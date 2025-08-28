Nữ danh ca 69 tuổi bị nhắn tin nói dạy đời: "Cũng đúng thôi"

Vừa qua, tại chương trình Hương Lan và những người bạn, danh ca Hương Lan đã chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp của mình.

Hương Lan

Cô nói: "Tôi làm không phải cho tôi mà cho nền âm nhạc Việt Nam này, để các em biết làm đúng, hát đúng. Đó là lập trường riêng của tôi. Tôi không muốn cứ phải khen hoài, cái gì cũng hay cũng tốt.

Giờ tôi khen cũng được nhưng không lẽ cứ khen hoài mà thực sự có những cái tôi không vừa ý. Tôi muốn góp ý thêm cho đàn em hát chỗ này chỗ kia cho hay hơn.

Nhưng khi đàn em thành công rồi, đâu ai biết đằng sau lưng tôi đã chỉ cho ca sĩ đó phải hát ra sao, phải làm sao để tâng bài hát đó lên 7, 8. Không phải người ta đưa bài hát cho mình, mình chỉ hát tới 5 là xong, hát cứ tuột đi. Đó là cái tôi muốn chia sẻ với các đàn em, không phải tôi muốn làm thầy đời.

Nhiều người nhắn tin nói tôi dạy đời, là thầy đời nọ kia. Thôi thì tôi nhận mình là thầy đời cũng đúng thôi vì các em hát có 10 năm, 20 năm, 30 năm còn tôi hát tới 60 năm lận. Tôi có quyền là thầy dạy cho các em, các con cháu hát hay hơn. Và tôi muốn các đàn em hát hay hơn nữa chứ không phải làm cho tôi.

Tôi cũng không có kiểu khen trước mặt xong đằng sau chê bai. Cái đó không chấp nhận được và không phải là Hương Lan.

Nếu tôi thấy ai đó hát chưa đúng, không quen thì thôi tôi không nói gì nhưng đã quen thì tôi sẽ chạy lại góp ý rằng chỗ này hát chưa được, cần hát sao cho hay hơn.

Không ai cản tôi làm điều này vì tôi muốn làm như thế, đó mới là tôi. Dù ai nói gì tôi vẫn làm. Đó là bản tính của tôi".

Ca sĩ Lưu Việt Hùng tâm sự thêm về đàn chị: "Điều này diễn ra ở mọi show diễn có mặt chị Hương Lan. Mỗi khi chị Hương Lan cảm thấy có thể giúp được ai đó hát tốt hơn là chị sẽ tới góp ý luôn, không cần biết người đó có tiếp thu hay không.

Cái điều chị Hương Lan đang làm là muốn truyền năng lượng và giúp các hậu bối của mình cảm nhận được để đi đúng con đường hơn nữa".

Được biết, vừa qua danh ca Hương Lan bị dính phải lùm xùm, gây ý kiến trái chiều khi lên tiếng nhắc thẳng một số đàn em nhân lúc đồng nghiệp sa cơ thất thế cười cợt.