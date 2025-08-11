Nữ ca sĩ lấy chồng Tây 13 năm: "Tôi không có gì phải hối tiếc"

Mới đây, chương trình Biến hóa bất ngờ đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Đoan Trang trong vai trò giám khảo. Tại đây, Đoan Trang bày tỏ: "Tôi hạnh phúc khi được thưởng thức những màn trình diễn đặc sắc cũng như góp phần tìm ra những nhân tố xứng đáng đến gần với ngôi vị cao nhất của chương trình".

Đoan Trang





Nhìn lại suốt chặng đường nghệ thuật đã qua, Đoan Trang tâm sự: "Tôi không cảm thấy hối tiếc bất kỳ điều gì mà luôn cảm thấy tự hào vì những nỗ lực của bản thân trong từng sân chơi.

Từ một cô bé năng nổ tham gia các hoạt động ca hát ở quê nhà đến một cô sinh viên đại diện trường thi hát cấp toàn thành, toàn quốc và hiện tại là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, tôi vẫn không ngừng nỗ lực phát triển bản thân để chạm đến những đỉnh cao mới.

Đối với tôi, hành trình từ con số 0 đến hôm nay là kết quả của một chặng đầy cố gắng và con đường ấy vẫn đang tiếp tục mở ra phía trước.

Bây giờ, tôi rất hài lòng với những gì mình có được, từ gia đình đến bạn bè, chồng con. Tôi vẫn được làm nghề dù là công việc lớn hay nhỏ thì tôi vẫn luôn muốn mang đến hình ảnh chỉn chu và tâm huyết nhất. Vậy nên, tôi không có gì phài hối tiếc.

Đoan Trang và chồng Tây

Tôi yêu tất cả bài hát của mình, từ Tóc hát, Socola, Bâng khuâng, Khi tôi 20, Trái tim buồn, Forget me not, Quạt giấy,…

Tôi yêu tất cả các ca khúc mà tôi được hát vì đó là những bài hát rất hay mà tôi may được được trình bày và làm nên tên tuổi của mình. Đó là một may mắn rất lớn khi được nhạc sĩ tin tưởng và khán giả ủng hộ. Từ đó, tôi có những ca khúc gắn với thời thanh xuân của khán giả. Đó là niềm tự hào và là hạnh phúc lớn nhất của một người nghệ sĩ".

Ngoài sự nghiệp âm nhạc, ca sĩ Đoan Trang còn được nhiều khán giả ngưỡng mộ trước cuộc hôn nhân 13 năm viên mãn với chồng Tây.

Tuy nhiên, để cân bằng hai vai trò vừa là một nghệ sĩ, vừa là một người mẹ, người phụ nữ của gia đình, Đoan Trang tâm sự: "Tôi phải dồn hết tâm huyết lẫn công sức vì mỗi vai trò đều quan trọng như nhau. Và đó cũng chính là động lực để tôi phát triển và làm mới bản thân.

Dù là một ca sĩ đứng trên sân khấu hay là một người mẹ thì tôi đều phải nỗ lực và cố gắng rất nhiều để đạt được thành quả. Hai vai trò ấy cho tôi những điều thú vị trong cuộc sống để bản thân có nhiều khía cạnh và đa dạng màu sắc hơn.

Tôi luôn là người bạn thân thiết với con. Mỗi ngày được trò chuyện và lắng nghe con và thấy trời xanh, nắng vàng, có gia đình yêu thương mình, có công việc tốt. Tất cả những điều đó mang lại hạnh phúc và là động lực để tôi phát triển".