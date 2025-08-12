Lan Phương nói về hành động sau khi ly thân chồng Tây

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, diễn viên Lan Phương đã chia sẻ về việc cô nhận ra mình bị thao túng sau 7 năm hôn nhân.

Lan Phương

Cô nói: "Tôi nhận ra mình bị thao túng tâm lý vào khoảng đầu năm nay, hơi trễ nhưng có những người còn chẳng bao giờ nhận ra được.

Tôi bắt đầu cảm nhận được có gì đó không ổn nhưng không gọi tên được nó, không hiểu chính xác nó là gì. Cho đến một ngày, tôi đọc thông tin trên mạng, gặp được cụm từ thao túng tâm lý và thấy có gì đó khá giống với tôi.

Càng đọc tôi càng thấy mọi thứ đúng với mình, chính là như vậy. Từ sự độc hại đến sự thao túng đều đúng với chính tôi, là những gì tôi đang cảm nhận được.

Đôi khi phải có một cú hích nào đó tôi mới nhận ra được mọi thứ. Với tôi, đó chính là lúc tôi đọc được thông tin đó. Cảm giác của tôi khi ấy vô cùng khủng khiếp. Giống như kiểu tôi cứ tưởng mình đang đi trên đường và tưởng mình rất ổn nhưng hóa ra tôi lại đang bơi giữa biển và không có gì để bám vào.

Lan Phương và chồng Tây

Tôi xâu chuỗi lại và tự ghép được các mảnh ghép vào đúng chỗ để hiện ra một bức tranh về chính tôi. Hóa ra, từ lâu tôi đã giãy dụa trong bức tranh đó mà không hề biết.

Tôi tìm hiểu thêm, nhìn rõ mọi thứ một cách logic. Sau đó, tôi tìm một số người quen để chia sẻ. Ban đầu tôi chia sẻ với em trai tôi và mất mấy tháng nó mới hiểu được.

Tiếp đó, tôi chia sẻ với trợ lý kiêm kế toán của mình. Cô ấy cũng là một người mẹ nên hiểu được. Tôi tuôn trào, kể mọi thứ. Rồi tôi liên lạc lại với cô bạn thân của mình ở Vũng Tàu.

Sau khi nghe xong quyết định của tôi, cô bạn đó đã ủng hộ. Đó là hai người hỗ trợ tôi nhiều nhất tới lúc này".

Tiếp đó, Lan Phương chia sẻ về hành động của mình sau khi ly thân chồng Tây: "Tôi sẽ vẫn tập thể thao và chăm con. Đó là hai việc tôi không bỏ được. Tham gia giải chạy cũng là cách để tôi cảm thấy mình được tự do, thư giãn đầu óc.

Hoặc, tôi bay vào Sài Gòn để quay chương trình. Bất cứ chương trình nào cảm thấy thú vị là tôi đi vì nó đem đến cho tôi cảm giác được tự do, được làm những điều mình thích".