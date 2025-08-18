Nữ diễn viên 127kg: Từng bị cô lập, phải học bổ túc

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng, với sự tham gia của diễn viên Tuyền Mập nặng 127 kg.

Tại chương trình tuần này, Tuyền Mập tâm sự về sự nghiệp. Cô nói: "Từ những năm cấp hai, tôi đã ấp ủ ước mơ được đứng trên sân khấu qua những lần xem chương trình Trong nhà ngoài phố với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ gạo cội.

Tuyền Mập

Nhưng với một cô bé chỉ mới mười mấy tuổi cùng nỗi tự ti về ngoại hình, tôi dè dặt khi đứng trước niềm đam mê. Và đó cũng là lý do tôi chọn theo học trường bổ túc thay vì thi vào trường cấp ba để tránh mặc áo dài, nhờ đó có thể mặc trang phục tự do.

Trong khi nhiều người chọn an toàn, tôi lại chọn dấn thân. Tôi âm thầm thi và đậu vào trường Sân khấu – Điện ảnh, nhưng phải đối mặt với sự phản đối từ chính cha mình.

Theo quan điểm của người lớn, con gái theo nghệ thuật là thiếu ổn định, khó lo cho tương lai. May mắn thay, thời điểm đó tôi được mẹ và bà ngoại hậu thuẫn vững chắc để tiếp tục theo đuổi ước mơ. Những ngày đầu vào nghề, tôi chấp nhận đi diễn xa, nhận mức cát-xê ít ỏi chỉ vài triệu đồng, thậm chí phải tự bỏ tiền túi bù lỗ.

Nghề diễn không chỉ là ước mơ, là đam mê, mà còn giúp tôi tìm lại sự tự tin của chính mình. Đối với tôi, ngoại hình không còn là điểm yếu mà là bản sắc giúp tôi được nhận diện, được yêu thương. Tên gọi Tuyền Mập cũng không phải do tôi tự chọn, mà là biệt danh mọi người đặt và gắn bó với tôi đến tận hôm nay.

Tuyền Mập và chồng

Cũng nhờ vậy, tôi được các đạo diễn giao cho nhiều vai diễn đặc trưng phù hợp với ngoại hình. Kết hợp với lối diễn duyên dáng, khắc họa nhân vật chân thật, tôi nhận được nhiều lời khen như: "Em diễn thật lắm, em diễn rất đời, không gò bó, không kịch nghệ và không còn nằm ở kỹ thuật biểu diễn nữa, mà hòa cảm như một với nhân vật".

Bên cạnh sự nghiệp, tôi còn là một người mẹ đầy trách nhiệm. Tôi phải thừa nhận rằng nếu không có sự hỗ trợ từ gia đình, tôi khó lòng theo đuổi nghệ thuật đến cùng.

Làm mẹ rồi mới hiểu, nếu không có người chăm con, tôi không thể yên tâm đi làm. Tôi trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên con, để bù đắp lại những ngày đi sớm về khuya vì công việc.

Cuộc sống hôn nhân của tôi cũng mang nhiều nét đặc biệt. Chúng tôi yêu nhau 5 năm, kết hôn hơn 10 năm nhưng hiếm khi được ở bên chồng trọn vẹn một tháng, vì công việc mỗi người một hướng.

Dù trải qua không ít khó khăn, thậm chí từng bị cô lập thời thơ ấu vì ngoại hình nhưng tôi chưa từng hối hận với lựa chọn của mình. Nếu thành công, tôi tự hào. Nếu thất bại, tôi học cách sửa sai. Quan trọng là đừng sống mãi trong quá khứ. Hãy bước tiếp".