Chồng hai là kỹ sư hàng không của Hương Lan: Làm mọi việc, hái từng cọng rau cho vợ

Mới đây, ca sĩ Quang Lê đã tới nhà đón danh ca Hương Lan đi chơi vào buổi chiều. Nữ danh ca nói: "Tôi phải lo xong xuôi cơm nước ở nhà, ăn cơm sớm với ông xã xong mới đi với Quang Lê được. Tôi sợ lát tôi với Quang Lê la cà về muộn để ông xã tôi đói thì tội nghiệp ông ấy".



Quang Lê và Hương Lan

Quang Lê nghe vậy liền thốt lên: "Tôi thấy bố là sướng nhất. Mẹ Hương Lan lo cho bố từng chút một. Trên sân khấu là danh ca Hương Lan, là ngôi sao lớn nhưng về nhà vẫn là người vợ hiền, chăm lo cho chồng đến nơi đến chốn. Tôi thấy bố như thế là sung sướng rồi. Có lẽ vì thế mà bố trẻ lâu như vậy".

Hương Lan chia sẻ: "Thì vợ chồng với nhau, mỗi người lo một việc trong nhà, người lo việc này người lo việc khác.

Những việc ông xã tôi làm, tôi cũng đâu làm được. Ông xã lo trồng cây, chăm bón cây cối, dựng nhà dựng cửa, sửa nhà cửa, vườn tược… Tất cả mọi việc đều là ông xã tôi làm hết.

Thậm chí, đến hái rau ông xã tôi cũng hái vì tôi sợ sâu. Khổ thế đấy, tôi khoái ăn rau nhưng lại sợ sâu. Ông ấy ngồi ngắt từng cọng rau, ngắt kỹ để không có sâu rồi tôi đem vào rửa rau. Nhiều khi tôi sợ nên ông xã đem rau vào rửa luôn cho tôi.

Rau tôi trồng trong vườn hoàn toàn tự nhiên, không dùng thuốc nên hiển nhiên sẽ phải có sâu. Nhiều con sâu nhỏ tôi không nhìn thấy nhưng mắt chồng tôi tinh hơn nên nhìn ra được.

Hương Lan và ông xã

Nhiều lúc tôi đi hái rau với mấy đứa cháu. Tôi hái rau xong xuôi rồi mấy đứa nó mới bảo, nãy cháu không dám nói bác nhưng cháu nhìn thấy bác ngắt cả con sâu vào rau rồi. Lúc đó tôi mới tá hỏa, sợ quá trời. Tôi đâu nhìn thấy sâu nhưng tôi lại sợ sâu vô cùng".

Được biết, đầu năm 1986, trong tiệc mừng sinh nhật của ca sĩ Elvis Phương, Hương Lan đã gặp ông Đặng Quốc Toản, một kỹ sư cơ khí hàng không. Hai người nảy sinh tình cảm và chính thức đi đến hôn nhân vào năm 1988. Ông xã nữ danh ca có ba người con riêng trước khi về sống với Hương Lan.

Sau đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu tiên, danh ca Hương Lan đã tìm thấy hạnh phúc bên người chồng kỹ sư. Nữ từng tiết lộ với truyền thông rằng mình đã phải lòng ông xã vì tính cách khoan dung, hài hước, yêu thương gia đình. Hơn 30 năm chung sống, đến nay vợ chồng danh ca Hương Lan vẫn giữ được lửa hôn nhân đáng ngưỡng mộ. Năm 2020, Hương Lan và chồng đã tổ chức lễ cưới ý nghĩa tại nhà thờ nhân dịp về Việt Nam.