát hành series hát về Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Đây cũng là cách cô tri ân mảnh đất đã nuôi dưỡng sự nghiệp, đồng thời tiếp tục khẳng định bản lĩnh với dòng nhạc thính phòng đương đại.



