Nam ca sĩ 48 tuổi chưa vợ: "Tôi bật khóc ôm các công nhân ở khu công nghiệp"

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng, với sự tham gia của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, nổi tiếng đẹp trai, hào hoa và độc thân ở tuổi 48.

Phi Hùng

Tại chương trình tuần này, Phi Hùng chia sẻ về sự nghiệp của mình và cơ duyên từ âm nhạc rẽ hướng sang ca hát.

Anh nói: "Từ một biên đạo múa trở thành ca sĩ, rồi bén duyên điện ảnh và cả sáng tác, mỗi cột mốc đều đến với tôi một cách nhẹ nhàng nhưng để lại dấu ấn sâu đậm.

Vốn là một biên đạo múa ballet của đoàn Tháng Mười, tôi chưa từng nghĩ đến việc đóng phim. Nhưng một ngày, tôi nhận được lời mời thử vai cho bộ phim Hải Âu của đạo diễn Lê Bảo Trung.

Lúc đó, anh Trung đang tìm một diễn viên có tố chất múa. Câu chuyện phim gần gũi, quen thuộc đã khiến tôi đồng cảm sâu sắc và quyết định tham gia với tâm thế vô tư, trong trẻo.

Bộ phim sau đó được công chiếu rộng rãi, mang về cho anh giải Diễn viên triển vọng tại Giải thưởng Cánh Diều Vàng năm 2003, mở ra một chặng đường hoàn toàn mới.

Từ cú duyên ngầm với điện ảnh, tôi bắt đầu tự tin hơn khi tham gia hàng loạt phim điện ảnh và truyền hình như Yêu từ thuở nào, Tình yêu còn lại, Chiếc giường chia đôi... Mỗi vai diễn đều giúp tôi khám phá thêm góc nhìn mới mẻ trong nghệ thuật và cảm nhận sâu sắc hơn tình cảm khán giả dành cho mình.

Không chỉ là ca sĩ và diễn viên, tôi còn tay ngang sáng tác nhạc. Bài hát đầu tay Nỗi lòng xa xứ được tôi viết trong vòng 4 tiếng, xuất phát từ nỗi nhớ quê và sự đồng cảm với những người con xa nhà.

Ca khúc nhanh chóng chạm đến trái tim khán giả, đặc biệt là công nhân ở các khu công nghiệp. Tôi bật khóc ôm các công nhân ở khu công nghiệp khi hát ở những nơi đó. Chỉ là sáng tác từ cảm xúc, vậy mà được đón nhận nồng nhiệt, tôi xúc động và trân trọng vô cùng.

Bên cạnh Nỗi lòng xa xứ, tôi còn có những sáng tác mang âm hưởng dân ca Nam Bộ như Thương lại càng thương, Người miền Tây. Dù không sinh ra ở miền Tây, nhưng tình cảm sâu đậm dành cho mảnh đất nghĩa tình này đã giúp tôi thể hiện trọn vẹn tinh thần, giai điệu và cảm xúc.

Không dừng lại ở nhạc nhẹ hay dân ca, tôi còn dành tình yêu đặc biệt cho cải lương. Tôi thường nghe và ngưỡng mộ những giọng ca mộc mạc, giàu tình cảm của người dân miền Tây, đặc biệt là các sáng tác của soạn giả Viễn Châu.

Tôi cảm nhận được những giá trị nhân văn sâu sắc trong từng bài ca cổ. Mỗi lần hát là mỗi lần tôi học thêm một điều quý giá về con người và cuộc sống.

Sở hữu cùng lúc ba nghề là ca sĩ, diễn viên, biên đạo múa nhưng tôi không xem đó là gánh nặng mà là sự phong phú của đời sống nghệ thuật.

Tôi cảm thấy như được mọc thêm đôi cánh khi làm nghệ thuật. Mỗi lĩnh vực là một thế giới đầy cảm hứng để tôi khám phá, hóa thân và kết nối sâu sắc hơn với khán giả".