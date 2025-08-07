Nữ ca sĩ nổi danh hải ngoại bị một bệnh không có thuốc chữa, chân tay đông cứng

Bảo Hân được biết đến là một nữ ca sĩ xinh đẹp, nổi tiếng tại hải ngoại cuối thập niên 90. Cô từng được yêu thích nhờ nhan sắc, vóc dáng và thuộc thế hệ ca sĩ hát nhạc trẻ sôi động, đình đám.

Bảo Hân

Tuy nhiên, Bảo Hân bất ngờ giải nghệ suốt nhiều năm qua, không còn xuất hiện trên sân khấu.

Vừa qua, tại chương trình Ăn ngon mặc đẹp yêu đời, Bảo Hân đã chia sẻ về lí do nghỉ hát của mình. Cô nói: "Tôi không thể đi hát được vì bị mắc bệnh Parkinson. Đây là căn bệnh không có thuốc chữa. Chỉ có cách uống thuốc duy trì để có thể cử động được nhưng cũng không thể cử động bình thường như mọi người. Còn nếu không uống thuốc, cơ thể tôi sẽ co giật.

Bệnh này cũng tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người, không phải ai cũng có biểu hiện giống nhau, người bị nặng người bị nhẹ. Có những người còn không đi lại được.

Tôi bị bệnh này là theo gen của gia đình tôi. Trong nhà tôi rất nhiều người bị, đầu tiên là mẹ tôi. Tôi là người thứ hai bị. Sau đó, cậu tôi bị và mới đây nhất là anh hai tôi bị. Cả bốn người đều bị và mỗi người một biểu hiện khác nhau.

Tôi và mẹ tôi bị giống nhau là chân tay cứng lại, run tay run chân. Chân tôi cứng lại, khó đi lại, khó làm việc, khiến tôi mỏi, mệt. Nếu không uống thuốc tôi không thể làm được gì.

Tôi cảm giác như mình đang chạy đua với thời gian. Cứ khi nào uống thuốc vào thì tôi cử động bình thường được nên tôi sẽ tranh thủ dọn nhà, chăm thú cưng, đọc mail, lướt mạng, trả lời tin nhắn.

Tới khi thuốc hết tác dụng, tôi chẳng làm được gì hết, chỉ nằm một chỗ. Vì vậy, tôi phải chạy đua để làm hết mọi việc trong thời gian thuốc còn tác dụng.

Một ngày tôi phải uống 6 lần thuốc, từ 8 giờ sáng đến tối. Nhưng thuốc này có lúc hiệu quả, có lúc lại không có hiệu quả. Nhưng tôi vẫn tranh thủ để làm mọi việc được trong một ngày. Chỉ là tôi không thể đi show được.

Tôi là ca sĩ thì luôn phải trình diễn hết mình, nhảy, hát, khuấy động sân khấu. Bệnh này khiến tôi không thể hoàn thành trọn vẹn được màn trình diễn. Tôi không muốn lên sân khấu mà trình diễn không đến nơi đến chốn, nên tốt nhất là nghỉ hát".