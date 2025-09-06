Tùng Dương nói thẳng Nguyễn Văn Chung: "Tôi và ông là đối thủ của nhau"

Mới đây, tại chương trình Rubic cuộc sống, ca sĩ Tùng Dương đã chia sẻ quan điểm về vai trò của nghệ sĩ trong dịp trọng đại của đất nước.

Tùng Dương

Anh nói: "Được tham gia vào những dịp trọng đại này của đất nước là một đặc ân với tôi. Trách nhiệm của một người nghệ sĩ là tham gia những chương trình như vậy, quý lắm, thiêng liêng lắm nên phải tham gia ngay.

Được tham gia diễu hành, biểu diễn đều cho tôi một hình ảnh lan tỏa tới công chúng. Đó là trách nhiệm của một người công dân Việt Nam. Tôi được hát điệp khúc, khoe giọng ở những nốt cao trong bài Cùng bước tới tương lai, cùng sự hòa giọng của nhiều nghệ sĩ.

Việc thay đổi âm nhạc tới gần hơn với công chúng là sự thay đổi bên trong của tôi trong quá trình làm nghề. Tôi có những suy nghĩ thay đổi chính bên trong mình do hoàn cảnh tác động, khi suy nghĩ của tôi đồng cảm với khán giả.

Bây giờ tiếng hát của tôi dành cho mọi người chứ không phải dành cho những điều riêng tư, cá nhân. Nó là tiếng hát hiệu triệu, chạm tới mọi con tim.

Có một điều tôi tự hào là làm cho những người đã từng không thích tôi giờ quay ra cả gia đình họ thành fan của tôi. Ghét trước yêu sau còn hơn yêu trước ghét sau.

Đó là sự nỗ lực của tôi, biết lắng nghe, gạn lọc, biết hoàn thiện chính bản thân mình, không ôm khư khư cái tôi, cá tính của mình quá.

Nguyễn Văn Chung và Tùng Dương

Bây giờ khán giả của tôi dù nhỏ xíu cũng bật nhạc chú Tùng Dương, nhún nhảy theo Tái sinh, Một vòng Việt Nam, Tự hào tiếp bước tương lai, Viết tiếp câu chuyện hòa bình.

Chưa kể, ông bà, cha mẹ các cháu cũng mê tiếng hát Tùng Dương. Đó là điều đặc biệt, đặc ân của một nghệ sĩ như tôi nhận được".

Tiếp đó, Tùng Dương chia sẻ về mối quan hệ giữa mình và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: "Còn nhớ lại cách đây 10 năm, tôi và Nguyễn Văn Chung là đối thủ của nhau trong cuộc thi Bài hát yêu thích. Nguyễn Văn Chung có bài Nhật ký của mẹ rất cảm xúc thì tôi có bài Chiếc khăn Piêu. Cuối cùng tôi chiến thắng.

Gặp lại Nguyễn Văn Chung sau 10 năm, tôi nói luôn: "Tôi và ông là đối thủ của nhau đây, giờ hát bài của đối thủ luôn".

Đây là một cái duyên, tôi và Nguyễn Văn Chung có sự kết hợp với nhau, tôi rất quý, trân trọng Chung và Chung cũng vậy".