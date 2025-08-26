Vợ Đặng Văn Lâm: "Tôi bật khóc nức nở"

Vừa qua, tại chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa, vợ thủ môn Đặng Văn Lâm là Yến Xuân đã chia sẻ về quá trình phục hồi sau sinh của mình.

Yến Xuân và Đặng Văn Lâm

Cô nói: "Tôi nói cái này ra kiểu gì cũng bị la. Tôi sinh được 8 ngày là bắt đầu tập luyện dù sinh mổ.

Thực ra tôi bị trầm cảm sau sinh. Tôi đọc rất nhiều về trầm cảm sau sinh và nghĩ rằng trầm cảm chỉ là do suy nghĩ của mình thôi nhưng không đơn giản như thế.

Sinh xong được hai ngày tôi bật khóc nức nở dù trước đó tôi còn đang vui vẻ. Tôi nằm khóc quá trời, cảm giác không phải là chính tôi nữa. Tôi mệt quá, ngồi dậy cũng không nổi.

Trong khi đó, thể chất của tôi trước đó vốn rất tốt. Từ bé tới lớn tôi đều rất khỏe, ngồi cái là bật dậy được luôn.

Tôi cảm giác mình bị phụ thuộc và thấy mình yếu đuối quá. Tôi không đau đớn gì nhưng thấy mình bị yếu hẳn đi nên trầm cảm. Mục tiêu sức khỏe của tôi lớn lắm vì tôi làm PT.

Tôi bật khóc nghĩ "chết rồi bị trầm cảm rồi, tất cả mọi thứ đều đang rất tốt đẹp, tại sao lại khóc như thế?". Ban đầu, tôi chỉ nghĩ do mình buồn thôi, không phải trầm cảm đâu. Nhưng qua 7 ngày tôi càng cảm giác mình có vấn đề. Bình thường suy nghĩ của tôi rất rõ ràng. Một ngày phải làm những gì là tôi vạch sẵn ra trong đầu.

Vậy mà sau khi sinh xong đầu tôi rối tung, không có suy nghĩ nào ra hồn. Tôi thấy không ổn nên lén chạy xuống phòng tập tạ tay nhân lúc chồng đi vắng.

Chồng biết được mắng tôi nhưng tôi bảo chỉ tập tay thôi không vấn đề gì đâu. Tôi muốn củng cố lại tinh thần của mình, muốn tự an ủi mình rằng, mình sinh con rồi nhưng vẫn đi tập, không vấn đề gì hết. Tôi tự lừa mình rằng cuộc sống của tôi vẫn bình thường dù nó không bình thường chút nào.

Việc tập luyện rất quan trọng với tôi. Tôi cần phải tập luyện để được giải tỏa, nhất là sau khi sinh xong. Tôi ghét cảm giác mình không làm được cái này cái kia. Chỉ cần được tập luyện là tôi hạnh phúc lắm rồi, không có khao khát gì khác.

Từ ngày thứ 8 tôi đã đi tập đều đặn, ngày nào cũng tập nhưng chỉ tập tay, tập những bài nhẹ. Sau một tháng, tôi bắt đầu tập những bài phục hồi".