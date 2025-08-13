Á hậu quê Thanh Hóa: Chỉ có 2 cái quần, ăn không đủ no, giờ đi 20 nước

Mới đây, chương trình The Khang Show đã lên sóng với sự tham gia của người mẫu – Á hậu Hoàng Thùy. Mở đầu chương trình, MC Nguyên Khang tiết lộ: "Hoàng Thùy là một trong những người tôi mất nhiều công sức nhất để thuyết phục được lên show của tôi".

Hoàng Thùy

Hoàng Thùy phân trần: "Chắc là do chưa khớp được lịch. Với lại, tôi lên show thường sợ bị nói nhiều, cũng không tốt".

Tiếp đó, Hoàng Thùy chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình: "Tôi thức dậy khá sớm, ngồi thiền, uống một ly nước rồi đi tắm, đi làm. Nếu lên hình thì tôi sẽ make-up mất hai tiếng rưỡi, rồi ăn tiếp.

Buổi chiều, tôi có thể đi học, tập thể dục hoặc làm việc nhà. Tối đến thì tôi đi chơi hoặc ở nhà đi ngủ. Tôi chưa có bồ nên không đi chơi với bồ.

Đến hiện tại, tôi đã đi được 20 nước và nước nào tôi cũng thích. Tôi thường đi dự fashion week và cũng lâu lắm rồi tôi mới trở lại fashion week, nơi được cống hiến tuổi trẻ cho sàn runway.

Hoàng Thùy ngày xưa và hiện tại

Trong các danh xưng, tôi vẫn muốn được gọi là người mẫu vì tôi xuất phát từ nghề này và hình ảnh người mẫu gắn liền với chính tôi. Tôi muốn nó sâu đậm hơn trong tâm trí của mọi người.

Hai chân của tôi có chiều dài không bằng nhau, một chân 1m15, một chân 1m16. Điều này rất kỳ, dù tôi là người mẫu nhưng hai chân lại không bằng nhau, một chân dài một chân ngắn.

Tôi phải tập rất nhiều mới catwalk được vì con người tôi sinh ra không đều nhau. Tôi gặp khó khăn rất nhiều.

Tôi phát hiện ra mình bị chân dài chân ngắn sau khi tập catwalk và đi chụp chiếu. Đó là một thiệt thòi, khó khăn của tôi và tôi phải vượt qua".

Về cơ duyên đến với nghề của mình, Hoàng Thùy nói: "Lúc ở quê, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm gì về thời trang vì chữ thời trang không tồn tại trong cuộc sống của tôi.

Tôi đi học chỉ có 2 cái quần để mặc, ăn uống không đủ no. Tôi chưa bao giờ biết tới thời trang, làm đẹp hay make-up, chỉ thi thoảng mới soi gương.

Lúc đó tôi đang học Đại học Kiến trúc thì xem được Vietnam Next Top Model mùa 1. Tôi được truyền cảm hứng bởi các cô gái tham gia cuộc thi, đặc biệt là chị Trang Khiếu, cũng giống như tôi là một cô gái chưa bao giờ biết về thời trang. Tôi cảm nhận được có thể một ngày nào đó mình cũng sẽ được thay đổi như thế này".

Hoàng Thùy sinh năm 1992 tại Thanh Hóa, được biết tới là một người mẫu kiêm huấn luyện viên và giám khảo. Cô từng đạt giải quán quân Vietnam's Next Top Model 2011, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, và đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2019 với thành tích Top 20.

Cô lọt Top 5000 người mẫu toàn cầu (tính đến tháng 8 năm 2022)[2] của Fashion Model Directory, một trong những trang cơ sở dữ liệu trực tuyến về thời trang lớn nhất thế giới, là người mẫu Việt Nam đầu tiên và duy nhất cho đến hiện tại xuất hiện trên hai tạp chí danh tiếng của Anh như Elle, Grazia.